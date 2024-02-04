Пастух пострадал при взрыве мины в Азербайджане

04 февраля 2024, 19:55

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Житель Тертерского района Гасанали Алиев во время выпаса скота получил ранение при взрыве мины в бывшей зоне карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", после окончания карабахской войны 2020 года от взрывов мин пострадали 342 гражданина Азербайджана. Погибли 65 человек, из них 50 мирных жителей, в том числе три журналиста, сообщил 25 января МИД Азербайджана.

Житель села Гарадаглы Тертерского района Гасанали Алиев, 2001 года рождения, сегодня пострадал во время выпаса скота при взрыве мины на территории села Гызыоба того же района. Ранее там проходила линия соприкосновения азербайджанских и армянских войск в Карабахе, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

По факту происшествия начато расследование, говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Молодой человек получил ранение ноги и был эвакуирован с места происшествия в больницу сотрудниками полиции, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Карабахской региональной группы пресс-службы МВД.

Напомним, в ноябре 2023 года МИД Азербайджана заявил, что после 44-дневной войны 2020 года было заминировано 960 квадратных километров территории. По предварительным подсчетам, на территории, которая была под контролем карабахских властей, была заминирована полоса шириной до двух километров и длиной 480 километров вдоль линии соприкосновения.

В октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование этих земель понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов.

В августе 2023 года общественные организации Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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