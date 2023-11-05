Азербайджанский сельчанин госпитализирован после взрыва мины

05 ноября 2023, 13:55

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Житель села в Тертерском районе получил ранения при взрыве мины, он госпитализирован, сообщили в полиции. Власти Азербайджана оценили в 960 квадратных километров площадь заминированных территорий в зоне карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября житель села Борсунлу Тертерского района Али Агаларов получил ранения при взрыве мины, когда искал свой скот около пастбища. В результате взрыва молодой мужчина лишился правой стопы, его состояние оценивается как средней тяжести, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

26 октября в Тертерском районе во время сельхозработ подорвался на мине тракторист. Он был доставлен в больницу, где ему ампутировали руку. По данным Генпрокуратуры на 3 ноября, после окончания 44-дневной карабахской войны 335 жителей Азербайджана пострадил от подрывов мин, из них 65 погибли, 270 получили травмы.

Сегодня около 12 часов (11 мск) на неразминированной территории села Тепекенд Тертерского района произошел взрыв мины, сообщила Карабахская региональная группа пресс-службы МВД Азербайджана.

В результате взрыва получил травму ноги 63-летний житель села Сейидимли Тертерского района Асиф Гусейнов, он госпитализирован. В связи со взрывом ведется расследование. В пресс-релизе содержится призыв к жителям Азербайджана «не входить на не очищенные от мин территории», передал корреспондент "Кавказского узла".

После завершения 44-дневной войны в Азербайджане от мин пострадали 336 человек, в том числе 65 погибли, 271 был ранен, сообщил 3 ноября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в социальной сети X.

"Жертвами наземных мин в Азербайджане являются в основном гражданские лица. Почти каждую неделю мы являемся свидетелями еще одного смертоносного и кровавого взрыва мины", - написал Гаджиев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

4 ноября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что после 44-дневной войны 2020 года было заминировано 960 квадратных километров территории. По предварительным подсчетам, только за последние три года на территории, которая была под контролем карабахских властей, была заминирована полоса шириной до двух километров и длиной 480 километров вдоль линии соприкосновения. "То есть мы говорим о том, что там закопаны сотни тысяч мин", - процитировало Байрамова агентство АПА.

Напомним, в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, на разминирование этих земель понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов. 4 августа семь общественных организаций Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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