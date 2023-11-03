Взрыв. Фото: https://www.turan.az/ext/news/2023/8/free/Social/ru/7902.htm

03 ноября 2023, 08:55

Сельчанин пострадал при взрыве мины в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель села в Тертерском районе получил травмы при взрыве мины, когда искал свой скот около пастбища.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября в Тертерском районе во время сельхозработ подорвался на мине тракторист. Он был доставлен в больницу, где ему ампутировали руку.

Сегодня около 01.00 по местному времени (00.00 мск) на территории села Борсунлу Тертерского района подорвался на мине местный житель Али Агаларов, 1999 года рождения. В результате взрыва он лишился правой стопы, его состояние оценивается как средней тяжести, лечение продолжается в больнице, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана.

По данному факту прокуратурой Тертерского района проводится расследование, отмечается в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Взрыв мины произошел около пастбища, где местный житель искал свой скот, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Карабахской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана.

С 10 ноября 2020 года, момента окончания 44-дневной карабахской войны, в результате подрыва мин пострадали 335 жителей Азербайджана, с учетом сегодняшнего инцидента, сообщили в Генпрокуратуре. В том числе 65 погибли, 270 получили травмы.

Напомним, в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, на разминирование этих земель понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов. 4 августа семь общественных организаций Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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Примечание:

"Азербайджанские военные обнаружили в Карабахе склады с минами", "Азербайджанские саперы нашли более 500 мин", "Водитель грузовика погиб при взрыве мины в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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