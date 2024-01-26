Баку потребовал от Еревана точные карты минных полей

26 января 2024, 09:00

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Информация о минных полях, которую Ереван передавал Баку, была неполной, это затрудняет разминирование в Карабахе, заявил МИД Азербайджана. Ведомство потребовало от армянской стороны передать точные карты всех заминированных территорий.

Как писал "Кавказский узел", 25 января Служба нацбезопасности Армении заявила, что Ереван готов передать Баку восемь новых карт минных полей, составленных после опроса бывших карабахских военных.

Согласно заявлению, ранее Ереван передавал Баку 972 формуляра карт минных полей на территории Карабаха, после чего Азербайджан обвинил Армению в предоставлении неточных карт. "Карт лучшего качества у Армении не было, переданные карты были получены через карабахских военнослужащих", - пояснило ведомство.

В МИД Азербайджана приняли к сведению заявление Службы национальной безопасности Армении о намерении предоставить Азербайджану минные карты, говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, распространенном в ночь на 26 января.

При этом в документе подчеркивается, что «неизбирательное, массовое и целенаправленное минирование Арменией азербайджанских территорий стало одной из главных угроз, осуществляемым в постконфликтный период масштабным работам по реконструкции, а также возвращению вынужденных переселенцев и их мирному проживанию».

Азербайджан неоднократно требовал от Армении предоставить карты минных полей. МИД страны напомнил об этом требовании 13 октября 2023 года, когда при взрыве противотанковой мины в Ходжавендском районе погиб человек и еще один пострадал.

"После подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года выяснилось, что точность небольшой части минных карт, существование которых Армения сначала вообще отрицала, а затем представила в результате международного давления, составила всего 25%. Мы неоднократно заявляли, что представленные карты бесполезны, неполны и не отражают реальной ситуации. Хотя на этих картах показано, что на территориях Азербайджана закопано 400 000 мин, на самом деле число мин превышает 1 миллион", - говорится в заявлении МИД Азербайджана, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование этих земель понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов. В августе 2023 года общественные организации Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

Ведомство указало, что 55% взрывов мин, произошедших после 44-дневной войны 2020 года, произошли в местах «за пределами переданных Арменией карт». За этот период от взрывов мин пострадали 342 гражданина Азербайджана, при этом 65 человек погибли, из них 50 мирных жителей, в том числе три журналиста.

Ведомство сообщило также о фактах установки новых мин армянского производства на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, и по их периметру, даже после войны 2020 года. По данным МИД Азербайджана, в зоне размещения миротворцев было установлено более 500 тысяч мин. «В то же время это свидетельствует, что заявления о том, что якобы Армения не производила и не экспортировала на азербайджанские территории мины в течение последних десятилетий, не имеют под собой никаких оснований», - считают в МИД Азербайджана.

В ноябре 2023 года МИД Азербайджана заявил, что после 44-дневной войны 2020 года было заминировано 960 квадратных километров территории. По предварительным подсчетам, на территории, которая была под контролем карабахских властей, была заминирована полоса шириной до двух километров и длиной 480 километров вдоль линии соприкосновения.

Заявление СНБ Армении «не может рассматриваться как мера укрепления доверия», поскольку не предусматривает предоставления «точных карт» всех заминированных территорий, подчеркнул МИД.

"Азербайджанская сторона ожидает, что Армения предоставит точные карты всех заминированных территорий, которые не были полностью переданы Азербайджану. Кроме того, со стороны Армении должны быть приняты срочные меры по предоставлению информации о судьбе почти 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести за последние 30 лет, а также о местах массовых захоронений азербайджанцев", - говорится в заявлении.

Напомним, пропавшими без вести в результате первой карабахской войны остаются 3800 человек, сообщило в августе 2023 года бакинское представительство Международного комитета Красного Креста. После войны 2020 года в массовых захоронениях были найдены 500 человеческих останков, идентифицированы 15 человек.

В июне 2021 года Азербайджан обменял 15 армянских военных на карты 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян тогда назвал переданные Баку карты существенной, но лишь малой частью информации о минных полях.

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