Армения пообещала передать Азербайджану карты минных полей

26 января 2024, 04:51

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Ереван готов передать Баку восемь новых карт минных полей, составленных после опроса бывших карабахских военных, сообщила Служба национальной безопасности Армении.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан неоднократно требовал от Армении предоставить карты минных полей. МИД страны напомнил об этом требовании 13 октября, когда при взрыве противотанковой мины в Ходжавендском районе погиб один человек и еще один пострадал.

В июне 2021 года Азербайджан обменял 15 армянских военных на карты 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. Никол Пашиняна тогда назвал переданные Баку карты существенной, но лишь малой частью информации о минных полях. Карты минных полей на территориях, которые находятся под контролем Баку, Армении уже не нужны, но от них зависит безопасность местных жителей, отметил азербайджанский эксперт Тельман Абилов. Автора блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле" указал, что Армения, передав карты минных полей Азербайджану, "потеряла серьезнейшую переговорную позицию".

Восемь новых карт минных полей, которые Армения передает Азербайджану в виде копий также будут переданы международным партнерам.

В ведомстве отметили, что опросы бывших карабахских военных для составления новых карт возобновились после переговоров 7 декабря 2023 года. Тогда аппарат премьера Армении и администрация президента Азербайджана договорились "о реализации значимых шагов в направлении построения доверия между двумя странами".

Ранее Ереван передавал Баку карты минных полей (972 формуляра) на территории Нагорного Карабаха без предусловий, из гуманитарных соображений в знак своей приверженности мирной повестке, отметили в службе национальной безопасности Армении.



"После этого одностороннего гуманитарного шага Азербайджан начал информационную кампанию, обвинив Армению в предоставлении неточных карт, разжигая ненависть. Карт лучшего качества у Армении не было, переданные карты были получены через карабахских военнослужащих", - говорится в сообщении СНБ, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

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