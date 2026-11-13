Волгоград подвергся атаке беспилотников

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Фрагменты беспилотников упали в южной промышленной зоне Волгограда, там возникли “локальные возгорания”, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Источники сообщили, что под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод.

В Волгограде работают расчеты ПВО, город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, заявил сегодня ночью губернатор Волгоградской области.

По словам чиновника, после падения обломков дронов “зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории”.

“На данный момент пострадавших нет, повреждений жилых объектов не зафиксировано”, – приводит слова Бочарова пресс-служба областного правительства.

Глава региона не уточнил, на каком именно предприятии возник пожар, однако государственное информагентство ТАСС еще раньше сообщило, что под атаку попал волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

Жители Волгограда в течение нескольких часов слышали громкие взрывы, в одном из районов города после них начался пожар, пишет “Осторожно, новости”. В районе НПЗ “видно яркое зарево”, утверждает со ссылкой на местных жителей ASTRA*.

Режим беспилотной опасности в Волгоградской области был объявлен около 20.00 мск. В аэропорту ввели ограничения на взлеты и посадки самолетов, из-за чего был задержан вылет как минимум четырех рейсов в Москву и Петербург, отмечает V1.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 2 октября в многоквартирном доме в Волгограде произошел пожар в результате атаки беспилотника, один пострадавший был госпитализирован.

Волгоградский НПЗ, как и другие нефтеперерабатывающие заводы на юге России, неоднократно подвергался атакам беспилотников. В результате этих атак летом 2026 года в регионах возник топливный кризис. В частности 31 июля, после очередной атаки, затронувшей НПЗ, на заправках Волгограда появились длинные очереди.

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