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23:07, 12 ноября 2026

Таганрожец задержан по делу об участии в террористической организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи в Ростовской области просят суд арестовать 40-летнего жителя Таганрога, заподозренного в причастности к запрещенной в России организации.

По версии следствия, мужчина стал членом организации, которая признана террористической, и поддерживал связь с ее представителями, используя мессенджер. При этом он знал, что организация запрещена в России.

В период с августа по сентябрь 2026 года он по указанию одного из участников запрещенной организации передал ему информацию о передвижении железнодорожного состава с военной техникой по территории Ростовской области, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета Ростовской области в Telegram-канале.

"Противоправная деятельность подозреваемого пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий силовики изъяли предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Санкции статьи предусматривают от десяти до двадцати лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил жителя Ростовской области Егора Ретинского к 18 годам колонии, признав его виновным в поджогах железнодорожного релейного шкафа и вышки сотовой связи в регионе.

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Автор: "Кавказский узел"

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