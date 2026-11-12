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05:16, 12 ноября 2026

Застройщики вырубленной рощи в Ростове-на-Дону проиграли тяжбу в кассации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четвертый кассационный суд отклонил жалобы на решение о сносе самовольной постройки на месте вырубленной рощи в Ростове-на-Дону. Позиция городской администрации, которая настаивала на законности действий с участком, возмутила активистов. 

Как писал "Кавказский узел", в апреле Верховный суд России вернул иск активистов о незаконности строительства на участке еловой рощи в апелляционную инстанцию, которая направила дело на пересмотр. 9 сентября Первомайский районный суд Ростова-на-Дону обязал предпринимательницу Марию Тамбиеву снести самовольную постройку на участке на пересечении улицы Зеленой и проспекта Шолохова, где была вырублена еловая роща. Борьба горожан за сохранение елей идет несколько лет: в ноябре 2023 года активисты потребовали остановить вырубку деревьев около парка Авиаторов в Первомайском районе. 

Суд 11 ноября рассмотрел четыре кассационные жалобы по делу о земельном участке на пересечении улицы Зеленой и проспекта Шолохова, где вырубили еловую рощу. Жалобы подали предпринимательница Мария Тамбиева, житель Ростова-на-Дону Андрей Перн, его дочь и администрация Первомайского района. 

Суд отказал в удовлетворении всех жалоб, рассказала “Кавказскому узлу” юрист Ирина Якымив, которая представляет интересы жителей, протестовавших против действий Тамбиевой. “Пока мы знаем только факт отказа. Полный текст постановления будет через несколько дней”, – отметила она.

Заявители добивались отмены решения о сносе, а городская администрация на заседании неожиданно поддержала, их рассказала юрист.

“Они требовали отмены решения Первомайского районного суда и признать законными действия чиновников Первомайской районной администрации, разрешивших Перну купить участок по заниженной цене, и действия самого Перна, перепродавшего этот участок. Интересно, что своего представителя на суд прислала городская администрация, и он активно поддерживал кассационные жалобы, заявляя, что никаких недобросовестных действий у чиновников Первомайского района, выдавших разрешение на приобретение участка по пониженной цене, не было. При этом, когда участок только выделялся, сами чиновники отмечали, что там нарушение противопожарных расстояний, а к заявке на участок прилагался отчет о пожарных рисках. Когда подается такой отчет, хотя обычно его не требуют, – значит дело нечисто”, – пояснила Якымив. 

Она заметила, что такая позиция городской администрации сильно возмутила присутствовавших на заседании горожан, защитников рощи: "народ прямо ревел от возмущения”. Районную же администрацию, чей представитель “почти себя не проявил”, просто “втянули" в процесс, чтобы уменьшить сумму выплат по судебным расходам, считает Якымив. “Если бы их не было, то всю сумму пришлось бы платить Тамбиевой и Перну, а так теперь будет иск к администрации района. На фоне этих действий даже возникает вопрос, где получают зарплату чиновники – от государства, и таким образом, от народа, или от Перна и Тамбиевой?” – добавила она.

Супруга Перна заявляла, что семья осталась без денег, а на суды по участку их никто не звал и о деле она услышала только сейчас, однако эти утверждения не выдерживают критики, рассказала Якымив.

“Учитывая, что они относительно недавно получили 16 миллионов рублей за проданный участок, сложно сказать, что они без денег. А относительно неучастия – она действующий адвокат и как адвокат хорошо знает, что она могла войти в процесс в качестве третьего лица. Не услышать об этом деле было невозможно – об этом говорил весь город”, – заявила она.

Решение суда не означает конец судебных споров. “Представитель Перна уже заявил, что будет судиться до последнего. Но не думаю, что Верховный суд купится на его аргументы”, – заключила юрист. 

“Кавказский узел” пока не располагает комментариями Марии Тамбиевой, Андрея Перна и администрации Ростова-на-Дону относительно процесса.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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