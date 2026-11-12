Десятки домов остались без отопления в Нальчике
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Многоквартирные жилые дома и социальные объекты в нальчикском микрорайоне Искож остались без отопления из-за аварии на тепловой сети.
Об аварии на тепловой сети котельной “Искож-2” в Нальчике вечером 11 ноября сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
“Временно ограничена подача отопления в ряд многоквартирных домов и социальных объектов микрорайона Искож”, – написал чиновник в своем Telegram-канале.
Коков не уточнил, сколько жилых домов и учреждений остались без тепла – лишь добавил, что “держит на личном контроле” восстановительные работы.
Отключение теплоснабжения затронуло “порядка 50 многоквартирных домов”, расположенных на улицах Ашурова, Ингушской, Кадырова и Неделина, информирует со ссылкой на мэрию Нальчика ТАСС-Кавказ.
Администрация Нальчика отчиталась о работах по устранению аварии на теплосети, пояснив, что специалистам предстоит заменить поврежденный участок трубы. По данным чиновников, на месте аварии уже идут монтажно-сварочные работы, которые планируется завершить ориентировочно до 3.00 мск сегодня.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Нальчике -1, без осадков, скорость ветра – один метр в секунду. Днем 12 ноября ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до +14, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
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