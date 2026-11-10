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14:24, 10 ноября 2026

Нальчикские водители рассказали о стабилизации цен на бензин

Заправка в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Цены на бензин в Нальчике стабилизировались, очереди на автозаправках практически исчезли, а стоимость топлива на частных АЗС приблизилась к ценам федеральных сетей. Стоимость бензина АИ-92 колеблется от 67 до 75 рублей за литр, рассказали местные водители.

Как информировал "Кавказский узел", 8 ноября стало известно о снижении цен на бензин на частных АЗС в ряде регионов юга России, при этом жители Нальчика указали, что на федеральных заправках цены не снизились. 31 октября водители Кабардино-Балкарии сообщили о сокращении очередей и снижении стоимости топлива на частных АЗС, однако часть автомобилистов продолжала жаловаться на дороговизну бензина и автомобильного газа. В августе жители республики сталкивались с дефицитом горючего и многочасовыми очередями, а на некоторых частных заправках стоимость бензина достигала 130 рублей за литр.

Заправка в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла"Цены на частных автозаправках снизились и практически сравнялись со стоимостью топлива на АЗС крупных федеральных компаний, рассказал житель Нальчика, водитель Анзор Балкаров. При этом он обратил внимание на подорожание автомобильного газа, которым сам пользуется. По его мнению, причиной роста стоимости газа стал переход многих автомобилистов на этот вид топлива ради экономии.

"Газ раньше стоил 26-27 рублей, а сейчас доходит до 45 рублей. Такая цена была приемлема, когда бензин стоил 112 рублей, но сейчас на фоне снижения цен на бензин такая стоимость газа кажется неоправданно высокой", – рассказал Балкаров корреспонденту "Кавказского узла".

Заправка в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла"Высокая стоимость бензина вынуждает автомобилистов, работающих в такси, использовать газовое топливо, указал водитель такси Мухамед Озроков.

"Я езжу на газе, иначе ничего не заработаешь", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Очереди на нальчикских автозаправках исчезли, а цены на бензин стабилизировались, подтвердила местная жительница, автомобилистка Светлана Логинова. По ее словам, ранее к расположенной возле ее дома заправке выстраивались большие очереди.

"У меня из окна видна АЗС "Роснефти". Там с утра бывали огромные очереди, а сейчас их практически нет", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Логинова сообщила, что неделю назад заправилась на этой АЗС, заплатив за литр бензина 73 рубля 25 копеек.

Заправка в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла"Отсутствие очередей на автозаправках подтвердили и наблюдения корреспондента "Кавказского узла", которая сегодня утром посетила четыре АЗС Нальчика. При этом на трех из них информационные табло не отображали цены на топливо.

На АЗС "Роснефти" очередей не было, а информационное табло не содержало сведений о стоимости бензина. Заправщик сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в наличии есть бензин АИ-92 по 68 рублей одной копейке за литр, АИ-95 по 73 рубля 79 копеек, АИ-100 по 119 рублей 64 копейки, дизельное топливо по 78 рублей 44 копейки и автомобильный газ по 44 рубля 93 копейки.

На автозаправке НТК информационное табло также не показывало цены. Бензин АИ-92 там продавался по 68 рублей 50 копеек за литр, АИ-95 – по 75 рублей 50 копеек.

Заправка в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла"На АЗС "Лукойла" стоимость бензина АИ-92 составляла 71 рубль 11 копеек, АИ-98 – 107 рублей 68 копеек, автомобильного газа – 43 рубля 96 копеек за литр. Цены на информационном табло также отсутствовали, передала корреспондент "Кавказского узла".

Единственной из четырех проверенных автозаправок, где на табло указывались наличие и стоимость топлива, оказалась АЗС "Авхаз". Бензин АИ-95 там продавался по 75 рублей 98 копеек, АИ-92 – по 68 рублей 50 копеек, дизельное топливо – по 85 рублей, сжиженный углеводородный газ – по 44 рубля 90 копеек за литр.

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Автор: Людмила Маратова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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