×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:42, 10 ноября 2026

Глава Новороссийска назвал сроки окончания ремонта поврежденной во время атаки БПЛА многоэтажки

Многоэтажный дом в Новороссийске, получивший повреждения при атаке дронов. Кадр из видео в телеграм-канале главы города Андрея Кравченко, https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/17490

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многоэтажка по улице Сакко и Ванцетти в Новороссийске, которая получила повреждения во время атаки БПЛА в августе, будет отремонтирована в начале декабря, анонсировали местные власти.

Как писал "Кавказский узел", после атаки беспилотников на Краснодарский край 12 августа погибли три человека, еще 24 пострадали. Повреждения получили свыше 90 жилых зданий. В Новороссийске получили повреждения более 700 квартир и более сотни частных домов.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко 9 ноября встретился с жильцами многоквартирного дома по улице Сакко и Ванцетти, который получил повреждения во время атаки БПЛА в августе этого года, пишет "Кубань 24".

По словам Кравченко, экспертиза показала, что в доме нужно усилить конструкцию плиты. Ремонт будет проводиться за счет городского бюджета, ориентировочный срок окончания работ - 3 декабря.

Также, по словам Кравченко, завершается восстановление поврежденного фасада и квартир в доме на улице Мефодиевской. Общедомовое имущество восстановила управляющая компания, представители бизнеса помогли с ремонтом фасада и отдельных квартир, жильцам предоставлены выплаты для ремонта.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Поврежденная вандалами инсталляция в сквере хутора Ленина в Краснодаре. Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/DfhAMUNjrZb (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России) Краснодарцы призвали власти решить проблему с вандализмом

Волонтеры очищают пляж в Анапе от нефтепродуктов. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=V6fRJ4KgisY&t=58s Комментаторы усомнились в целесообразности присвоения Анапе статуса курорта федерального значения

Присвоение Анапе статуса курорта федерального значения не принесет практической пользы из-за нерешенной проблемы с загрязнением пляжей мазутом и моря водорослями, а федеральный контроль может привести к пересмотру прав на недвижимость, признанию построек незаконными и их сносу, заявили жители Кубани в соцсети.

Пожар на мусорном полигоне под Новороссийском. 4 декабря 2025 г. Фото: t.me/Gavrikovzam Мастер мусорного полигона на горе Щелба оштрафован за загрязнение природы

Суд в Новороссийске оштрафовал мастера полигона ООО "Терра-Н" Владимира Демина за нарушение правил, повлекшее загрязнение окружающей среды. На этот полигон после разлива мазута в Керченском проливе свозили часть загрязненного песка. 

Женщина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Кассационный суд оставил в силе приговор бывшей кубанской судье Ирине Дадаш

Утвержден приговор бывшей судье Белореченского районного суда Ирине Дадаш, которая была осуждена на шесть лет колонии за особо крупное мошенничество.

АЗС "Лукойл" в Калмыкии. Скриншот фото с сервиса "Яндекс. Карты". https://yandex.ru/profile/63475014909?lang=ru&utm_source=copy_link&utm_medium=social&utm_campaign=share Снижение цен на бензин на юге России стало результатом удешевления топлива на частных АЗС

Росстат отчитался о снижении цен на автомобильное топливо в 61 регионе России, больше всего бензин подешевел в Калмыкии и Кабардино-Балкарии. Речь идет о снижении цен на частных заправках, где в период дефицита цены были сильно завышены, на федеральных АЗС существенных изменений не произошло, рассказали местные жители.

Мазут и танкер. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Остатки нефти на танкере Aframax Rio арестованы из-за неоплаты работы Морспасслужбы

Арбитражный суд Краснодарского края арестовал уцелевшую нефть на танкере Афрамакс Рио на сумму 239,6 млн рублей.  Морспасслужба через суд требует более 750 миллионов за проведение аварийно-спасательных работ.

Темы дня
Арсен Геворгян. Фото: пресс-служба Блок "Сильная Армения" Арсен Геворгян умер в СИЗО

Школьный класс. Фото: Региональное отделение ОНФ Родители поддержали инициативу обучать школьников Дагестана подаче жалоб на коммунальные нарушения

Кавказская свадьба. Фото: Рафаэль Алибегов, http://mykavkaz.ru/photos/active/photo6798.html Жители Карачаево-Черкесии оценили призыв муфтия сократить затраты на проведение свадеб

АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Астраханские водители сочли завышенными цены на АЗС

Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:10, 9 ноября 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
10:36, 9 ноября 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:07, 6 ноября 2026
Пашинян Никол Владимирович
События
15:21, 10 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО разведчика из Карачаево-Черкесии
06:44, 10 ноября 2026
Военнослужащий из Ростовской области убит в СВО
23:29, 9 ноября 2026
Мобилизованный из Калмыкии убит на Украине
21:50, 9 ноября 2026
Коллегия одобрила преследование судьи из Сочи за взятку
18:34, 9 ноября 2026
Житель Адыгеи осужден за участие в экстремистской организации
17:33, 9 ноября 2026
Дело замглавы Анапы о превышении должностных полномочий дошло до суда
Все события дня
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Показать больше