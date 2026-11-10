Глава Новороссийска назвал сроки окончания ремонта поврежденной во время атаки БПЛА многоэтажки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многоэтажка по улице Сакко и Ванцетти в Новороссийске, которая получила повреждения во время атаки БПЛА в августе, будет отремонтирована в начале декабря, анонсировали местные власти.

Как писал "Кавказский узел", после атаки беспилотников на Краснодарский край 12 августа погибли три человека, еще 24 пострадали. Повреждения получили свыше 90 жилых зданий. В Новороссийске получили повреждения более 700 квартир и более сотни частных домов.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко 9 ноября встретился с жильцами многоквартирного дома по улице Сакко и Ванцетти, который получил повреждения во время атаки БПЛА в августе этого года, пишет "Кубань 24".

По словам Кравченко, экспертиза показала, что в доме нужно усилить конструкцию плиты. Ремонт будет проводиться за счет городского бюджета, ориентировочный срок окончания работ - 3 декабря.

Также, по словам Кравченко, завершается восстановление поврежденного фасада и квартир в доме на улице Мефодиевской. Общедомовое имущество восстановила управляющая компания, представители бизнеса помогли с ремонтом фасада и отдельных квартир, жильцам предоставлены выплаты для ремонта.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.