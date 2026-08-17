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20:09, 17 августа 2026

Трое пострадавших остаются в больницах после атаки дронов на Новороссийск

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 500 жителей Новороссийска внесены в списки на выплату компенсаций после атаки БПЛА 12 августа. Повреждения получили свыше 700 квартир и более сотни частных домов. 

Как писал "Кавказский узел", после атаки беспилотников на Краснодарский край 12 августа погибли три человека, еще 24 пострадали. Повреждения получили свыше 90 жилых зданий. 

Трое жителей Новороссийска, пострадавших во время атаки беспилотников 12 августа, остаются в больницах, сообщил сегодня глава города Андрей Кравченко. 

По словам чиновника, состояние как минимум двоих пострадавших остается тяжелым. “Двое человек остаются в тяжелом состоянии в краевой больнице, один пациент находится под наблюдением в городской больнице”, - написал он в своем Telegram-канале. 

Кравченко добавил, что в списки на выплату компенсаций в результате атаки внесен уже 521 человек. Районные администрации продолжают принимать документы от пострадавших, “чтобы жители получили положенные выплаты в кратчайшие сроки”. 

Обходы поврежденных домов в Новороссийске завершены. “Всего известно о повреждениях в 705 квартирах и 106 частных домах. Основной ущерб - поврежденное остекление”, - сообщил Кравченко, добавив, что “в работе остаются точечные обращения” о поврежденных зданиях. Ранее стало известно, что полностью были разрушены как минимум шесть частных домов и одна квартира. 

Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 3 августа семь человек погибли и 58 получили ранения в результате атаки дрона в селе Архипо-Осиповка близ Геленджика. 30 июля шесть человек пострадали при падении обломков БПЛА на территорию предприятия в поселке Волна Темрюкского района.

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Автор: "Кавказский узел"

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