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22:09, 3 августа 2026

Выросло число жертв атаки дрона под Геленджиком

Пляж в Архипо-Осиповке после атаки БПЛА. Кадр видеосюжета "Кубань 24".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

До семи увеличилось число погибших после падения дрона на пляже в Архипо-Осиповке, сообщили власти Кубани. 

Как информировал "Кавказский узел", сегодня днем власти Краснодарского края сообщили о четырех погибших и десяти раненных в результате атаки БПЛА в селе Архипо-Осиповка близ Геленджика. Позже стало известно, что число погибших выросло до шести, а пострадавших - до 47 человек. 

Число погибших в результате атаки БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до семи человек, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. "Погибли семь человек, включая троих детей", - говорится в сообщении официального Telegram-канала. 

При этом в оперштабе заявили о 40 пострадавших, которые получили "различные травмы", хотя глава Геленджика Алексей Богодистов ранее называл иную цифру раненых - 47 человек.

 "В медицинские учреждения госпитализировали 21 человека, еще 19 оказали необходимую помощь амбулаторно", - утверждается в сообщении. В оперштабе добавили, что "всем пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую помощь". 

Главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков сообщил, что по состоянию на вечер в его учреждении находятся 18 пострадавших, в том числе трое детей. "Один ребенок ожидает эвакуацию в детскую краевую больницу. Степень тяжести пострадавших разная, есть и тяжелые пострадавшие. В основном это состояние связано с минно-взрывной травмой", - заявил он на видео, опубликованном в Telegram-канале главы Геленджика. 

Двое из погибших детей приехали в Краснодарский край из города Шахты Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. "Информация о взрослых уточняется. Известно, что среди пострадавших также есть жители Дона", - написал чиновник.

Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов. 22 июля сообщалось об одном погибшем и десяти пострадавших в результате ночной атаки БПЛА: в Армавире после падения обломков дрона погиб сотрудник предприятия, остальные пострадали при пожаре в складском комплексе в Краснодаре. К вечеру того же дня стало известно, что в больнице умерла девушка, пострадавшая при атаке на склад Wildberries. 30 июля шесть человек пострадали, когда обломки БПЛА упали на территории предприятия в поселке Волна Темрюкского района. На сегодняшний день в больницах еще остаются пятеро пострадавших в результате этих атак. 

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Автор: "Кавказский узел"

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