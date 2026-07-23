Выросло число жертв атаки беспилотников на Кубань

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Девушка, пострадавшая при атаке дронов на складе Wildberries в Краснодаре, умерла в больнице. Число погибших в результате атаки 22 июля выросло до двух, в больницах остаются еще трое пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Кубани Вениамин Кондратьев утром 22 июня сообщил об одном погибшем и десяти пострадавших в результате ночной атаки БПЛА: в Армавире после падения обломков дрона погиб сотрудник предприятия, остальные пострадали при пожаре в складском комплексе в Краснодаре.

Следком рапортовал, что после атаки дронов на складские комплексы в Краснодарском крае и на Ставрополье пострадали мирные жители и возбуждено уголовное дело о теракте. Речь идет о складах Wildberries, - эмблема этой компании видна на видеозаписях с горящими зданиями.

Умерла девушка, получившая ранения при атаке на кубанский склад Wildberries, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. “К сожалению, в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс в Краснодаре”, - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Трое из остальных девяти пострадавших на этом объекте людей остаются в больницах, а шестерым оказана амбулаторная помощь, добавил Кондратьев. Ранее он заявлял, что трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, а еще один в состоянии средней тяжести.

Согласно сообщению Кондратьева, пожар на складском комплексе локализован, а на предприятии в Армавире, где погиб охранник, - полностью потушен. Число погибших в результате атаки в Краснодарском крае таким образом увеличилось до двух.

В Прикубанском и Карасунском округах Краснодара, где в результате атаки дронов в ночь на 22 июля были повреждены дома, введен локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава города Евгений Наумов.

По словам чиновника, жители поврежденных квартир получат помощь и денежные выплаты, а также могут рассчитывать на места в пункте временного размещения. “В течение дня сотрудники Службы спасения Краснодара помогают убирать обломки и осколки из квартир, а также затягивают пленкой оконные проемы”, - отмечается в сообщении Оперативного штаба Кубани.

"Кавказский узел" также писал, что обновленная в июле оферта Wildberries с условием о форс-мажоре лишила продавцов из регионов юга России надежды на возмещение убытков. Они пожаловались, что вместо компенсации маркетплейс предложил им скидки, из личных кабинетов исчезли данные, а их бизнес оказался на грани ликвидации.