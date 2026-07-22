Потушен пожар на хуторе Вязники

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Полностью потушен пожар в промзоне на Ставрополье, произошедший 19 июля после атаки БПЛА.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 18 на 19 июля после атаки беспилотников в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа Ставропольского края произошли два пожара.

Пожар в Вязниках, произошедшие после атаки беспилотников, полностью потушен, сообщил в своем телеграм-канале вечером 21 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он уточнил также, что пожарные проделали "титаническую работу".

Напомним, что данная атаки на промзону хутора Вязники - не первая. Ранее она подвергалась атаке БПЛА 9 и 13 июля.

Напомним, что запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотников был введен в Ставропольском крае в феврале этого года. Максимальная сумма штрафа для граждан - три тысячи рублей при первом правонарушении.

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