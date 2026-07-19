Ростовская область и Ставрополье подверглись атакам беспилотников

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При атаке дронов в Красносулинском районе Ростовской области загорелось пшеничное поле, а на Ставрополье произошли пожары в двух промзонах.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью в Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах обезврежено около полутора десятков дронов. Воздушной атаке подверглись Тарасовский, Аксайский, Красносулинский, Кашарский, Каменский районы.

"В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано", – сообщил Слюсарь в своем телеграм-канале.

При атаке дронов на Ставрополье два пожара произошли в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа, введен режим ЧС местного уровня. Также произошел пожар в промзоне на севере Ставрополя, возле границы со Шпаковским округом. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор края Владимир Владимиров.

"Кавказский узел" также писал, что регионы юга России регулярно подвергаются атакам дронов. 8 июля при атаке дронов на суда в Таганрогском заливе два человека были ранены, а 9 июля при атаке беспилотников загорелись два танкера. 11 июля атаке подверглись четыре судна, одно из них – танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос технического судна.

Удары дронов по судам в Таганрогском заливе могут запереть до 25% экспорта зерна на внутреннем рынке и повлечь загрязнение акватории Азовского моря нефтепродуктами с поврежденных в результате атак танкеров, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, на фоне атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России, возникла проблема с топливом. Так, 14 июля произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

Топливный кризис спровоцировал на юге России резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования. Автосервисы записывают клиентов на несколько месяцев вперед, стоимость оборудования увеличилась почти вдвое, а вместе с ажиотажем выросли и цены на пропан.