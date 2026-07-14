Аналитики оценили последствия ударов по судам в Таганрогском заливе

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Украинские удары по судам в Таганрогском заливе могут запереть до 25% экспорта зерна на внутреннем рынке и повлечь загрязнение акватории Азовского моря нефтепродуктами с поврежденных в результате атак танкеров, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как информировал "Кавказский узел", 8 июля при атаке дронов на суда в Таганрогском заливе два человека были ранены, а 9 июля при атаке беспилотников загорелись два танкера. 11 июля атаке подверглись четыре судна, одно из них – танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос технического судна. 12 июля губернатор Ростовской области сообщил, что еще один танкер, на этот раз пустой, был поврежден при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Всего в результате июльских атак, согласно сообщениям Слюсаря, было повреждено не менее девяти суден, в том числе как минимум шесть танкеров.

Удары Украины по судам в Таганрогском заливе нацелены на то, чтобы отрезать Крым от снабжения нефтепродуктами и ухудшить снабжения юга, но эта цель не достигнута, уверен военный эксперт Александр Храмчихин.

“Никакого прекращения судоходства, разумеется, не будет. И на российских фермерах, производителях зерновых тоже никак не скажется, не тот масштаб. Главная цель Украины - психологическое воздействие на население России", - заявил Храмчихин корреспонденту “Кавказского узла”.

В результате атак Россия приостановила судоходство по Керченскому проливу и Донско-Азовскому морскому каналу, указал, в свою очередь, член совета Центра Адама Смита 1 , политолог Сергей Бойко.

‎"Этот маршрут обеспечивал примерно 25% российского экспорта пшеницы. Немедленной реакцией на перебои с поставками стал рост фьючерсов на пшеницу на европейской бирже почти на 4%, до максимального уровня за последние шесть недель. О повышении цен также сообщило агентство Bloomberg," - заметил он.

По информации политолога, в Ростовской области уже образовались огромные очереди из грузовиков с зерном, которые не могут попасть в порты. ‎"Если проблема сохранится, зерно, запертое на внутреннем рынке, может подешеветь, а производители понесут убытки. Переориентация на глубоководные порты Черного и Балтийского морей в разгар сезона существенно затруднена и ведет к повышенным логистическим издержкам", - пояснил Бойко.

‎Кроме того, по его словам, поражение "фидерного" флота (судов класса "река-море") осложняет перевалку российской нефти на крупные танкеры в Черном море. ‎"Это существенно затруднило также поставки нефтепродуктов в Крым", - подытожил Бойко.

Среди поврежденных украинскими дронами судов были танкеры класса "река-море", которые возят мазут для перевалки на большие танкеры и на экспорт, а также танкеры с бензином и дизтопливом для снабжения Крыма, обратил внимание ‎эксперт по промышленной экологии Игорь Шкрадюк.

Общий грузооборот российских портов Азово-Черноморского бассейна в 2025 году составил 265 миллионов тонн или почти треть от общего объема морских перевозок России, напомнил он. ‎"Масса экспорта морским транспортом в 12 раз превышает массу импорта. ‎Через Керченский пролив проходят грузы портов Ростов-на-Дону, Темрюк, Кавказ (30-40 млн тонн в год). Больше половины этого количества составляют нефть и нефтепродукты. В 2025 году перевалка портов Азовского моря сократилась на четверть, в том числе из-за военных рисков", - подчеркнул Шкрадюк.

‎Удары по судам в Азовском море привели к полному прекращению снабжения топливом Крыма по морю, считает он. ‎"Сейчас на юге России и Украины как раз началась уборочная. Раньше Россия экспортировала 35-45% выращенного зерна, Украина 70-80%. У обеих стран экспорт шел преимущественно через черноморские порты. В отличие от Украины, Россия больше не может везти зерно в Европу по железной дороге. Десятки тысяч грузовиков везут только что собранное зерно в порты для отгрузки на экспорт, а судоходство и экспорт прекратились", - пояснил Шкрадюк.

Помимо топливного шока, аграрии столкнулись с коммерческим, указал аналитик. ‎"До сих пор на селе и в сельскохозяйственном бизнесе можно было жить, не обращая внимание на военные действия. Теперь нельзя” - добавил Шкрадюк.

Он также напомнил, что миллионы семей, вывозящих летом детей на море, из-за загрязнения акватории в Анапе и Туапсе переориентировались с Черного моря на Азовское. ‎"Выбросы на берег мазута, бензина и дизтоплива отмечены у Таганрога, Темрюка и Приморско-Ахтарска. Следует ожидать расширения масштаба нефтяного загрязнения и серьезных экологических последствий", - резюмировал Шкрадюк.

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".