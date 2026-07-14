Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

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Ислам Ахубеков убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 430 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", представители властей и силовых структур ранее официально признали убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 429 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Семьям убитых бойцов поддержку от государства не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В специальной военной операции (СВО) на Украине убит военнослужащий Ислам Ахубеков, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Прохладного.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 430 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 417 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".