Жители Кабардино-Балкарии указали на расхождение статистики с реальными ценами на заправках

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В Кабардино-Балкарии цены на отдельные виды топлива за последний месяц выросли примерно вдвое, а власти не принимают мер для их сдерживания и уменьшения очередей на заправках, заявили местные жители, комментируя отчет аналитиков о стоимости горючего.

Как информировал "Кавказский узел", 7 июля жители Нальчика и местные водители рассказали, что топливный кризис привел к закрытию в городе заправок "Лукойла", на частных заправках цены на бензин завышены, а на АЗС "Роснефти", где сохраняются прежние цены, выстраиваются большие очереди.

Аналитический ресурс "Чек Индекс" опубликовал обзор по ценам на бензин за первую декаду июля. Аналитики отметили, что стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 выросли на 20% и 24% соответственно. Резкий рост числа покупок наблюдается по всем видам топлива, в процентном выражении лидирует АИ-100, передал 12 июля "Коммерсант".

Выдержку из обзора цен на бензин "Чек Индекса" 13 июля также привел Instagram*-паблик chp.nalchik, на который подписаны около 514 тысяч пользователей. На 07.45 мск 14 июля эта запись набрала 258 отметок "Нравится" и 168 комментариев.

Часть пользователей предположила, что статистика основана на стоимости топлива на сетевых АЗС, тогда как большинство автомобилистов вынуждены покупать бензин у частных продавцов.

"20-24% они сравнивают цены на "Роснефти" и "Лукойле". То, что частники продают в 2,5 раза дороже, это их не касается", – написал stomatolog_azimkudaev.

"Роснефть" – 65-70 рублей, частники – 135-140. Где 20%?" – задался вопросом пользователь с ником qwerty014qwerty.

"Да, на 20% подорожал и на "Роснефти", и на "Лукойле", но там нет бензина. Заправляться приходится у частников по 140 рублей", – отметила smoeva.makeup.

Некоторые комментаторы призвали усилить контроль за стоимостью топлива и деятельностью частных автозаправок.

"Лишить лицензии частных представителей", – заявил timur417s.

"Почему глава республики не контролирует рост цен на частных заправках?" – написал 666__777777.

"Когда снизят цены на бензин, ДТ и газ? Куда смотрит ФАС?" – задался вопросами rashidkekkezov.

Некоторые пользователи сравнили стоимость топлива в Кабардино-Балкарии с ценами на горючее в других регионах.

"В Москве АИ-92 стоит 59 рублей", – отметил пользователь a_____07___________.

"Это у нас такие цены, в Москве нет таких цен", – написала karina697254.

Некоторые участники обсуждения указали на нехватку топлива на отдельных АЗС и очередях за более дешевым бензином и газом.

"Роснефть" в наличии нет, а по остальным заправкам 130-145", – указал zel1305.

"Теперь нужно в очередь стоять даже за газом, так как везде газ в городе по 50 рублей, а на "Газпроме" – 32,2 и на "Лукойле" – 28,7, но там километровые очереди", – написал yurij3308.

Пользователи также пожаловались на влияние роста цен на семейный бюджет, стоимость товаров и уровень жизни.

"А можно зарплату так поднять, на 20%?" – написала e.tleuzheva.

"Ждем теперь зарплату, пенсию, детские… А еда не выросла разве, если один лимон стоит 80 рублей?" – отметила julia_5559nalchik.

"На цены, зарплаты и тарифы ЖКХ бы власти обратили внимание. Сколько можно издеваться над народом?" – написала olec.hka001.

Напомним, проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня в поселке Афипском произошел пожар на территории НПЗ. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, жители ближайших домов были эвакуированы. 2 июня в результате атаки БПЛА произошел пожар на НПЗ в поселке Ильском Северского района.