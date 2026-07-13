Введен запрет на движение любого транспорта по Транскаму

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Из-за ливней и камнепадов запрещено движение любого вида транспорта по Транскавказской магистрали в обоих направлениях.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

Остановлено движение всех видов транспорта на участке Транскавказской магистрали, сообщает сегодня "Коммерсант" со ссылкой на управление МЧС по Северной Осетии.

Ведомство отметило, что запрет движения всех автотранспортных средств введен на участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях, связан он с плохой погодой - на трассе идет дождь и начались камнепады.

Ориентировочное время открытия движения - 09.00 мск сегодня, 13 июля.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", в апреле из-за плохой погоды движение по Транскавказской магистрали перекрывалось на 12 часов.

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