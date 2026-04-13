03:52, 13 апреля 2026

Введен запрет на проезд по Транскаму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В связи с плохой погодой запрещено движение любого автотранспорта по Транскавказской магистрали.

Из-за ухудшения погодных условий и отсутствием возможности обеспечить безопасный проезд по Транскавказской магистрали введен запрет движения любого транспорта на участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях.

Запрет начал действовать в 21.00 мск 12 апреля и будет действовать до особого распоряжения. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", 22 февраля уже вводился запрет на движение автотранспорта по Транскавказской магистрали. Он был снят 23 февраля.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

Автор: "Кавказский узел"

