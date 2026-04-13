Введен запрет на проезд по Транскаму

В связи с плохой погодой запрещено движение любого автотранспорта по Транскавказской магистрали.

Из-за ухудшения погодных условий и отсутствием возможности обеспечить безопасный проезд по Транскавказской магистрали введен запрет движения любого транспорта на участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях.

Запрет начал действовать в 21.00 мск 12 апреля и будет действовать до особого распоряжения. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", 22 февраля уже вводился запрет на движение автотранспорта по Транскавказской магистрали. Он был снят 23 февраля.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.