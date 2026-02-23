Ограничения на проезд по Транскаму сняты после камнепада

Отменен запрет на проезд по Транскавказской автомагистрали, который был введен в связи с камнепадом. В Северной Осетии под камнепад попал микроавтобус с пассажирами, люди не пострадали.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 февраля был введен запрет на движение автотранспорта по Транскавказской магистрали.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

С 08.00 мск Транскавказская автомагистраль "функционирует в штатном режиме без ограничений", сообщает в своем телеграм-канале МЧС Южной Осетии.

Запрет на проезд был введен "из-за сильного камнепада на североосетинской стороне Транскама", отметило ведомство.

Вечером 22 февраля на 48-м километре Транскавказкой автомагистрали под камнепад попал микроавтобус, в котором находились водитель и пять пассажиров, сообщило на своей странице во "Вконтакте" управление МЧС по Северной Осетии.

"Транспортное средство получило незначительные повреждения. Пострадавших нет. Все отправились к месту назначения на попутном транспорте", - говорится в публикации.

Напомним, 1 февраля Транскавказская автомагистраль также была закрыта для большегрузного транспорта. Запрет введен из-за ухудшения погоды, сообщило МЧС Южной Осетии. Ограничения были сняты утром 2 февраля.