Ограничения на проезд по Транскаму сняты после камнепада
Отменен запрет на проезд по Транскавказской автомагистрали, который был введен в связи с камнепадом. В Северной Осетии под камнепад попал микроавтобус с пассажирами, люди не пострадали.
Как писал "Кавказский узел", вечером 22 февраля был введен запрет на движение автотранспорта по Транскавказской магистрали.
Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.
С 08.00 мск Транскавказская автомагистраль "функционирует в штатном режиме без ограничений", сообщает в своем телеграм-канале МЧС Южной Осетии.
Запрет на проезд был введен "из-за сильного камнепада на североосетинской стороне Транскама", отметило ведомство.
Вечером 22 февраля на 48-м километре Транскавказкой автомагистрали под камнепад попал микроавтобус, в котором находились водитель и пять пассажиров, сообщило на своей странице во "Вконтакте" управление МЧС по Северной Осетии.
"Транспортное средство получило незначительные повреждения. Пострадавших нет. Все отправились к месту назначения на попутном транспорте", - говорится в публикации.
Напомним, 1 февраля Транскавказская автомагистраль также была закрыта для большегрузного транспорта. Запрет введен из-за ухудшения погоды, сообщило МЧС Южной Осетии. Ограничения были сняты утром 2 февраля.
