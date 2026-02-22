Боец из Урюпинска убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Симонян убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1690 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 21 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1689 бойцов из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8700 Не менее 4271 бойца из СКФО и 4431 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит 24-летний командир штурмовой группы, рядовой Сергей Симонян, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Урюпинска.

"Сергей в 2024 году заключил контракт и отправился [в зону боевых действий], погиб в боях под н.п.Работино Запорожской области", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1690 бойцов из Волгоградской области.

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Урюпинска стало известно 18 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит 20-летний Данила Телятников.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", -рассказала, в частности, вдова одного из убитых.