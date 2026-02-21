Военный из Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рашид Магомедханов из Табасаранского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там не менее 1814 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 20 февраля чиновники и силовики назвали имена как минимум 1813 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.

Об открытии мемориальной доски погибшему на Украине Рашиду Магомедханову в Джульджагской школе отчитался глава администрации Табасаранского района Магомед Курбанов в Telegram-канале.

Выпускник этой школы, уроженец села Джульджаг Рашид Магомедханов, по своей инициативе подписал контракт и в 2023 году отправился в зону боевых действий. Был убит 18 июля 2024 года.

30 января администрация Табасаранского района сообщала, что в зоне боев на Украине убиты Руслан Буржумов и Эльман Абдулкадиров.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинским фронте не менее 1814 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.