Подача газа в пять дагестанских сёл прервана после оползня

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оползень повредил газопровод в Буйнакском районе, без газа остались жители пяти сёл.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. 17 мая "Дагестанавтодор" сообщил, что на автодороге Цуриб - Арчиб в Чародинском районе в марте интенсивные осадки усугубили ситуацию с оползнями, и расчистка оползневых масс прекращена в связи с угрозой полного обрушения склона и расположенной над ним автодороги.

В Буйнакском районе в результате оползня рядом с селом Чанкурбе произошло повреждение газовой трубы высокого давления, сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Дагестану.

"Без газоснабжения остаются следующие населённые пункты: Кадар, Карамахи, Чанкурбе, Ванашимахи, Чабанмахи. Ремонтно-восстановительные работы проводятся работниками Рай-Газа Буйнакского района", - говорится в публикации.

Напомним, паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".