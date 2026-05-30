Потушен пожар в порту Таганрога

В порту Таганрога потушен пожар, возникший после атаки беспилотников, утечки мазута не зафиксировано. Раненные при атаке мужчина и женщина доставлены в больницу.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью два человека пострадали в результате попадания БПЛА в частный дом в Таганроге, а в порту загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, беспилотники уничтожены также в Чертковском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районах.

Возгорание танкера и других объектов на территории порта в Таганроге ликвидировано, отчитался в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь. "Утечки мазута не зафиксировано. Пострадавших нет", - написал он.

По уточненной информации губернатора, ночью и утром в Ростовской области было уничтожено "почти полсотни БПЛА". "Атаке, кроме Таганрога, Чертковского, Матвеево-Курганского, Неклиновского района, подверглись города Ростов-на-Дону, Сальск и ещё 4 района: Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский, Верхнедонской", - говорится в публикации.

В Сальске, по его данным, повреждено остекление балкона в многоквартирном доме и неиспользуемый склад.

Пострадавшие в Таганроге мужчина и женщина доставлены в больницу. "По оценкам врачей состояние средней тяжести", - сообщил Слюсарь.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, Таганрог, в Западном районе которого расположен авиазавод (ТАНТК) имени Бериева, регулярно подвергается воздушным атакам. Так, 19 апреля три человека пострадали при атаке БПЛА, территории авиазавода и парка были оцеплены. Пользователи Telegram тогда призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.