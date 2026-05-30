Два человека пострадали в Таганроге при атаке беспилотников

В Таганроге в результате атаки беспилотников пострадали два человека, а в порту произошел пожар. Повреждения домов зафиксированы и в двух селах Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", утром 27 мая в Таганроге была уничтожена ракета. Две женщины были доставлены в больницу, врачи назвали тяжелым состояние одной из них. Власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей, серьезные повреждения получила котельная МУП "Городское хозяйство" на улице Циолковского. Ее ремонт признан нецелесообразным, власти рассматривают вариант строительства новой модульной котельной.

Минувшей ночью, по предварительной информации, в результате попадания БПЛА в частный дом в Таганроге пострадали два человека, врачи оказывают им помощь, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В ходе отражения воздушной атаки ночью на Ростовскую область уничтожены БПЛА в городе Таганрог, Чертковском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районах", - написал он.

По данным губернатора, на территории порта в Таганроге в результате атаки загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание. "По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил Слюсарь.

В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района "в результате падения обломков БПЛА" загорелась газовая труба в доме, повреждена крыша и остекление. "Жертв и пострадавших нет. Люди эвакуированы. На месте работают экстренные службы", - написал чиновник.

В селе Боцманово Неклиновского района повреждено остекление в двух домах, пострадавших нет, добавил губернатор.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Таганрог регулярно упоминается в сводках воздушных атак

Таганрог, в Западном районе которого расположен авиазавод (ТАНТК) имени Бериева, регулярно подвергается воздушным атакам. Так, 19 апреля три человека пострадали при атаке БПЛА, территории авиазавода и парка были оцеплены. Пользователи Telegram тогда призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.

17 мая Ростовская область трижды подверглась атакам беспилотников. В результате одной из атак было повреждено здание азовского филиала Донского технического университета. При другой атаке дрон был сбит над детским лагерем, в котором находились люди, обломки повредили крышу здания. Утром и днем 17 мая беспилотники были сбиты в том числе в Таганроге.

Жильцам дома в центре Таганрога, поврежденного в результате падения ракеты летом 2023 года, власти выплатили по 10 тысяч рублей и заменили выбитые окна, хотя квартиры потребовали серьезного ремонта. Пострадавшие имеют право добиваться компенсаций через суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.