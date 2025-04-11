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00:50, 11 апреля 2025

Юристы рекомендовали таганрожцам добиваться компенсаций за поврежденные ракетой квартиры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцам дома в центре Таганрога, поврежденного в результате падения ракеты 2023 года, власти выплатили по 10 тысяч рублей и заменили выбитые окна, хотя квартиры потребовали серьезного ремонта. Пострадавшие имеют право добиваться компенсаций через суд, уверены юристы. 

Как писал "Кавказский узел", большинство последствий атаки беспилотников на Таганрог в ночь на 2 апреля ликвидированы, но власти, по словам горожан, не выполнили обещания помочь с ремонтом после атаки в июле 2023 года. 

28 июля 2023 года в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" взорвалась ракета. Основной удар пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Пострадали, по уточненным данным, 22 человека. По данным Минобороны, ракета была запущена украинскими военными и сбита российской ПВО. Власти города объявили в районе, прилегающем к месту падения ракеты, режим чрезвычайной ситуации. Владельцы квартир близ места происшествия подали заявления на компенсации, выплаты уже начались, заявили власти.

Жильцы дома №20 по Лермонтовской улице в Таганроге спустя 20 месяцев после падения обломков перехваченной российскими системами ПВО украинской ракеты остаются недовольными бездействием властей. Ольга, чья квартира пострадала больше всего, рассказала "Кавказскому узлу", что осталась без компенсации, хотя вовремя обратилась в комиссию и подала все необходимые документы.

"Прошло уже почти два года с момента происшествия, а мы до сих пор остаемся наедине со своими проблемами. В моей квартире пострадало практически все имущество, включая мебель и технику. Администрация города в своем отчете написала о каких-то "сколах на шкафчике", хотя квартира требовала полного капитального ремонта, который я вынуждена была сделать за свой счет. Самое обидное - это история с балконом. Буквально за несколько дней до падения ракеты я начала его замену, вложив 200 тысяч рублей. Старый балкон срезали, установили заготовки под новый, а после взрыва всё рухнуло. Вместо обещанной компенсации мне предложили материальную помощь в размере 1600 рублей. Это просто насмешка после всего произошедшего", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла". 

По словам Ольги, власти ссылаются на то, что она постоянно не проживает в пострадавшей квартире, поэтому ей не полагается компенсация.

"Мне отказали во всех выплатах под предлогом, что регистрация по месту жительства не соответствует адресу постоянного проживания. Хотя квартира принадлежит мне, я за нее плачу налоги и коммунальные услуги. Более того, в момент взрыва в квартире находилась моя подруга, которой осколками сломало височную кость. Но и ей тоже не выплатили никакой компенсации", - отметила она.

Ольга намерена обратиться в приемную президента РФ с просьбой о помощи. "После многочисленных обращений и бесконечных комиссий, которые по пять раз приходили описывать одно и то же имущество, я уже не верю в справедливость местных властей. Сейчас я хочу обратиться в администрацию президента и намерена добиваться компенсации", - подчеркнула она.

Ее сосед Николай получил 10 тысяч рублей единовременной выплаты, а коммунальщики заменили стеклопакет. "Да, всем стеклопакеты заменили коммунальщики, у всех окна были выбиты. Откосы я сам делал своими руками, потому что надо было все заново ремонтировать. Потом мы вовремя собрали все документы и обратились за компенсацией. Но нам сказали, что ее не будет, поскольку нет факта частичной или полной утраты имущества первой необходимости. Дали 10 тысяч и все", - рассказал мужчина "Кавказскому узлу".

По его словам, никто из жильцов не собирается подавать в суд. "Никто на это не пойдет. Заменили окна и на этом спасибо", - иронично заметил он.

В администрации Таганрога заявляют, что комиссия не установила фактов утраты имущества первой необходимости среди жильцов дома на Лермонтовской. "Нам всего поступило 21 заявление на 31 человека на оказание единовременной материальной помощи или финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. По результатам работы комиссии фактов утраты гражданами имущества первой необходимости не установлено", - сказал “Кавказскому узлу” представитель мэрии.

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили, по словам чиновников, все заявители. "Выплаты назначались в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Таганрога от 22 февраля 2014 года № 2626 "О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Таганрога на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций”, - отметили в администрации.

Указанное постановление администрации Таганрога обязывает власти полностью восстановить квартиры горожан, указала юрист Марина Агальцова, ознакомившись с документом. 

"В постановлении указано, что власти должны провести аварийно-восстановительные работы. Это положение предусматривает восстановление квартиры до первоначального состояния. Мне не понятно, почему власти не восстановили квартиру до первоначального состояния. Условно говоря, сделать штукатурку, поклеить обои, провести проводку и все остальное. Все это стоит точно не 10 тысяч рублей. На месте жильцов я бы составила заявления, приложив расчет стоимости всех восстановительных работ с подтверждением цен на стоимость всех работ и материалов, и обратилась бы в суд", - сказала она "Кавказскому узлу".

В ситуации Ольги Афоничевой, чтобы получить компенсацию, ей придется доказать, что она  проживает в пострадавшей квартире, отметила юрист.

"В нашей практике было много случаев, когда пострадавшие реально проживали по этому адресу, но у них не было подтверждающих это документов. Нам приходилось доказывать этот факт через суд, предоставляя разного рода справки из детского сада, школы и показания свидетелей. В случае когда были только показания соседей, например, суд не принимал это в качестве доказательства. Ольге придется доказать, что она действительно постоянно проживает там, чтобы в полной мере получить компенсацию за все ремонтные работы, которые ей пришлось делать после происшествия. Но все это только через суды", - пояснила Агальцова.

Территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской операции на Украине. В Таганроге за это время произошло уже шесть инцидентов, когда в результате атак пострадали люди или было повреждено их имущество. 4 июля 2022 года, когда беспилотник упал на жилой дом в Новом переулке, здание сгорело, но тогда власти не объявляли режим ЧС и не сообщали о выплатах. Затем, в июле 2023 года, в результате падения ракеты был поврежден дом на Лермонтовской улице. В марте 2024 года при тушении пожара, возникшего от атаки дронов, пострадал пожарный, власти также не обнародовали данных о сумме выплаченных ему компенсаций. Также не сообщалось о выплатах после повреждения осколками ракеты котельной на улице Циолковского и нескольких автомобилей в декабре 2024 года. После атаки дронов 5 января 2025 года жильцам поврежденных квартир выплатили 120 тысяч рублей, а после атаки 1-2 апреля власти обратились за помощью в восстановлении поврежденных строений к местным бизнесменам, указывает издание 161.ру. 

Чтобы избежать подобных проблем, юрист советует страховать квартиры и дома в страховых компаниях. Такой же совет дает юрист "Единого центра правовой защиты" Константин Лапин.

"Добровольное страхование имущества от чрезвычайных ситуаций  - наиболее эффективный способ защиты. При отсутствии страховки государство ограничивается минимальными выплатами, а при наличии полиса можно получить полное возмещение ущерба. Но чаще всего люди страхуют машину, а не квартиры или дома, полагаясь на помощь государства", - сказал он "Кавказскому узлу".

Лапин уверен, что коллективное обращение жильцов в суд может дать результат. "Алгоритм действий таков: они обращаются с заявлением к мэру, получают отказ, с этим отказом идут в суд. Но обязательно необходимо иметь фото и видео разрушений, а также доказать в суде все расходы на ремонт, включая стоимость работ и материалов. Все зависит от того, смогут ли жильцы подтвердить все эти расходы. Также можно направить жалобу в прокуратуру на бездействие должностных лиц", - отметил он. 

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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