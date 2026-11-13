Жители Ингушетии указали властям на нерешенную проблему с поборами в школах

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В одной из школ в Насыр-Корте от родителей требуют сдавать деньги на утепление окон и спортивный инвентарь и при этом составляют списки тех, кто сдал и не сдал, пожаловался родитель одного из учеников в соцсети. Жители Ингушетии, комментируя его жалобу, рассказали об аналогичных поборах в других школах и указали, что расходы на их содержание и оснащение не должны перекладываться на семьи учеников.

По словам жителя назрановского села Насыр-Корт (Ингушетия), несмотря на обещания прекратить денежные сборы, с родителей продолжают собирать средства на нужды местной школы. В конце августа и начале сентября родителей заверяли, что поборов не будет, однако затем они сдали деньги ко Дню учителя, а теперь им предложено оплатить защиту для продуваемых окон и приобрести спортивный инвентарь. Автор жалобы также выразил недовольство составлением списков родителей, сдавших и не сдавших деньги.

К жалобе приложен скриншот переписки в мессенджере, в которой обсуждается приобретение десяти скакалок за 1000 рублей, десяти обручей за 1500 рублей и десяти мячей за 3000 рублей. Общая стоимость перечисленного инвентаря составляет 5500 рублей. Автор сообщения в переписке предложил перевести деньги на привязанный к номеру телефона счет в Сбербанке.

"Самое отвратительное, составляют список, кто скинул и кто не скинул, чтоб сдать учителю! <...> Как только месяц наступает, всё опять у них что-то в школе ломается или не хватает", – пожаловался родитель, обращение которого 11 ноября опубликовал Instagram*-паблик news_ingushetii. Автор обращения призвал Минобрнауки Ингушетии обратить внимание на ситуацию.

Этот пост в Instagram*-паблике "news_ingushetii", на который подписаны около 318,6 тысячи пользователей, на 10.50 мск 13 ноября набрал 93 отметки "Нравится" и 67 комментариев.

Комментаторы указали, что расходы на обеспечение школ необходимым оборудованием не должны перекладываться на родителей и учителей. "Все очень просто можно решить. Минобразованию нужно решать проблемы школы, а не предоставлять это учителям и родителям. И никому в голову не придет заниматься "поборами"", – написал ujmary13.

"Это претензии к людям, которые отвечают за распределение бюджета, который выделяется школе. Если же школа говорит, что денег не дают или их не хватает, то будьте любезны на официальном сайте публично выставлять, какой объем средств поступает и на какие нужды он уходит, и если в этом случае не хватает денег, просить у родителей", – написал ald.dd.

На учителей также возлагают расходы по подготовке школьных мероприятий, указала участница обсуждения. "В школах, и это знают хорошо в Минобрнауки, собирают на праздники деньги с учителей. Оказывается, шарики и всю декорацию должны покупать они на мизерную зарплату. И это всё в Магасе", – утверждает tscarica.

Другие комментаторы обратили внимание на давление на родителей, которым бывает трудно оплачивать дополнительные школьные расходы. "Ситуация знакомая, и я, конечно, понимаю автора. Не все могут себе позволить такие траты, а уж тем более когда это переходит в принудиловку и составляются списки. Я искренне понимаю людей, которые отказываются платить по причине финансов", – написал пользователь smrzhva.

О приобретении имущества для школы на родительские средства сообщил еще один комментатор. "В школе флажки для украшения, деревья во дворе и многое другое куплено родителями", – указал пользователь с ником ____al117.

Отказ сдавать деньги не должен влиять на отношение педагогов к детям, подчеркнула мать нескольких школьников. "У меня три школьника и один в ДОУ, даже если в подобном списке буду я одна, не сдам денег, если не посчитаю нужным, тем более если у меня их нет! И не дай Аллах, потом к моему ребенку поменяется отношение", – написала hadi_hamzatovna.

На 10.50 мск 13 ноября на сайте Минобрнауки Ингушетии нет комментариев относительно жалобы родителей учеников на поборы в школах.

"Кавказский узел" также писал, что проблема денежных сборов в школах Ингушетии сохраняется уже длительное время. Так, 7 сентября текущего года родители ингушских школьников усомнились в объективности проверки Минобрнауки республики, проведенной после жалоб на поборы. Ведомство заявило, что приобретение отдельных предметов для классов осуществлялось по инициативе самих родителей. Однако местные жители в соцсети указали, что школьные кабинеты были оборудованы на родительские деньги, и потребовали показать состояние всех классов, а не только одного, продемонстрированного представителями министерства.

11 сентября 2021 года жители Ингушетии пожаловались, что с началом учебного года возобновились поборы в школах. Родители школьников рассказали о требованиях сдавать деньги на жалюзи, праздничное оформление и другие нужды. Аналогичные жалобы поступили от родителей воспитанников детских садов, которых просили оплачивать средства гигиены и канцелярские принадлежности.