Демонстранты в Тбилиси возмущены штрафами за исполнение протестной песни

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Суд в Тбилиси оштрафовал певицу Софо Батилашвили за исполнение протестной песни "Ole Ola". Участники собрания в 715-й день непрерывных протестов раскритиковали это решение.

Как писал "Кавказский узел", в 714-й день непрерывных протестов 11 ноября участники акции в Тбилиси потребовали расследовать заявления Сергея Канчели об угрозах и пытках, после которых он вынужден был покинуть страну. Днем ранее, 10 ноября, собравшиеся в Тбилиси почтили память пожилой активистки Мзисы Габешия, которая в одиночку проводила проевропейские пикеты в Мартвили с 2024 года.

3 ноября стало известно, что сотрудники МВД составил протокол об административном правонарушении на певицу Софо Батилашвили, которая опубликовала на своей странице в соцсети видеозапись исполнения песни "Ole Ola". По мнению полиции, запись содержит оскорбительные выражения, обращенные к представителям "Грузинской мечты".

Сторонники евроинтеграции Грузии вышли сегодня к зданию парламента на проспекте Руставели в 715-й день подряд, информирует Netgazeti.

Активисты с национальными флагами и флагами Евросоюза, которые в последние несколько месяцев выходят по вечерам также к зданию горсовета Тбилиси, выступают с неизменными основными требованиями – освобождение всех политических заключенных и отказ от пророссийской политики в пользу евроатлантического курса.

Демонстранты держали плакаты “Враг собственного народа не останется безнаказанным”, “Применяют насилие, потому что их не наказывают”, “Да здравствует борьба Мзисы Габешия” и “Народ 100% вас победит”, следует из серии снимков на странице фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.

Часть плакатов была посвящена решению Тбилисского горсуда, который сегодня оштрафовал певицу Софо Батилашвили на 3 тысячи лари (около 1100 долларов США): “Бидзина, Ole Ola”, “Ole+Ola=3000 лари” и “Правительство, которое штрафует за песню и закрывает глаза на насилие и пытки бездомных животных”.

Судья Коба Чагунава признал мелким хулиганством публикацию Батилашвили в Facebook*, где она разместила видео с собственной версией исполнения протестной песни. Полицейские ранее штрафовали участников акций, которые пели "Ole Ola" во время митингов.

3 ноября, когда был составлен протокол на Батилашвили Тбилисский городской суд оштрафовал на 3 тысячи лари студента Сандро Сехниашвили по той же статье о мелком хулиганстве. МВД утверждало, что молодой человек исполнял “Ole Ola” на акции протеста, предоставив в качестве доказательства видео без звука: на них, как указывал представитель полиции, Сехниашвили “шевелит губами”. Сам студент подтверждает, что разговаривал с другом, но отрицает исполнение песни.

Эксперты, которые могли бы установить этот факт, в частности специалисты в области чтения по губам, к процессу не привлекались. “Судья руководствовался этими видеозаписями и установил, что Сандро Сехниашвили пел. Для меня это совершенно абсурдно, поскольку по видео без звука невозможно установить, пел человек или нет”, – цитирует слова адвоката Даты Кашиашвили Tbilisi_life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".