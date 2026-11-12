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20:46, 12 ноября 2026

Расследование не дало ответов спустя год после похорон Алии Оздамировой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чеченка Алия Оздамирова сбежала из республики в октябре 2025 года и уехала в Грузию. В ноябре она была обманом или насильственно вывезена в Россию, а 12 ноября стало известно, что девушку похоронили. Проверка Генпрокуратуры Грузии установила, что братья девушки пересекали границу между странами в те дни, когда она была вывезена в Россию.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2026 года правозащитники потребовали от прокуратуры Грузии начать расследование в связи с принудительным вывозом Алии Оздамировой с территории Грузии в Россию и ее последующей смертью в Чечне. Ведомство начало расследование.

В ноябре 2025 года, когда Алия находилась в Грузии, ей сообщили, что против нее заведено уголовное дело за "финансирование терроризма", и теперь она не сможет выехать из Грузии. 8 ноября девушка должна была улететь из Тбилиси с пересадкой в безопасную страну, но дядя из Баку, с которым Алия находилась на связи, убеждал ее отложить вылет. В день вылета в аэропорту Тбилиси Алию ждал тот самый дядя из Баку, пообещавший переправить ее в Дубай на следующий день. Правозащитники предупредили Алию, что это вероятная ловушка, но девушка заявила, что доверяет своему дяде и что тот всегда был на ее стороне.

Прошел год со дня смерти и похорон Алии Оздамировой, однако те, кто причастен к ее смерти, не названы, указала правозащитная организация .

Алия происходила из влиятельной семьи. Ее отец Усман Оздамиров был приближенным Рамзана Кадырова и главой Гудермесского района. Он умер в 2020 году, после чего положение Алии в семье ухудшилось: никто больше не мог ее защитить от братьев. Оздамирова находилась на связи с правозащитниками с 2023 года, но сбежать решила лишь в 2025-м, когда ситуация в семье обострилась: братья угрожали расправиться с Алией из-за ее ориентации. 20 октября правозащитники помогли ей уехать из Чечни. Так Алия оказалась в Грузии, откуда, согласно изначальному плану, должна была отправиться в более безопасную страну.

Известно, что 9 ноября 2025 года Оздамирова пересекла наземную границу Грузии и России. А уже 12 ноября 2025 года в Чечне состоялись ее похороны.

Грузинская сторона приняла заявление и по нему до сих пор проводят доследственную проверку, в рамках которой было установлено, что братья Алии пересекали границу Грузии в дни ее похищения. 

"Мы продолжаем добиваться расследования ее смерти: даже если наказать преступников невозможно, мы хотим, чтобы их имена и причастность к смерти Алии были установлены", - заявляют правозащитники.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Проблема семейного насилия в Чечне, Ингушетии и Дагестане охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые женщины до 30 лет, указали в 2023 году правозащитники команды Ad Rem. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь. В то же время беглянки с Кавказа на чужбине оказываются в уязвимом положении из-за сильной ностальгии, что заставляет их искать контакты с выходцами из регионов СКФО и создает опасность раскрыть убежище.

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Автор: "Кавказский узел"

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