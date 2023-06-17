Побег из семьи стал для жертв домашнего насилия с Северного Кавказа способом выжить

17 июня 2023, 22:34

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Насилие в семье, принуждение к браку и угрозы убийством вынудили решиться на побег от родных, рассказали в фильме BBC "Когда я сбежала" девушки из Чечни и Дагестана. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала", который рассказывает о девушках, которые смогли вырваться из-под контроля семьи на Северном Кавказе. Автор фильма, журналистка Злата Онуфриева рассказала истории беглянок из Чечни, Дагестана, Ингушетии.

Вика смогла сбежать из семьи в Дагестане и уехать за границу, говорится в фильме, опубликованном сегодня в YouTube-канале русской службы BBC Девушка родом из Кироваула. "Эта деревня очень маленькая, 3-4 тысячи человек. Находится в 70 километрах от столицы республики, Махачкалы. Там все абсолютно очень набожные - носят черное, никакой музыки. После седьмого класса меня забрали из школы. Дом, коровник, огород - это было все, что я могу видеть в жизни. Потом меня в 17 лет выдали замуж за мужчину старше меня на девять лет", - рассказывает Вика в фильме.

Она отметила, что спустя недолгое время развелась с мужем и вернулась домой. После развода, по словам девушки, она не могла рассчитывать на что-то, кроме как стать третьей или четвертой женой у женатого мужчины. Вика рассказывает, что хотела продолжить учебу, но родители были против, а мать сказала, что ее нужно лечить. Тогда девушка решилась на побег, однако после первого побега родителям удалось вернуть ее.

Дагестанка Патимат Идрисова, проживающая с семьей в селе Кироваул Кизилюртовского района республики, рассказала, что подверглась домашнему насилию, принудительному лечению. Когда ей удалось сбежать в первый раз, ее нашли и похитили родственники. С помощью правозащитников ей удалось бежать из страны и сменить имя, говорится в статье Светланы Анохиной "Как Патимат стала Викторией. История девушки из Дагестана, сбежавшей от семьи к свободе", опубликованной 17 августа изданием "Черта". Родственники неоднократно избивали уроженку Дагестана Патимат Идрисову и угрожали ей убийством, поэтому побег стал способом сохранить ее жизнь, сообщили правозащитники кризисной группы СК SOS. Родные продолжали попытки найти Идрисову после переезда из Москвы, рассказала Анохина.

Вика рассказала о процедуре изгнания джиннов, когда родственники вернули ее после первого побега в Москву. "Первый экзорцист запомнился мне больше всего. Каждый сеанс у него проходил так: он начинал кричать молитвы, все женщины должны были ложиться на спину, укрывшись с ног до головы белой тканью. Он начинал кричать в микрофон, очень громко. Когда я пыталась снять простынь с лица, он меня бил по рукам, по ногам палкой", - отметила она.

По словам Вики, насилие в семье было всегда - отец бил мать, а после того как девушку вернули из Москвы, ее сильно избила мать за то, что Вика обратилась в полицию. "У меня надежда была на полицию, но оказалось - никому до тебя нет дела", - говорит она в фильме.

Она отметила, что надежда к ней вернулась, когда она наткнулась в интернете на случай Аминат Лорсановой.

20 января 2020 года 22-летняя уроженка Чечни Аминат Лорсанова, в апреле 2019 года покинувшая Россию, обратилась в Следственный комитет с заявлением о том, что подвергалась в Грозном насилию со стороны близких родственников и приглашенного ими специалиста по "изгнанию джиннов". В сентябре того же года стало известно, что Следственный комитет переадресовал жалобу Лорсановой чеченским полицейским, а те отказались возбудить уголовное дело. Лорсанова утверждала, что в 2018 году ее дважды насильно помещали в психиатрические стационары в Грозном. В одной из клиник она провела 25 дней, в другой - четыре месяца. Несколько раз за это время знакомый родственников девушки приходил к ней в стационар, где избивал палкой, читая Коран, родственники при этом не реагировали на ее просьбы прекратить избиение.

Аминат Лорсанова заявила в фильме, что раньше говорила в интервью о своей бисексуальности, но это неправда. "Это была намеренная ложь с моей стороны - сказать это правозащитникам. Я думала, что только таким образом меня могут спасти. Это потому, что никто вообще не говорит о том, какое насилие над женщинами происходит на Кавказе, об этом патриархате мало кто упоминает, как будто бы этого нет", - отметила она.

По ее словам, удачным стал только четвертый побег. "У меня было четыре побега из которых три было неудачных. И только один удался. Я сама заказала такси в Чечне в Грозном, ночью пока все спали, я прокралась через сад, вышла села в такси и добралась до Владикавказа", - рассказала она.

Лорсанова отметила, что за после побега хотела как можно быстрее забыть все случившееся. "Я сейчас прохожу психотерапию, принимаю антидепрессанты. В редких случаях это может выливаться в панические атаки, истерики". Она отметила, что старается заниматься тем, что ей нравится - рисованием в частности, и это помогает забыть о прошлом.

По ее словам, сейчас она живет в шелтере, но жизнь там ей не очень нравится. Девушке хотелось бы иметь возможность открыть свой бизнес, обеспечивать себя.

Кейс Аминат Лорсановой - самый первый жесткий кейс, рассказал представитель Кризисной группы СК SOS* Давид Истеев. По его словам, после того как Лорсанова при помощи его команды покинула Чечню, силовики в его отсутствие пришли к нему на квартиру, и перевернув в ней все вверх дном, заявили, что убьют его.

Четыре сестры из Дагестана, которым удалось добиться выезда в Грузию, рассказали, что после переезда они "не отходят от дома больше, чем на 200 метров". Для нас гулять - это выйти во двор или в торговый центр ближайший". Также они отметили, что ходят минимум по два человека и никогда в одиночестве.

29 октября 2022 года пограничники в Северной Осетии отказались пропускать в Грузию четырех сестер из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия и удерживали их на пропускном пункте до приезда родственников. Они просили не возвращать их родным, опасаясь, что те ищут их, "чтобы убить". 30 октября 2022 года девушек пропустили на территорию Грузии. Девушки рассказали, что регулярно подвергались в семье побоям. "Ты никогда им не угодишь, потому что нет единых четких правил, и если ты девушка, то ты всегда плоха. Ты обязана подстраиваться под все сразу и, если выделяешься хоть чем-нибудь или имеешь свое мнение, будет конфликт, тебе будут закрывать рот и заставлять быть такой, какой им хочется", – рассказала ранее Аминат Газимагомедова. По словам адвоката Маннаповой, "сестер дома избивали страшно". Как утверждают девушки, им сделали обрезание, когда им было по пять-семь лет, – без наркоза в частном доме, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о побеге четырех сестер из Дагестана".

Девушки рассказали, что давно обсуждали побег. "Мы вообще не думали, что нам будут помогать и думали может своим ходом что-то получится. Но потом мы поняли что в России это очень опасно и всех находят", рассказала одна из сестер.

На видео девушки показаны в квартире, где сейчас живут. Они пьют чай, готовят еду.

Ванесса Коган, первый руководитель проекта "Правовая инициатива"* рассказала, что в 2015 году первой женщиной которая обратилась к ней стала Марем Алиева "Мне стало ясно что она боится за свою жизнь. Я не знала что делать, потому что такой скажем горячей ситуации еще не было. Но все равно получилось вытащить Марем с двумя детьми в Москву. Однако после этого на нее стали давать родственники, угрожать.

"Мы узнали, что оин уехали в Минск. В Минск приехал ее муж, поклялся, что больше не будет применять насилие. Собрали стариков, он при всех на коленях стоял сказал, что ее больше бить не будет", - рассказывает адвокат проекта Ольга Гнездилова.

19 сентября 2015 года, вскоре после того как Марем вернулась домой из Минска,она позвонила сестре Елизавете и сказала, что в доме собираются очень много мужчин, родственников мужа и и она боится, что ее начнут убивать Елизавета не смогла попасть в дом сестры. Спустя три недели было возбуждено дело об убийстве Марем Алиевой, в доме были обнаружены пятна крови, волосы и сожженная одежда, рассказал Гнездилова.

В 2019 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу в связи с жестоким обращение и убийством Марем Алиевой. Это обращение стало первым дело об убийстве жертвы домашнего насилия из России в ЕСПЧ, говорится в фильме.

Журналистка Светлана Анохина рассказала, что кризисная группа "Марем", которую она основала в 2020 году, названа в память о Марем Алиевой. Она отметила, говоря о побеге четырех дагестанских девушек, что в Грузии, куда выехали четыре сестры, для девушек есть опасность, так как там очень много дагестанцев.

Говоря о Дагестане она отметила, что в ряде сел, например совершеннолетняя девушка не может пойти и купить телефон - ей его никто не продаст. Есть села где девушки свободны "в рамках разумного", чтобы "сплетни ни ходили". Если идут сплетни о девушке, у семьи есть два выбора. Делать вид, что ничего не произошло - нельзя, потому что давить будут на всю родню, в том чсиле на молодых горячих мужчин - на братьев, на дядю. Они могут закрыть рот обидчикам и в худшем случае они могут избавиться от девушки", - отметила Анохина.

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