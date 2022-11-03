03 ноября 2022, 09:02
Главное о побеге четырех сестер из Дагестана
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
На российско-грузинской границе 29 октября пограничники более десяти часов удерживали четырех сестер из Дагестана, которые жаловались на домашнее насилие. После широкой огласки им удалось покинуть страну и добраться до безопасного места с помощью адвокатов и правозащитников. Что этому предшествовало, кто помогал девушкам, а кто мешал, - рассказывается в справке «Кавказского узла».
Виноваты телефоны и вербовщики
2 ноября Муфтият Дагестана опубликовал обращение председателя совета имамов Каспийска Шамиля Багандалиева. Побег девушек обусловлен влиянием соцсетей, в которых вербовщики убеждают молодежь уходить из семьи, - заявил Багандалиев. По его мнению, девушек «обработали», рассказав им, что они «намного выше того, что из себя представляют» и «должны быть свободными». «Обрабатывают умы молодежи, вербуют их» в социальных сетях, - отметил муфтий, призвав родителей «контролировать детей, смотреть за ними».
В Грузии
Хадижат (20 лет) и Патимат (18 лет) Хизриевы, а также Аминат Газимагомедова (24 года) и Патимат Магомедова (19 лет), покинув территорию России, несколько часов оставались на КПП, так как боялись действий своих родственников уже с грузинской стороны границы, но в итоге девушкам смогли обеспечить безопасный выезд 1. Девушки планируют переехать в другую страну. Следы их избиений зафиксированы, так же, как и попытка пограничников не выпустить сестер. Все это увеличивает, по мнению правозащитников, шансы получить убежище за рубежом 2.
На КПП «Верхний Ларс»
Днем 29 октября 2022 года девушки (все они приходятся друг другу сестрами) в сопровождении адвоката Лейсан Маннаповой приехали на границу, чтобы выехать из России в Грузию. На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» со стороны Северной Осетии их задержали пограничники, отобрав паспорта. Пограничники спрашивали разрешение родителей, ссылались на «фильтрационные мероприятия», заявляли о наличии долгов, в какой-то момент признавшись адвокату «что дожидаются сигнала от руководства» 3.
К вечеру появилось заявление родственников, что девушки похищены, а приехавший к КПП уполномоченный по правам человека Северной Осетии Тамерлан Цгоев, заявил, что родственники обвинили сестер в краже 50 тысяч рублей. В конце концов приехали сами родственники. Их допустили к девушкам против желания самих сестер, уговорить их остаться родственники не смогли 4.
Жизнь в шелтере перед побегом
По словам сестер, они задумывались о побеге еще в подростковом возрасте, но окончательно решили бежать, когда в апреле 2022 года родители решили выдать замуж за двоюродного брата Хадижат Хизриеву. Девушкам нужно было дождаться, пока младшей из них, Патимат Хизриевой, исполнится 18 лет 5. Последние 3 месяца девушки провели в московской кризисной квартире (шелтере).
Эвакуацией девушек из семьи, а затем и с территории России занимались многие, но основная нагрузка еще с 2020 года легла на Кризисную группу СК SOS / NC SOS Crisis Group 6.
Опрошенные «Кавказским узлом» правозащитники рассказали, как следует действовать жертве домашнего насилия, если она планирует покинуть семью. В частности, они рекомендовали написать заявление с просьбой не разыскивать ее, найти адвоката, отказаться от контактов с родными, сменить телефон и сим-карту, просить о помощи в случае похищения. Однако они подчеркнули, что все эти меры могут оказаться бесполезными, в особенности на Кавказе, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия родственниками не приводит к уголовной ответственности, а власти предпочитают не замечать проблему.
Побои и обрезание
«Ты никогда им не угодишь, потому что нет единых четких правил, и если ты девушка, то ты всегда плоха. Ты обязана подстраиваться под все сразу, и, если выделяешься хоть чем-нибудь или имеешь свое мнение, будет конфликт, тебе будут закрывать рот и заставлять быть такой, какой им хочется», - рассказывает Аминат Газимагомедова. По словам адвоката Маннаповой, «сестер дома избивали страшно». Аминат рассказывает, что мать била ее всегда «за что-то мелкое». Как утверждают девушки, им сделали обрезание, когда им было по пять-семь лет, - без наркоза, в частном доме 7.
Дом: даргинское село Хаджалмахи
Религиозное, богатое село с очень сплоченной общиной расположено в полутора часах езды от Махачкалы. В Хаджалмахи живут примерно семь с половиной тысяч человек. «В основном, даргинцы, и они, мягко говоря, воинственные, — говорит журналистка и правозащитница из организации «Марем» Светлана Анохина. — Для них ценны власть, деньги и связи».
Анохина рассказывает, что близкородственные браки в этом селе не редкость. В Дагестане есть и другие села, где девочек с давних времен предпочитают отдавать замуж «за своих»: такие браки повсеместно заключают, «потому что зажиточным людям не хочется, чтобы деньги выходили из семьи и доставались чужакам». К тому же сосватать дочь за мужчину из своей же семьи «кажется им чем-то надежным» 8.
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Примечания
- Четырем сестрам из Дагестана удалось уехать в Грузию, спасаясь от родственников // Би-би-си, 30 октября 2022 года
- Правозащитники сочли высокими шансы сестер из Дагестана на убежище за границей // Кавказский узел, 31 октября 2022 года
- «Огромная вероятность, что нас убьют» // Медуза*, 29 октября 2022 года
- «Красивое место, где живут лицемеры» // Новая газета Европа, 1 ноября 2022 года
- Сестры, бежавшие от домашнего насилия, смогли покинуть РФ // Deutsche Welle*, 30 октября 2022 года
- Четыре сестры из Дагестана сбежали от домашнего насилия в Грузию // Sova – все о Грузии, 30 октября 2022 года
- «Красивое место, где живут лицемеры» // Новая газета Европа, 1 ноября 2022 года
- Там же