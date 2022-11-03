Главное о побеге четырех сестер из Дагестана

03 ноября 2022, 09:02

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На российско-грузинской границе 29 октября пограничники более десяти часов удерживали четырех сестер из Дагестана, которые жаловались на домашнее насилие. После широкой огласки им удалось покинуть страну и добраться до безопасного места с помощью адвокатов и правозащитников. Что этому предшествовало, кто помогал девушкам, а кто мешал, - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Виноваты телефоны и вербовщики

2 ноября Муфтият Дагестана опубликовал обращение председателя совета имамов Каспийска Шамиля Багандалиева. Побег девушек обусловлен влиянием соцсетей, в которых вербовщики убеждают молодежь уходить из семьи, - заявил Багандалиев. По его мнению, девушек «обработали», рассказав им, что они «намного выше того, что из себя представляют» и «должны быть свободными». «Обрабатывают умы молодежи, вербуют их» в социальных сетях, - отметил муфтий, призвав родителей «контролировать детей, смотреть за ними».

В Грузии

Хадижат (20 лет) и Патимат (18 лет) Хизриевы, а также Аминат Газимагомедова (24 года) и Патимат Магомедова (19 лет), покинув территорию России, несколько часов оставались на КПП, так как боялись действий своих родственников уже с грузинской стороны границы, но в итоге девушкам смогли обеспечить безопасный выезд . Девушки планируют переехать в другую страну. Следы их избиений зафиксированы, так же, как и попытка пограничников не выпустить сестер. Все это увеличивает, по мнению правозащитников, шансы получить убежище за рубежом .

На КПП «Верхний Ларс»

Днем 29 октября 2022 года девушки (все они приходятся друг другу сестрами) в сопровождении адвоката Лейсан Маннаповой приехали на границу, чтобы выехать из России в Грузию. На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» со стороны Северной Осетии их задержали пограничники, отобрав паспорта. Пограничники спрашивали разрешение родителей, ссылались на «фильтрационные мероприятия», заявляли о наличии долгов, в какой-то момент признавшись адвокату «что дожидаются сигнала от руководства» .

К вечеру появилось заявление родственников, что девушки похищены, а приехавший к КПП уполномоченный по правам человека Северной Осетии Тамерлан Цгоев, заявил, что родственники обвинили сестер в краже 50 тысяч рублей. В конце концов приехали сами родственники. Их допустили к девушкам против желания самих сестер, уговорить их остаться родственники не смогли .

Жизнь в шелтере перед побегом

По словам сестер, они задумывались о побеге еще в подростковом возрасте, но окончательно решили бежать, когда в апреле 2022 года родители решили выдать замуж за двоюродного брата Хадижат Хизриеву. Девушкам нужно было дождаться, пока младшей из них, Патимат Хизриевой, исполнится 18 лет . Последние 3 месяца девушки провели в московской кризисной квартире (шелтере).

Эвакуацией девушек из семьи, а затем и с территории России занимались многие, но основная нагрузка еще с 2020 года легла на Кризисную группу СК SOS / NC SOS Crisis Group.

Опрошенные «Кавказским узлом» правозащитники рассказали, как следует действовать жертве домашнего насилия, если она планирует покинуть семью. В частности, они рекомендовали написать заявление с просьбой не разыскивать ее, найти адвоката, отказаться от контактов с родными, сменить телефон и сим-карту, просить о помощи в случае похищения. Однако они подчеркнули, что все эти меры могут оказаться бесполезными, в особенности на Кавказе, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия родственниками не приводит к уголовной ответственности, а власти предпочитают не замечать проблему.

Побои и обрезание

«Ты никогда им не угодишь, потому что нет единых четких правил, и если ты девушка, то ты всегда плоха. Ты обязана подстраиваться под все сразу, и, если выделяешься хоть чем-нибудь или имеешь свое мнение, будет конфликт, тебе будут закрывать рот и заставлять быть такой, какой им хочется», - рассказывает Аминат Газимагомедова. По словам адвоката Маннаповой, «сестер дома избивали страшно». Аминат рассказывает, что мать била ее всегда «за что-то мелкое». Как утверждают девушки, им сделали обрезание, когда им было по пять-семь лет, - без наркоза, в частном доме .

Дом: даргинское село Хаджалмахи

Религиозное, богатое село с очень сплоченной общиной расположено в полутора часах езды от Махачкалы. В Хаджалмахи живут примерно семь с половиной тысяч человек. «В основном, даргинцы, и они, мягко говоря, воинственные, — говорит журналистка и правозащитница из организации «Марем» Светлана Анохина. — Для них ценны власть, деньги и связи».

Анохина рассказывает, что близкородственные браки в этом селе не редкость. В Дагестане есть и другие села, где девочек с давних времен предпочитают отдавать замуж «за своих»: такие браки повсеместно заключают, «потому что зажиточным людям не хочется, чтобы деньги выходили из семьи и доставались чужакам». К тому же сосватать дочь за мужчину из своей же семьи «кажется им чем-то надежным» .

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