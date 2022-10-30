Дагестанские девушки перевезены в безопасное место

30 октября 2022, 05:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Патимат Магомедова, Хадижат и Патимат Хизриевы и Аминат Газимагомедова из Дагестана, которые сбежали из дома и обвинили своих родственников в насилии, перевезены в безопасное место на территории Грузии, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", пограничники отказались пропустить через КПП "Верхний Ларс" четырех девушек из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживают их на пропускном пункте до приезда родственников, сообщили правозащитники. Четыре девушки из Дагестана, удерживаемые пограничниками на КПП "Верхний Ларс", рассказали, как дома их избивали, запрещали получать образование, пытались силой выдать замуж. Они попросили не возвращать их родным и пожаловались на угрозы. Сегодня, 30 октября их вместе с адвокатом пропустили на нейтральную территорию, затем грузинские пограничники пропустили их на территорию Грузии, однако из КПП они выходить опасались, так как их ждали родственники.

Патимат Магомедова, Хадижат и Патимат Хизриевы и Аминат Газимагомедова сбежали из дома и три месяца провели в кризисной квартире, рассказала "Кавказскому узлу" журналистка и правозащитница Светлана Анохина. Она сравнила случай дагестанок с историей чеченки Халимат Тарамовой, которую родные силой забрали из шелтера в Махачкале.

Кризисная группа СК SOS сообщила сегодня, 30 октября, что четыре девушки из Дагестана "покинули территорию пропускного пункта Грузии и уже находятся в более безопасном месте".

Группа пообещала выпустить "более подробный и структурированный текст о произошедшем" и продолжить "освещать происходящее на Северном Кавказе".

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале группы, также отмечается, что случай с четырьмя дагестанскими девушками "довольно показателен". "На Северном Кавказе нарушения прав человека могут происходить по абсолютно неоднозначным причинам: из-за нежелания выходить замуж, из-за слухов, из-за религиозных и политических взглядов, из-за ненависти к СОГИ (сексуальной ориентации и гендерной идентичности - прим. "Кавказского узла")", - пишет группа.

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