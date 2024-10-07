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11:25, 7 октября 2024

Салах Межиев

Салах Межиев. Фото:https://t.me/dumchr

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Салах Митаевич Межиев – религиозный и общественный деятель, муфтий Чечни, глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

Биография

Салах Межиев родился 10 января 1977 года в поселке Мичурино города Грозный. 

С 10 лет обучался арабскому языку и исламским наукам у чеченских богословов (алимов) 1. В 1993 году окончил среднюю школу.

Некоторые источники указывают информацию об учебе Грозненского нефтяного института имени академика М. Д. Миллионщикова

С 1996 года преподавал и стал директор духовного образовательного учреждения “Исламского медресе имени имама Газали» в поселке Мичурино, Грозный 2.

В 2005 году муфтий Чечни Султан Мирзоев назначил Межиева своим советником. 

С 2007 по июнь 2014 года – заместитель муфтия Чечни 3.

С 2014 года – советник главы Чечни Рамзана Кадырова.
11 июля 2014 года был избран председателем Духовного управления мусульман и муфтием Чечни 4.

В апреле 2017 года избран заместителем председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа 5.

С 2018 года Салах Межиев является членом Совета учредителей Генерального секретариата международных организаций и учреждений по изданию фетв, действительным членом Высшего учредительского совета Всемирной исламской лиги, пожизненным членом Королевской академии потомков Пророка Мухаммада 6.

С 25 декабря 2019 года единогласно переизбран муфтием Чеченской Республики, председателем ДУМ Чечни 7.

В 2024 защитил в Каире диссертацию об имаме аш-Шафии и получил степень кандидата исламских наук 8.

Салах Межиев, Адам Делимханов и Рамзан Кадыров. фото Фото: https://m.vk.com/photo-88472917_45725111528 сентября 2024 года Салах Межиев избран председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа после смерти возглавлявшего эту организацию Исмаила Бердиева 9.

Награды и звания

Салах Межиев награжден медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» (2011), «15 лет УФСИН России по Чеченской Республике» (2015), нагрудным знаком МВД «За отличие в борьбе против терроризма» (2017), орденом Кадырова (2017), медалью «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова» (2018) 10.

В 2024 Межиев стал Героем Чеченской Республики 11.

Некоторые высказывания Салаха Межиева

В 2020 году Салах Межиев высказался об убийстве и пытках Салмана Тепсуркаева. Видеообращение Межиева опубликовано 12 сентября 2020 года  на Youtube-канале ЧГТРК "Грозный". Муфтий на чеченском языке в оскорбительной форме охарактеризовал Салмана Тепсуркаева, заявив, что он "говорит про чужих матерей, чужих жен, чужих сестер бесстыдные разговоры, говорил грязным языком, говорил грязные вещи, о которых никто в мире и подумать не мог". Межиев заявил, что Тепсуркаева “поймали наши люди и взяли с него свою положенную плату (наказали). Как надо его опорочили”.  Межиев сказал, что если бы прощали подобные оскорбления, то не были бы людьми чести. Эти слова богослов повторил перед представителями духовенства в главной мечети республики 12.

В ноябре 2020 года муфтий Салах Межиев раскритиковал ношение девушками никаба, назвав это шагом на пути к терроризму. Телекомпания "Грозный" подготовила видеосюжет о "воспитательной беседе" муфтия Чечни и начальника грозненского отдела полиции с девушками в никабах, которые сняли после наставлений муфтия. Публичные порицания в телеэфире вызвали возмущение среди пользователей соцсетей. В ответ Межиев назвал недовольных публичной критикой девушек в никабах, "ваххабистами", "врагами Аллаха", "иблисами" и "шайтанами". При этом муфтий высказывался за право ношения хиджабов в России и называл ущемлением прав человека идею запретить их в школах. 

В 2022 году Салах Межиев прокомментировал слова папы Римского Франциска о жестокости чеченцев и посоветовал ему обратиться к творчеству Михаила Лермонтова. «Конечно, мы не согласны с папой насчет того, что мы жестоки», — сказал муфтий. По его словам, чеченцы «жестоки по отношению к врагам и милосердны по отношению к друзьям и к мирному населению», – заявил муфтий 13.

23 мая 2023 года волгоградец Никита Журавель извинился перед мусульманами за сожжение Корана. В тот же день в Грозном прошел митинг против сожжения Корана, на который, по официальным данным, собралось около 60 тысяч человек. На митинге Межиев заявил, что «коллективный Запад стал примером морального, культурного и религиозного разложения». По его мнению, западная цивилизация подошла к пропасти. «Вседозволенность и отсутствие всякой веры — их идеология, в то время как наша страна стоит на страже религиозных, духовных и семейных ценностей. Конституцией РФ запрещается всякая дискриминация по религиозному признаку, оскорбление чувств верующих. Мы вместе будем продолжать нашу яростную борьбу против прислужников иблиса, и наши ряды будут пополняться тысячами мусульман за честь и достоинство, задетые этой гнусной акцией», — заявил Межиев 14.

На “Кавказском узле” опубликована справка “Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео” с подробностями этого дела.

В августе 2024 года ДУМ Чечни призвал руководителей коммерческих медресе проводить обучение безвозмездно и объяснил эту рекомендацию многочисленными жалобами. В Чечне работают 413 медресе, из них 131 коммерческое, а 282 работают безвозмездно.  На встрече директоров и учителей коммерческих медресе с Салахом Межиевым он подчеркнул, что не требует закрывать медресе и не запрещает преподавать Коран, а лишь просит не брать плату за обучение. В итоге было решено, что медресе не будут брать плату с тех учеников, кто не может позволить себе платное обучение. 

В октябре 2023 года, после эскалации палестино-израильского конфликта,  с 17 октября в центральной мечети "Сердце Чечни" тысячи верующих собрались для коллективного тахаджуд-намаза, дополнительной ночной молитвы, совершаемой после сна. В мечетях Чечни прошли коллективные чтения молитв. Муфтий республики Салах Межиев сообщил, что такие коллективные тахаджуд-намазы в поддержку Палестины в мечетях Чечни будут ежедневными. Кадыров призвал "дружно посещать мечети" и молиться также за победу над украинцами.

Тогда же, в октябре 2023 года, Салах Межиев на совещании с Кадыровым отметил, что участие в СВО против сил Запада на Украине равнозначно совершению большого джихада. «Ведь именно украинская хунта вместе с Америкой одной из первых выступила в поддержку сионистского Израиля и его преступлений в Палестине. Поэтому я считаю, что те, кто воюет на Украине против врагов Аллаха, совершают ничуть не меньший газават, чем те, кто сражается за мечеть «Аль-Акса» в Палестине», — сказал муфтий 15.

Рамзан Кадыров и Салах Межиев. Фото @dumchr29 декабря 2023 года Салах Межиев отчитался Рамзану Кадырову о проделанной муфтиятом работе, в том числе о воссоединении 6000 чеченских семей. Видео со встречи опубликовало государственное ИА "Чечня Сегодня". В свою очередь, Рамзан Кадыров предоставил муфтияту "за заслуги перед регионом и плодотворную работу" 25 автомобилей "Лада Гранта".

В феврале 2024 года, после перестрелки в селении Старый Ачхой, Салах Межиев заявил, что обязанность мусульман "оберегать, настораживать свои семьи от такого зла, следить за ними, следить, чтобы они обучались истинному и правильному исламу".  Он отметил, что "везде мечети, знающие религию люди — есть все возможности для желающих познать чистый ислам. Но тот, кто ищет другой путь, читает в интернете грязные трактовки и неправильные течения" 16.

Летом 2024 года вновь обострился спор о запрете хиджабов в школах. Поводом стал законопроект депутата Владислава Даванкова о праве образовательных организаций запрещать учащимся посещать занятия в религиозной одежде.

Подробно о новой попытке запретить хиджабы в России рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Салах Межиев заявил, что Даванков "нарушает чувство верующих мусульман, да и немусульман тоже". "Мы, конечно, выражаем свое недовольство и говорим: если этот законопроект внес, значит он хочет внести раскол в общество. Этот законопроект внесет раскол в общество и приведет к смуте. Надо знать, о чем говорить", – заявил муфтий 17.

В сентябре 2024 года Салах Межиев принял активное участие во встрече между делегациями Чечни и Ингушетии по вопросу стрельбы у офиса Wildberries в Москве. В ходе встречи Салах Межиев, в частности, в ответ на претензии ингушской стороны в связи с убийством двух охранников, заявил об убийствах чеченцев в Ингушетии на почве национальной розни, которые происходили раньше 18.

Примечания

  1. Муфтий Чечни рассказал, как в республике борются с экстремизмом // Российская газета, 26.07.2018.
  2. https://hajjmission.ru/sostav-coveta-po-khadzhu/324/
  3. "Пожизненный муфтий " больше не возглавляет мусульман Чечни // РИА “Новости”, 05.06.2014.
  4. Салахь-Хаджи Межиев избран председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа // ГТРК “Грозный”, 28.09.2024.
  5. Ислам на Кавказе заговорил по-чеченски // Независимая газета, 17.05.2017.
  6. https://vk.com/salah_mezhiev-biografiya-muftiya-chr-salaha-hadzhi-mezhieva
  7. https://chechnya.gov.ru/novosti/salah-mezhiev-pereizbran-na-post-predsedatelya-dum-chr/
  8. Председателем КЦМСК избран муфтий Чечни Салах Межиев // ИА IslamNews, 28.09.2024.
  9. Муфтий Чечни возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа // РИА “Новости”, 28.09.2024.
  10. https://hajjmission.ru/sostav-coveta-po-khadzhu/324/
  11. Указ Главы Чеченской Республики от 13 февраля 2024 года № 29 «О присвоении звания Героя Чеченской Республики»
  12. "Люди не готовы были видеть такое зрелище". Что происходит в Чечне после публикации видео с бутылкой // BBC, 18.09.2020.
  13. Муфтий Чечни дал совет папе Римскому в ответ на слова понтифика о жестокости чеченцев // Газета. ру, 30.11.2022.
  14. https://chechnya.gov.ru/novosti/v-groznom-proshel-mnogotysyachnyj-miting-protiv-posyagatelstva-na-koran/
  15. Р. Кадыров провел расширенное совещание по вопросам участия Чеченской Республики в СВО // Официальный сайт главы Чеченской республики, 23.10.2023.
  16. Муфтий ЧР о нападении на полицейского: "Враги Всевышнего не в силах уничтожить мир и спокойствие в нашей республике" // ИА "Чечня сегодня", 15.02.2024.
  17. Муфтий Чечни: как может человек, занимающий такую должность, быть в таком неведении // ИА IslamNews 06.06.2024.
  18. https://youtu.be/-HiuMZ1k720?si=FB6tuMBaWp9LmKbG
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