Призыв муфтията Чечни к коммерческим медресе удивил пользователей Telegram

07 августа 2024, 11:14

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Муфтият Чечни призвал руководителей коммерческих медресе проводить обучение безвозмездно и объяснил эту рекомендацию многочисленными жалобами. Отказ от приема платы за услуги лишит медресе источника дохода, указали пользователи Telegram.

В муфтияте Чечни прошла встреча с директорами и преподавателями коммерческих медресе, на ней была озвучена просьба к коммерческим медресе не брать деньги за обучение, сообщило вечером 6 августа в своем телеграм-канале Духовное управление мусульман республики.

"Стоит подчеркнуть, что ДУМ ЧР не требует закрывать медресе и не запрещает преподавать Священный Коран, а лишь просит не взымать плату за обучение. Если медресе изъявят желание продолжить работу, не взимая платы за обучение, для них не будет никаких ограничений", - говорится в публикации.

Решение ввести такое ограничение было принято "из-за многочисленных жалоб" в адрес коммерческих медресе, заявил муфтият. "Стоит также отметить, что в Чеченской Республике функционирует 413 медресе, из них 131 являются коммерческими, а 282 медресе обучают на безвозмездной основе", - отмечается в сообщении.

Под публикацией, по состоянию на 11.12 мск, размещено 32 комментария, большинство из них на чеченском языке. Авторы многих комментариев, написанных на русском языке, выразили недоумение заявлением муфтията.

"Не совсем понимаю, какая проблема [в том, чтобы] зарабатывать на этом деле? Я хоть никогда и не учился за деньги и не преподавал, но все же мне неясен этот момент", - написал, в частности, Tchétchèn R.

"Я тоже не совсем понимаю этого, значит, недостаток медресе по республике нужно как-то возместить. Те люди, которые хотели научиться читать Коран, могут остаться вообще без этих знаний", - высказал мнение S. N.

Кто будет оплачивать труд учителей медресе, если сделать обучение бесплатным?

"Никто насильно никого в эти частные медресе не тащит, чтоб жаловаться, что там деньги берут. Кто не хочет или не может платить, идут в медресе при мечети. Это не причина, чтобы их закрывать", - написала Fatima.

"Кто хочет в бесплатную, а кто хочет в платную медресе пойдет, какая проблема?" – удивился Shack. "Кто будет оплачивать труд учителей медресе, если сделать обучение бесплатным?" – задался вопросом Bleen Ladna.

"Может, они поставят им зарплату в медресе? Тоже как вариант. Ведь тот, кто открыл это медресе, не только сам должен зарабатывать, но и своим работникам должен платить. А если работу будет оплачивать государство, то они брать деньги с учеников не будут. Ну как в школе, имею в виду", - поделился размышлениями Beklaev_M.

"Многие медресе снимают помещения для того чтобы учить людей. Пусть государство возьмет на себя эти расходы и начнет им выдавать зарплату, как и учителям русского и английских языков. Я, например, с удовольствием заплачу эти 1-2 тыс. (больше они и не просят) для того, чтобы я могла научиться читать Коран... Проблем больше нету в ЧР, кроме как медресе?" – написала Eli.

Уверена, жалоб на закрытие будет очень много

"Уважаемый муфтият, вы приняли очень неправильное решение. Эти люди снимают помещения, оплачивают налоги государству, созданы спец.условия для обучения, работникам нужно выплачивать зарплату. Как вы себе это представляете, бесплатно? Вы об этом подумали? Подумайте, пожалуйста, еще раз, дайте, пожалуйста, разрешение продолжить этим закрытым школам. Если вы обращаете внимание на жалобы, то уверена, жалоб на закрытие будет очень много. Примите к сведению такие жалобы тоже", - написала Dagmara.

"Не пойму людей, которые жаловались на коммерческие медресе! Что у них было на уме вообще […] Люди трудятся и платят аренду, платят за материал, платят за удобство", - высказал мнение пользователь с ником, состоящим из точки.

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