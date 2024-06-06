Главное о новой попытке запретить хиджабы в России

06 июня 2024, 19:12

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Спор о запрете хиджабов в школах с новой силой разгорелся в России. Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах - читайте в справке “Кавказского узла”.

Хиджаб – одежда мусульманки, закрывающая всё её тело за исключением лица и кистей рук. Ношение хиджаба является обязательным для женщины-мусульманки. В современном мире под хиджабом чаще всего понимают лишь исламский женский головной платок.

Кто сейчас требует запретить хиджабы

Законопроект о праве образовательных организаций запрещать учащимся посещать занятия в религиозной одежде, в том числе такой, которая частично или полностью скрывает лицо - внес в конце мая в Госдуму депутат Владислав Даванков из партии "Новые люди". . Он также предложил наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной и иной одежды, скрывающей лицо, в общественных местах. 1

Почему закон не понравился Делимханову

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал Владислава Даванкова за законопроект, сославшись при этом на Конституцию России. Делимханов, близкий к окружению Кадырова, также напомнил, что покрывать голову должны не только мусульманки, но и православные женщины. "Мы не поддержим данный законопроект", - заявил Делимханов. 2 По мнению Делимханова, инициатива Даванкова может вызвать разногласия в обществе. "Если Даванков или кто-либо еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то мы доходчиво ему и остальным это объясним", - резюмировал Делимханов .

Кто еще из окружения Кадырова раскритиковал закон

Против законопроекта также выступил муфтий Чечни Салах Межиев. Даванков "нарушает чувство верующих мусульман, да и немусульман тоже", - заявил муфтий. "Мы, конечно, выражаем свое недовольство и говорим: если этот законопроект внес, значит он хочет внести раскол в общество. Этот законопроект внесет раскол в общество и приведет к смуте. Надо знать, о чем говорить", - сказал Межиев.

Чем аргументирует свою позицию автор закона

Сам Владислав Даванков в ответ на критику его законопроекта заявил, что "с большим уважением относится ко всем религиям, но документ был разработан на основе полученных от людей обращений". Он напомнил, что, согласно позиции Верховного суда от 2015 года, запреты в школах могут быть, так как в России образование является светским. . 3 В свою очередь глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев в мае 2024 года заявил, что в России нужно ввести запрет на ношение никаба как фактора, повышающего риск экстремизма .

Что думают про запрет хиджабов правозащитники

Светлана Ганнушкина* назвала новый законопроект Даванкова “невероятной глупостью”. Она отмечает, что законы не могут носить дискриминационный характер в отношении какой-то определенной группы лиц, а такая инициатива может лишь способствовать росту социальной напряженности и накоплению обид. “Все эти запреты приводят к тому, что начинается выяснение отношений и обострение между людьми. Если ранее дети не замечали, что одеты по-разному, то начинают замечать, и это сказывается на детском восприятии друг друга, что недопустимо", - заявила правозащитница. 4

Как юристы оценивают инициативы по запрету хиджабов

Право, которое предлагает ввести Даванков, позволяющее учебным заведениям самостоятельно запрещать ношение религиозной атрибутики, символики или одежды будет нарушать право на свободу совести и вероисповедания, считает адвокат Московской коллегии адвокатов Мики Арапиев. 5 При этом еще в 2021 году управляющий партнер адвокатского бюро "Мусаев и партнеры" Мурад Мусаев отмечал в комментарии “Кавказскому узлу”, что хотя на первый взгляд, с точки зрения российского закона требование носить платок и запрет на ношение платка равнозначны, но на самом деле разница есть. По его словам, требование носить платок может кому-то быть неприятно, и все. “А вот запрет ношения платка, кроме этого, еще и нарушает свободу вероисповедания (статья 28 Конституции РФ). Вы не просто запрещаете человеку одеваться, как он хочет, вы еще и запрещаете ему жить в соответствии с его религиозными убеждениями", – заключил Мурад Мусаев. Адвокат полагает, что ношение платка надо оставить на усмотрение учениц и их родителей 6

В каком регионе ранее приняли запрет на хиджабы в школах

В 2013 году вступило в силу постановление ставропольского правительства о запрете хиджабов в местных школах. Эта инициатива вызвала большой общественный резонанс и оспаривалась в суде, однако в 2013 году коллегия Верховного суда России окончательно отвергла иск к региональному правительству, в котором содержалось требование признать недействительным постановление правительства Ставрополья от 31 октября 2012 года "Об утверждении основных требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся" в части, запрещающей школьникам носить религиозную одежду, религиозные атрибуты и головные уборы

Почему Кадыров обвинял министра в "войне с хиджабами"

В 2017 году в Чечне был принят республиканский закон об образовании, который разрешают ученикам одеваться в соответствии с вероисповеданием. Законопроект был принят после заочного спора главы Минобрнауки России Ольги Васильевой и Рамзана Кадырова о ношении хиджабов в школе. Кадыров обвинил министра в том, что она навязывает обществу свое личное мнение и устраивает войну с хиджабами.

При этом в Чечне уже много лет не могут определиться с предписаниями по женскому облику: одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. Как меняются взгляды руководства Чечни на дресс-код чеченской женщины, почему глава Чечни поручил разобраться с запретом на ношение хиджаба в Астрахани, и есть ли аналогичные проблемы в других регионах России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

Где были случаи притеснения из-за хиджабов

"Кавказский узел" неоднократно сообщал о различных случаях притеснения школьниц из-за ношения хиджаба в СКФО и реакции на это. 7 За последние четыре года насчитывается не менее пяти таких случаев, вызвавших резонанс в обществе:

Так, в октябре 2023 года девочек в хиджабах не пустили в школы в нескольких селах Кабардино-Балкарии. После вмешательства муфтия конфликт в школах исчерпан.

В феврале 2023 года уроженка Чечни пожаловалась Кадырову на отказ принять ее дочерей в московскую гимназию из-за хиджабов, и после вмешательства чеченских властей обе девочки были зачислены в желаемую ими школу.

В январе 2023 года педсовет медколледжа в Новочеркасске отчислил за ношение хиджабов пять студенток. В итоге студентки из Дагестана восстановились в колледже после того, как с его руководством удалось прийти к компромиссу.

В сентября 2022 года в одной из школ Тюмени пятиклассницу, уроженку Дагестана, отказались пускать на занятия в хиджабе. Попасть на уроки девочка смогла после перепалки между родителями и директором. Руководство школы не стало менять правила внутреннего распорядка после скандала.

В сентябре 2021 года появилось резонансное видео о том, как заместитель директора в школе села Маджалис Кайтагского района Дагестана осматривает учеников у рамки металлоискателя и пропускает в классы лишь тех девочек, которые пришли в косынках. Действия завуча вызвали негодование родителей учеников.

* внесен Миюстом в реестр иностранных агентов.

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