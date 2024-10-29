Межиев осудил запрет хиджабов в школах Владимирской области

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Муфтий Чечни Салах Межиев назвал антиконституционным запрет ношения хиджабов в образовательных учреждениях Владимирской области, а возглавляемый им Координационный центр мусульман Северного Кавказа призвал законодательно запретить регионам принимать подобные постановления.

Как писал "Кавказский узел", Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) выступил против запрета на ношение религиозной одежды в школах. Однако ранее он одобрил запрет на ношение никаба. Координационный центр напомнил, что необходимо разделить хиджаб и никаб. 13 июля центр обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект ее вице-спикера Владислава Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Правительство отклонило законопроект.

Приказ о запрете хиджабов в образовательных учреждениях Владимирской области нарушает Конституцию, заявил сегодня муфтия Чечни, глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Салах Межиев. Он напомнил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а запрет "именно и только исламской религиозной одежды" вызывает недоумение.

"Ислам предписывает мусульманкам одежду, закрывающую части тела за исключением лица, кистей рук и ступней ног. Еще раз подчеркнем, что законодательство Российской Федерации не ограничивает ношение хиджаба, более того разрешает фотографирование в хиджабе для получения паспорта. В этой связи речи о запрете хиджаба, а следовательно, и нарушении Конституции Российской Федерации не может идти", - подчеркнул Межиев.

"Призывы к запрету ношения хиджабов в образовательных организациях не нацелены на обеспечение национальной безопасности. Подобные призывы являются незаконными", - говорится в заявлении Межиева, опубликованном 28 октября в Telegram-канале Духовного управления мусульман Чечни.

Схожее заявление опубликовал 28 октября и возглавляемый Межиевым Координационный центр мусульман Северного Кавказа. Его авторы призвали "борцов с платками девочек" направить усилия на формирование в образовательных организациях Российской Федерации традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а не заниматься "популистскими незаконными запретами религиозной одежды".

КЦМСК призвал "дать правовую оценку" запрету на ношение хиджабов и "принять законодательные акты на государственном уровне, предусматривающие невозможность принятия органами власти субъектов Российской Федерации или иными органами нормативных актов относительно возможности запрета ношения обязательной религиозной одежды в Российской Федерации", говорится в Telegram-канале центра.

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников. Приказ министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 22 октября опубликован на портале правовой информации, сообщило 28 октября РИА "Новости".

Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах – читайте в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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