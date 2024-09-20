Ученицы и педагог. фото: "Ислам.ру", 05.10.22, https://islam.ru/content/veroeshenie/43569

20 сентября 2024, 09:39

Аналитики прокомментировали решение правительства отклонить «закон о хиджабах»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Опрошенные "Кавказским узлом" политологи разошлись во мнениях относительно перспектив предложенного бывшим кандидатом в президенты Владиславом Даванковым законопроекта, который дает право школам и муниципалитетам вводить на местном уровне запрет на ношение религиозной одежды. Сергей Шойгу фактически поддержал законопроект, однако правительство боится обидеть мусульманское сообщество, предположил Андрей Колесников.  Михаил Виноградов и Евгений Минченко не исключают, что законопроект вновь будет внесен с исправленными формулировками.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разрешить образовательным учреждениям запрещать ношение религиозной одежды. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды. Кабмин отклонил законопроект Даванкова о запрете никабов.

Колумнист Newtimes.ru Андрей Колесников, говоря о перспективах законопроекта, заметил, что он скорее не будет принят. «Это не от правительства зависит. Они (члены правительства) боятся обидеть мусульманское сообщество, чья лояльность важна в период спецоперации и террористической опасности. А поскольку вопрос дискуссионный, решили отложить. Даванков вышел с предложением не вовремя. Возможно, ему уже все объяснили», - сказал "Кавказскому узлу" Колесников.

Представители властей послали обществу противоречивые сигналы по вопросам, связанным с возможностью носить религиозную одежду.

31 июля глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал расстреливать противников хиджаба. Те, кто выступает против ношения хиджаба - враги ислама, заявил глава республики, пообещав расстрелять любого, кто скажет его дочери снять хиджаб.

27 августа секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что в регионах СКФО радикалы делают попытки вытеснить светские законы, заменив их нормами шариата, а также заменить традиционный ислам его радикальными течениями. По его словам, этому потворствуют некоторые руководители официальных религиозных организаций ради личных амбиций.

Говоря о влиянии позиции главы Чечни Рамзана Кадырова на прохождение законопроекта, а также секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, фактически поддержавшего законопроект, Колесников отметил, что у властей нет единого решения. "Никто свечу не держал. Ясно только одно: у властей нет решения и его отложили. А само решение - за кремлевскими", - подчеркнул он.

Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов допустил, что к рассмотрению законопроекта могут вернуться вновь. «Сейчас нет четких границ, как и в теме борьбы с мигрантами. Это значит, что сейчас такое решение (введение запретов на религиозную одежду) маловероятно, но через месяц может всё поменяться», - сказал он "Кавказскому узлу" .

Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко выразил уверенность в том, что законопроект вскоре будет представлен вновь. «Там был вопрос по формулировке – камнем преткновения стали слова о «религиозной одежде». Так что, я полагаю, зайдут с другой стороны. Напишут, к примеру, «одежда, скрывающая лицо» или «одежда, не позволяющая распознать личность». Фактически-то все за, просто нужно переформулировать», - заявил он "Кавказскому узлу".

Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды.

Напомним, ранее активисты и политики из республик Северного Кавказ подвергли критике предложения запретить ношение религиозной одежды. Также координационный центр мусульман Северного Кавказа обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Комментаторы в соцсети поддержали их обращение, отметив, что инициатива Даванкова уже внесла раскол в общество.

Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах – читайте в справке “Кавказского узла” "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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Примечание:

"Исламоведы поспорили о цели запрета никаба в Дагестане и Карачаево-Черкесии", "Общественные деятели Астрахани оценили запрет на ношение мусульманской религиозной одежды", "Муфтий Дагестана признал существование радикальных настроений в мечетях".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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