Юристы усомнились в перспективе законопроектов о запрете религиозной одежды

15 июня 2024, 12:01

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Законопроекты о запрете ношения религиозной одежды, в том числе никабов, в общественных местах вносят раскол в общество, что особенно негативно на фоне проведения спецоперации на Украине. Религиозная одежда не имеет широкого распространения в стране, этот вопрос не актуален, поэтому законопроекты о ее запрете приняты не будут, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как информировал "Кавказский узел", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил предоставить образовательным учреждениям право запрещать ношение религиозной одежды. Он также предлагает наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной и иной одежды, скрывающей лицо, в общественных местах. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал Даванкова за этот законопроект. Он пообещал "доходчиво" объяснить ему и остальным, что такое "религиозные традиционные ценности и обычаи". 5 июня исламоведы и правозащитники сочли дискриминационным проект запрета религиозной одежды в школах.

Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды, информировали 11 июня "Ведомости".

Законопроект, подготовленный депутатами от КПРФ, выглядит суровым, отметила аналитик исследовательского центра "Сова" Ольга Сибирёва.

"Не только потому что предусматривает административное наказание за ношение одежды, которая закрывает лицо. Но и потому что может коснуться людей, не только носящих религиозную одежду. В нём есть очевидная лазейка, если захочется привлечь какого-то человека к ответственности, например, потребовать медицинские основания для ношения маски, а это будет сложно сделать. Вполне возможно будет "пришить" административное дело", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Важна правоприменительная практика закона, отметила аналитик. "Посмотрим, что будет на практике, если какой-то из этих законов дойдет до применения. Возможности для злоупотреблений имеются и в том, и в другом законопроектах", – отметила Сибирёва.

По её мнению, власть пока не определилась с запретом религиозной одежды.

"Оба законопроекта преследуют явно популистскую цель. Потому что ношение никабов среди российских мусульман не очень распространено. Никабы на улицах гораздо реже можно встретить, чем те же медицинские маски. Одно дело заявлять о популистких мерах – запрете никабов. Другое дело вступать в откровенную конфронтацию со значительной частью россиян – мусульманами. А в случае принятия варианта Матвеева-Обухова и со многими другими людьми. Думается, что у обоих законопроектов туманные перспективы", – подчеркнула Сибирёва.

Вопрос о запрете никабов в общественных местах в России неактуален, считает доктор юридических наук Анатолий Пчелинцев.

"Я бы вообще эту тему не трогал. Не настолько она остра и актуальна для России. Никабы не носят в массовом порядке. А будоражить общественность в непростое время СВО, создавать очаг напряженности из-за запрета ношения никаба в публичном месте. Может этот запрет и поддержат большинство, но кто-то встанет в оппозицию. Сейчас же, наоборот, надо консолидировать общество. Быть мудрее в этом вопросе. Здесь нужно даже не семь раз, а 77 раз отмерить, прежде чем один раз отрезать", – сказал Пчелинцев корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал юрист Тимофей Широков. "Один отдаёт на откуп регионам, другой – федеральный запрет вводит. Но в любом случае нужно смотреть, кто предлагает законопроекты. В РФ, как правило, принимаются законы, предложенные "Единой Россией", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

За идеями о запрете религиозной одежды в общественных местах может стоять "обкатка" общественного мнения, считает он.

"Закидывается "пробный шар", чтобы посмотреть, как отреагируют люди, в том числе в регионах. И для того, чтобы удовлетворить в какой-то мере ту часть общества, которые против ношения религиозно окрашенной одежды. Но вероятность принятия законов в этом виде мала. Может быть потом уже "Единая Россия" выдвинет свой законопроект", – предположил Широков.

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