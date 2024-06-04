Исламоведы и правозащитники сочли дискриминационным проект запрета религиозной одежды в школах

04 июня 2024, 23:58

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Предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова запретить религиозную одежду в школах является популистским, внеправовым и дискриминационным с точки зрения закона, и нацеленным против мусульманской общины России, считают опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы, юристы и правозащитники. Даванков объяснил инициативу обращениями родителей учеников и пообещал обсудить ее с Делимхановым в Госдуме.

Как сообщал "Кавказский узел", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил предоставить образовательным организациям право запрещать ношение религиозной одежды. Он также предлагает наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной и иной одежды, скрывающей лицо, в общественных местах.депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал вице-спикера Владислава Даванкова за законопроект о запрете ношения в школах религиозной одежды.Он пообещал "доходчиво" объяснить Даванкову и остальным, что такое "религиозные традиционные ценности и обычаи". Делимханов указал на "нарушение свободы вероисповедания, гарантированной Конституцией". Он также выразил опасения, что инициатива Даванкова может вызвать разногласия в обществе.

"В целях обеспечения принципа светского государства и для обеспечения общественной безопасности во многих странах мира распространен запрет на ношение никаба, хиджаба и иной религиозной одежды, полностью или частично скрывающей лицо, в общественных местах и в образовательных и государственных организациях", - говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Запрет религиозной одежды провоцирует социальное напряжение

Запреты на религиозную одежду приводят к социальному напряжению и представляют серьезные угрозы психологического характера для детей, считает руководитель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Я считаю это [инициативу Даванкова] невероятной глупостью. Все эти запреты приводят к тому, что начинается выяснение отношений и обострение между людьми. Если ранее дети не замечали, что одеты по-разному, то начинают замечать, и это сказывается на детском восприятии друг друга, что недопустимо", - заявила правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Ганнушкина подвергла критике и аналогичные запреты религиозных элементов в Европе. "Запрет религиозных элементов в Европе тоже ни к чему хорошему не приводит. У нас есть много примеров, которые мы могли бы брать как с Запада, так и с Востока. Есть много традиций, которые неплохо перенять у любого народа, но то, что происходит на Западе с этим, только обостряет внимание к тому, кто как одет", - говорит она.

Она также отмечает, что законы не могут носить дискриминационный характер в отношении какой-то определенной группы лиц, а сама такая инициатива может лишь способствовать росту социальной напряженности и накоплению обид. "Это не должно касаться только мусульман, а всех. Если дети приходят из религиозной среды, и их пребывание в школе начинается с давления и обиды, которая им будет нанесена, это совершенно неразумно — противопоставлять школу ребенку и семье. Еврейский ребенок может прийти в кипе, если это важно для родителей", - говорит Ганнушкина*.

Обсуждение таких тем, по мнению правозащитницы, отвлекает от более важных проблем в государстве и обществе. "Когда обсуждают такие темы и возникает большая дискуссия, это желание отвлечь от больших и важных проблем. Наверное, у него есть свой электорат, на который направлена подобная риторика и инициативы", - рассказала Ганнушкина*.

Правозащитница полагает, что ни общество, ни школа не должны заниматься вопросами внешнего вида людей. "В мое время боролись с женщинами в брюках. Во все времена кто-то борется с одеждой в обществе, то брюки, то серьги, то косыночка. На мой взгляд, школа не должна заниматься такими вопросами", - считает Ганнушкина.

Собеседница считает разумным отклонить подобный законопроект при рассмотрении федеральным собранием. "Пусть бы его [законопроект] рассмотрели и не приняли. Иногда даже с Делимхановым или Рамзаном Кадыровым у меня совпадает позиция, лишь с разницей в причине отрицательного отношения", - заключила Светлана Ганнушкина.

Запрет на ношение никаба может стать первой ласточкой антимусульманской кампании

Вопрос ношения никаба в России столь единичен, что любая инициатива, связанная с его запретом, воспринимается мусульманской общиной страны как очередная антиисламская, считает исламовед, к.п.н, Ринат Мухаметов.



"Этот вопрос, всю эту дискуссию нельзя расщепить, разделить вопрос хиджаба и никаба. Потому что, если мы говорим о никабе, то это просто сотрясание воздуха, поскольку эта тема касается, быть может, нескольких десятков человек на всю Россию. За 25 лет своей профессиональной работы по этой теме я никогда не слышал, чтобы в России кто-то ходил в никабах в школы. Я убежден, что все разговоры о запрете никабов, даже если на каком-то этапе будут исключены разговоры о хиджабе, своей целью имеют только ограничение на ношение хиджаба. Я не знаю, что ответили Делимханову из фракции Даванкова, но в его законопроекте речь идет именно о запрете хиджаба, а не никаба, любой религиозной одежды в учебных заведениях", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Мухаметов.

Есть некая идея начать кампанию по ограничению проявлений исламской идентичности и активности, к которой просто триггером стал никаб, а на самом деле там подразумеваются и мечети, и хиджаб

Он видит за инициативой "прощупывание почвы" частью политических и силовых элит в России, однако, по мнению эксперта, решение о запрете хиджаба в России в высших эшелонах власти в настоящий момент не принято. "Я воспринимаю разговоры про никаб как завесу для затравки. Реально речь о попытке продвинуть запрет хиджаба в каких-то местах, сначала в учебных заведениях и дальше, учитывая, что вся эта история с никабом началась с интервью с Фадеевым (глава президентского Совета по правам человека – прим. "Кавказского узла"). Помимо никабов Фадеев говорил о возможности ограничений на исламские центры, мечети и даже клубы ММА, где приезжие мигранты и кавказцы могут тренироваться, якобы с какими-то экстремистскими целями. Поэтому можно говорить, что есть некая идея начать кампанию по ограничению проявлений исламской идентичности и активности, к которой просто триггером стал никаб, а на самом деле там подразумеваются и мечети, и хиджаб, и в этом айсберге ниже может быть много чего другого. Вопрос, насколько серьезны основания для всего этого во власти, не носит ли это PR-характер, больше аппаратной игры пока. Есть впечатление, что решение еще не принято по этому поводу. Или же уже какая-то группа во власти пытается продавить это решение. Тут можно говорить о степени серьезности людей, запустивших эти процессы", - заключил Мухаметов.

Юрист назвал инициативу Даванкова противоречащей Конституции

Никакие решения, нормативно-правовые акты регионов не могут противоречить и/или умалять свободу вероисповедания

Право, позволяющее учебным заведениям самостоятельно запрещать ношение религиозной атрибутики, символики или одежды нарушает право на свободу совести и вероисповедания, считает адвокат Московской коллегии адвокатов Мики Арапиев. "Да, такая ситуация будет нарушать это право. Фундаментальный Закон о свободе вероисповедания не делегировал регионам право его нарушать. То есть никакие решения, нормативно-правовые акты регионов не могут противоречить и/или умалять свободу вероисповедания, то есть не могут иметь приоритет над этим законом", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Арапиев.

Адвокат усматривает ущемление прав мусульман в немусульманских регионах в случае, если подобная законодательная инициатива будет реализована. "Именно такой результат и будет у этого закона в немусульманских регионах", - сказал он.

Арапиев также отметил, что даже в случае, если закон делал бы исключения, что запрету подлежит лишь полностью скрывающая тело и лицо религиозная одежда, он также являлся бы дискриминационным и противоречащим Конституции и федеральному законодательству.

"Никаб - это атрибут мусульманской одежды. Если мусульмане считают его (никаб) таковым, то <предложенный законопроект> нарушает их религиозные нормы одежды, свободу на его ношение, что, априори, ограничивает свободу вероисповедания», - заключил Арапиев.

Даванков пообещал обсудить проект закона с Делимхановым

Владислав Даванков заявил сегодня, что законопроект разрабатывал лично, основываясь на поступающих обращениях от родителей. Свое предложение по поводу никабов он мотивировал вопросами безопасности. "Зачастую мы видим, что люди, которые приезжают в нашу страну, становятся нашими гражданами, но не учитывают это. Всегда есть вопрос эмоциональный, а есть вопрос безопасности. Есть разница между хиджабами и никабами. Никаб — это когда совсем закрытое лицо. Видны только одни глаза. Никабы должны быть запрещены", - следует из видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак.

При этом Даванков упомянул и Делимханова, согласившись с мнением соратника Кадырова о том, что культура ношения никабов является "привезенной".

Даванков указал, что речь может идти и о хиджабах. "То, что касается ношения хиджаба, это вопрос. У нас регионы очень разные. Есть национальные республики, я с большим уважением отношусь — там, где это часть культуры. Но есть огромное количество обращений от регионов, в которых считают, что ношение хиджабов в школах недопустимо", - заявил Даванков.

В частности он подчеркнул, что против ношения хиджабов в школах выступали родители из школ в Котельниках.

7 июля 2023 года, силовики провели проверку документов у посетителей мечети в подмосковных Котельниках. Рамзан Кадыров возмутился рейдом во время намаза, и 15 июля он потребовал привлечь силовиков к ответственности. Депутат Госдумы Адам Делимханов встретился по этому поводу с губернатором Московской области и пообещал наказать виновных. Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал власти Чечни, отметив, что компетентные органы должны дать оценку поведению силовиков. 21 июля после пятничного намаза в исторической мечети в Москве верующие провели шествие, скандируя: "Аллаху Акбар", таким образом они выразили протест против рейдов силовиков в мечетях Подмосковья. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал акцию, осудив ее участников за несанкционированный характер протеста.

Даванков отметил, что намерен обсудить законопроект лично с Адамом Делимхановым при встрече в Госдуме.

Проект закона, внесенный с целью "закрепления светского характера образования" и "создания равных условий для всех учащихся независимо от их религиозных убеждений", предлагает, в частности, дополнить статью 38 закона "Об образовании в РФ" нормой о праве устанавливать запрет на ношение в образовательных организациях религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой. "Соответствующий локальный нормативный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, должен быть принят, если более половины членов совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования - студенческие советы) проголосовали за принятие соответствующего нормативного акта", - процитировало законопроект ТАСС.

Законопроект Даванкова вызвал резкую критику в мусульманских регионах

"Надеюсь, разжигающий рознь законопроект Даванкова не дойдет до обсуждения в Государственной Думе, а если дойдет, то буду голосовать против!" - написал 3 июня в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Схожее мнение высказал и депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. "В межнациональных, межконфессиональных вопросах нужно действовать аккуратно. Политики не должны вести себя как слоны в посудной лавке, поднимая подобные темы", - прокомментировал он в своем Telegram-канале 27 мая законопроект, предложенный Даванковым, призвав не раскачивать тему искусственно.

Глава ДУМ Ингушетии Ахмед Сагов напомнил, что предложенный законопроект противоречит Конституции. "Я обращаюсь ко всем депутатам Государственной Думы – отнестись с ответственностью к данному законопроекту. В противном случае это внесет раскол в наше общество", - привело его слова сегодня IslamNews.

С критикой законопроекта выступил и муфтий Чечни Салах Межиев, отметив, что законы защищают права верующих. "Если Даванков хочет противопоставить Россию как светское государство религии - это неправильно", - заявил он в видео, которое опубликовано сегодня на странице ДУМ Чечни в Telegram.

В ноябре 2020 года муфтий Чечни Салах Межиев и начальник грозненского отдела полиции Аслан Ирасханов провели "воспитательную беседу" с девушками, которые носили никаб (женский головной убор, закрывающий лицо с прорезью для глаз). Межиев потребовал от девушек не путать предписания ислама с традициями народов Ближнего Востока, где носят никабы. "Закрывать лицо, как у вас сейчас, это традиции отдельных народов. Шариатом это не предусмотрено. [...] Хиджаб – обязателен, но лицо и руки надо оставлять открытыми", – сказал муфтий Чечни. После его наставлений девушки сняли закрывающие их лица темные повязки, следует из сюжета государственной телекомпании.

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