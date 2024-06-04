Делимханов раскритиковал законопроект о запрете религиозной одежды в школах

04 июня 2024, 05:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предложенный вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым законопроект о праве образовательных организаций запрещать учащимся посещать занятия в религиозной одежде вызвал критику депутата от Чечни Адама Делимханова. Его возмутило, что в пояснительной записке к законопроекту наравне упоминаются хиджаб и никаб. Делимханов пообещал "доходчиво" объяснить Даванкову и остальным, что такое "религиозные традиционные ценности и обычаи".

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал вице-спикера Владислава Даванкова за законопроект о запрете ношения в школах религиозной одежды.

Владислав Даванков 28 мая внес в Госдуму законопроект о праве образовательных организаций запрещать учащимся посещать занятия в религиозной одежде, в том числе такой, которая частично или полностью скрывает лицо. "В целях обеспечения принципа светского государства и для обеспечения общественной безопасности во многих странах мира распространен запрет на ношение никаба, хиджаба и иной религиозной одежды, полностью или частично скрывающей лицо, в общественных местах и в образовательных и государственных организациях", - говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Далее в тексте записки хиджаб упоминается только в приведенных примерах стран, где его ношение "в государственных и учебных заведениях или в общественных местах" запрещено. При этом отмечается, что "актуальность законопроекта в части введения запрета на ношение никабов и иной религиозной одежды, полностью или частично закрывающей лицо, в общественных местах, обусловлена необходимостью обеспечить безопасность граждан Российской Федерации".

Делимханов, комментируя инициативу, написал в своем телеграм-канале 3 июня, что она противоречит Конституции России. "Мы не поддержим данный законопроект. Хотелось бы пояснить Даванкову разницу между никабом и хиджабом. Никаб - женская одежда, закрывающая лицо, тогда как хиджаб не закрывает лицо. Никаб - мы сами не одобряем, а что касается хиджаба - это религиозная обязанность мусульманки. Если Даванков хочет запретить кому-либо исполнять их религиозные предписания, то он прямо противоречит Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания", - написал депутат.

По мнению Делимханова, инициатива Даванкова "может внести раскол в наше общество, в очередной раз поднимая одну из самых деликатных тем, при этом делая это без должного разбирательства в предмете". Он отметил, что в православии женщине "тоже положено носить платок".

"Если Даванков или кто-либо еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то мы доходчиво ему и остальным это объясним", - резюмировал Делимханов.

В Чечне уже не первый год не могут определиться с предписаниями к женскому облику - одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. "Кавказский узел" проанализировал, как меняются взгляды Кадырова и его команды на дресс-код для женщин в Чечне, в статье "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

В ноябре 2020 года муфтий Чечни Салах Межиев и начальник грозненского отдела полиции Аслан Ирасханов провели "воспитательную беседу" с девушками, которые носили никаб (женский головной убор, закрывающий лицо, с прорезью для глаз). Межиев потребовал от девушек не путать предписания ислама с традициями народов Ближнего Востока, где носят никабы. "Закрывать лицо, как у вас сейчас, это традиции отдельных народов. Шариатом это не предусмотрено. [...] Хиджаб – обязателен, но лицо и руки надо оставлять открытыми", – сказал муфтий Чечни. После его наставлений девушки сняли закрывающие их лица темные повязки, следует из сюжета государственной телекомпании.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.