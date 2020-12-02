Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне

02 декабря 2020, 19:41

Уже 14 лет в Чечне не могут определиться с предписаниями к женскому облику. Под соусом "Женщина должна знать свое место" одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. "Кавказский узел" проанализировал, как меняются взгляды Кадырова и его команды на дресс-код чеченской женщины.

По 1000 долларов за хиджаб

В начале 2006 года чеченские студентки, которые носили хиджаб, получили за это в подарок по 1000 долларов от Рамзана Кадырова, который исполнял тогда обязанности премьер-министра республики. А через год, уже как глава Чечни, Кадыров издал распоряжение об обязательном ношении на работе головных уборов – платков. "Необходимо, чтобы их [женщин] одежда соответствовала чеченским традициям", – говорил он 11 сентября 2007 года на совещании с участием глав администраций, руководителей министерств и ведомств, а также силовых структур. Тогда еще он утверждал, что выбор одежды в нерабочее время – "частное дело".

Женщины не молчали. "Заставлять надевать платок – это глупо. Я хожу в платке не потому, что меня заставляют, а потому, что я замужем и уважаю своего мужа", – не побоялась публично возразить Кадырову библиотекарь Фатима Исраилова. "Когда мужики боятся взяться за какие-то серьезные дела, то они обязательно хватаются за женский платок", – говорила правозащитница Наталья Эстемирова (позднее похищенная и убитая), напомнив, как во времена Ичкерии тоже пытались заставить всех женщин выглядеть "правильно" .

В том же году в Чечне было введено обязательное ношение головного платка школьницами с десяти, а в некоторых школах и с семи лет, и студентками. Нарушителей попросту не пропускали в учебные заведения, хотя новые требования не имели под собой никаких правовых оснований .

Принуждение к платку

31 марта 2008 года глава Чечни в резкой форме раскритиковал Наталью Эстемирову за высказанную ею 30 марта в передаче "Исламская эволюция" по федеральному телеканалу РЕН-ТВ критику по поводу обязательного ношения в Чечне женщинами головного платка.

Рамзан Кадыров заявил, что снимает Эстемирову с поста председателя грозненского общественного Совета по оказанию содействия в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, и потребовал, чтобы Правозащитный центр "Мемориал" направил в этот совет другого человека, согласного с политикой властей относительно ношения женщинами платков. Летом 2009 года Эстемирову убили. Председатель ПЦ "Мемориал" Олег Орлов назвал ее сопротивление принуждению женщин носить платок одним из главных эпизодов ее конфликта с Кадыровым, возложив на главу Чечни политическую ответственность за случившееся с правозащитницей .

Пейнтбольные расправы

Летом и ранней осенью 2010 года по Грозному прокатилась волна физического и психологического насилия за появление на улице с непокрытой головой или в "нескромной" одежде. В том числе женщин обстреливали из пейнтбольных ружей.

"Меня что-то в грудь ударило и как бы отбросило к стене [здания]. Боль такая острая ужасно, будто грудь раскаленной иглой проткнули, но сознание я не потеряла. И вдруг вижу – какое-то зеленое пятно странное на стене и у меня по блузке тоже расползается. Тогда только поняла, что это краска. У подруги моей всю юбку заляпало. Ей по ногам попало, и она упала на тротуар. Я все еще пыталась в себя прийти, и тут в окне [машины] мужское лицо показалось. Хохочет во весь рот. Потом высунулся, на нас стал показывать. Он в черном был, как "кадыровские" ходят. И остальные в машине – они тоже высунулись поиздеваться – тоже в этой форме были", – рассказывала одна из пострадавших от такого пейнтбольного обстрела.

А теперь - снять никабы!

Противники кадыровских правил настаивали и настаивают на праве женщины самой выбирать образ жизни и одежду. Но маятник принуждений качнулся в противоположную сторону, и теперь женщин заставляют снять никабы. Никаб – это мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани чёрного цвета.

"Никаб – традиционное одеяние арабских женщин", идущее "вразрез с традициями нашего народа и традиционным исламом", утверждает муфтий Чечни Салах Межиев. "У нас есть свои традиции. Зачем нам чужие? У нас и так носят хиджабы", – добавляет начальник грозненского отдела полиции Аслан Ирасханов.

Хиджаб – это одежда мусульманки, закрывающая всё её тело, за исключением лица и кистей рук. Никаб – это мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани чёрного цвета.

Уже в 2016 году, когда женщин в Чечне переодевали из платков и косынок в хиджабы, местные жительницы жаловались на запутавшую их череду противоречивых требований. "С этими хиджабами происходит непонятно что. То нас заставляют их носить, то придираются к тем, кто их носит, то отменяют, теперь вот решили снова ввести. Хиджаб не является частью нашего национального костюма – наши девушки всегда носили большие головные платки, некоторые – просто косынки. Мою знакомую несколько лет назад задержали в Грозном силовики за то, что на ней был хиджаб, и она закрыла часть подбородка. Ее обозвали "ваххабиткой", "шайтаном" и едва не забрали куда-то", – описала тогда ситуацию девушка по имени Зарема.

"Я не сторонник никаба, в моей семье его никто не носит, но с какой стати его запрещать?" - задал вопрос чеченский диссидент Тумсо Абдурахманов. Но Рамзан Кадыров уверен: "Женщина должна знать свое место" .

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