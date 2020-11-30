Муфтий отчитал жительниц Грозного за ношение никабов

30 ноября 2020, 21:30

Видеосюжет о «воспитательной беседе» муфтия Чечни и начальника грозненского отдела полиции с девушками, которые носили никаб, подготовил сегодня телеканал "Грозный". После наставлений муфтия девушки сняли закрывающие их лица темные повязки. Часть комментаторов видео раскритиковала публичные порицания в телеэфире.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне распространена практика принуждения к публичным извинениям. Чаще всего в эфире местных жителей за различные правонарушения публично отчитывают чеченские силовики. Так, 28 ноября ЧГТРК "Грозный" опубликовало видеоролик с покаянием четырех подростков за сломанный забор на территории грозненской школы. Часть комментаторов высказала сомнения относительно необходимости предания огласке этой истории.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

После беседы с муфтием девушки сняли никабы

Видеосюжет о беседе муфтия Чечни Салаха Межиева и начальника грозненского отдела полиции Аслана Ирасханова с девушками, которые носят никаб, размещен сегодня на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, на которую подписаны около 917 тысяч пользователей.

«Духовенство Чечни призывает подрастающее поколение не путать предписания религии ислам с традициями народов Ближнего Востока», - говорится в описании ролика, в котором отмечается, что это была «воспитательная беседа».

Кадры видео демонстрируют встречу Межиева и Ирасханова с семью девушками в хиджабах с закрытыми никабами лицами и их родственниками. Во время выступлений муфтия и полицейского (все говорят на чеченском языке) девушки стоят около двери помещения в ряд и смотрят вниз. Их родственники – все мужчины – также стоят в ряд, но в другом конце помещения. По окончании выступлений Межиева и Ирасханова все девушки снимают никабы.

Салах Межиев напомнил собравшимся о правилах ношения хиджаба, отметив, что в Чечне никогда не носили никаб, сказано в репортаже. «В исламе есть четко прописанные правила, которых нужно строго придерживаться. Никаб - традиционное одеяние арабских женщин», - сказал муфтий, слова которого приводятся в описании ролика.

Хиджаб – это одежда мусульманки, закрывающая всё её тело, за исключением лица и кистей рук, говорится в справочном материале, подготовленном «Кавказским узлом». Никаб – это мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани чёрного цвета, говорится в Википедии.

По словам Межиева, шариатом не предусмотрена необходимость закрывать лицо. «Закрывать лицо, как у вас сейчас, это традиции отдельных народов. Шариатом это не предусмотрено. Есть хадис, в котором говорится об одеянии мусульманки: должна быть покрыта вся женская красота, кроме лица и рук. Когда вы совершаете хадж, лицо не может быть закрыто, за это налагается штраф (то есть должно быть искупление). Хиджаб - обязателен, но лицо и руки надо оставлять открытыми», - заявил Салах Межиев, слова которого перевел корреспондент «Кавказского узла».

Межиев указал, что в чеченском обществе ношение никаба может быть воспринято как приверженность идеям ваххабизма. «Никаб - это традиции отдельных народов. В нашем обществе то, что вы демонстрируете - это приверженность идеям ваххабизма

Не знаю, где, чего вы нахватались. Но этот ваш внешний вид идёт вразрез с традициями нашего народа и традиционным исламом», - подчеркнул муфтий

«После наставлений Салаха Межиева девушки обязались привести свое одеяние в соответствующий вид. Муфтий ЧР призвал собравшихся мужчин уделять особое внимание тому, чем увлечены их дети», - указано в описании ролика.

Аслан Ирасханов в своем выступлении заявил, что необходимо соблюдать законы и не идти на поводу интернет-проповедников. «Вы должны вести себя так, как вели себя ваши мамы и бабушки. У нас есть свои традиции. Зачем нам чужие? У нас и так носят хиджабы, и нет смысла пытаться выделиться на общем фоне», - заявил полицейский, слова которого приводит ИА "Грозный-информ".

Муфтий Чечни Салах Межиев ранее уже участвовал в репортажах грозненского телеканала с публичными извинениями. 26 июля 2019 года он в эфире ЧГТРК "Грозный" он отчитал 16-летнего подростка за критику в адрес властей Чечни, опубликованную в соцсетях. В ходе этой беседы подросток сквозь слезы попросил прощения, а его родственники покаялись в недосмотре за ним.

Видео вызвало спор у комментаторов

Часть комментаторов видео (за пять часа публикация на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram набрала 90,8 тысячи просмотров и 1260 комментариев) раскритиковала девушек за ношение никаба.

«Абсолютно не жаль таких, целиком и полностью провоцируют нашу власть! И доводят до этого. Это мода, которая взята из других мест», - пишет gutsariev_. «Традиции Ближнего Востока хороши...., но на Ближнем Востоке», - согласен supyan3795. «Просто пытаются выделиться. Религии тут и близко нету», - уверен admalla5. «Лучше спрашивать, как правильно делать то или иное, чем так краснеть потом», - считает shantaev777.

При этом авторы некоторых комментариев раскритиковали публичную подачу «воспитательной беседы» и высказались за свободу выбора того, как одеваться. «Для меня было бы позорным, если мою сестру, маму или же кого-то из моих родственниц выставили на всеобщее обозрение и учили одеваться!» - пишет shamil_benoev. «Кто-нибудь скажет, чем мешают людям они? Из-за того, что так одеты, где на это запрет?» - удивляется nuradinov__ss. «В России можно, ходим спокойно, укрывая свои губы и лица от чужих мужиков, а в ЧР нельзя))) Дожились))», - отмечает fatuli112.

Похожие мнения высказываются в Instagram-паблике eldit_net (215 тысяч подписчиков), также разместившем это видео. За четыре часа оно собрало 18,4 тысяч просмотров и 237 комментариев. «Чеченцы должны одеваться как чеченцы, а не как арабы, бразильцы, папуасы и пуштуны. Я поддерживаю Салаха Хаджи», - отмечает gepard113.

«Дожили, поставили молодых девочек, которые стараются стремиться к религии - и на камеру отчитать и снять с них никабы. Они что - прелюбодеяние совершили или воровство, что вы их родственников и их самих как зеков выстроили в шеренгу?» - возмущается здесь же andreevaleila.95. «Как школьников отчитывают. Скоро в кандалах будут ходить. Совсем уже с ума посходили. Это их выбор, в чем ходят - пусть в том и ходят», - пишет nursultan_hairstylist_zarina.

«Оставьте наших девушек в покое! Ну и что, что арабская одежда, носить ее - грех??? А мини юбки??? Тут что скажете?» - вопрошаетred_bull_95_777. «За хиджаб уже отчитывают. страшное ещё впереди...», - отмечает i_e_k_. «Они что, голые??? Зачем к ним цепляться???! Это что, запрещено так ходить? Какой еще дресс-код? Чем сейчас отличается никаб от хиджаба+маска медицинская??? Вам что заняться там нечем совсем? О своих нововведениях подумайте, а этих бедных женщин оставьте в покое! Раз они одели никаб ,значит, в них есть вера и смелость!» - высказывает свое мнение kontra7777.