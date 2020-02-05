Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev

05 февраля 2020, 10:03

Хроника публичных извинений на Кавказе

На Кавказе, особенно в Чечне, больше десяти лет распространена практика принуждения к публичным извинениям, причем она затрагивает не столько оппозиционеров, сколько всех, чье поведение тем или иным образом раздражает власти, или в пропагандистских целях, чтобы показать «кто здесь власть». При этом извиняются не только местные жители, но и политики, религиозные деятели и деятели культуры, жители других регионов. «Кавказский узел» ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе.

О других аспектах темы «Кавказский узел» рассказывает в справке «Мода на извинения: от Чечни до самых окраин» и на тематической странице «Кого Кавказ извиняться заставляет».

2020 год
03 февраля 2020 года

Житель Челябинской области Дмитрий Куприн в беседе с уроженцами Чечни попросил прощения за публикацию своего видео с оскорбительными выпадами в адрес чеченского народа. 13-минутный видеоролик «Росгвардеец Куприн извинился перед чеченским народом», смонтированный из нескольких видеозаписей опубликован на YouTube-канале «Зелимхан».

26 января 2020 года

Студент Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) и ученица лицея №4 во Владикавказе публично попросили прощения за танец во Владикавказе, который местные жители сочли неприличным. Позднее сотрудники МВД Северной Осетии провели профилактическую беседу с тремя молодыми людьми, которые записали на видео извинения девушки. Проверка их действий продолжается, отчиталась полиция.

Скриншот видео МВД Северной Осетии о беседе с "обидчиками" студентки во Владикавказе, https://15.мвд.рф/news/window/19430124/

25 января 2020 года

Несмотря на публичное раскаяние житель Грозного Алаудин Хангошвили стал подозреваемым по уголовному делу о краже серебряных украшений на сумму 7,5 тысяч рублей.

23 января 2020 года
17:20

Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов призвал пресс-службу ведомства уважать права нарушителей правил дорожного движения и не снимать постановочные ролики с извинениями.

10:20

Жительница Урус-Мартановского района Роза Мурдалова после беседы с богословом раскаялась в оказании оккультных услуг, следует из телесюжета ЧГТРК «Грозный». В разговоре с главврачом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым женщина призналась, что оказывала оккультные услуги «2-3 года».

17 января 2020 года

Сын жительницы селения Хамби-Ирзе, расположенного в Ачхой-Мартановском районе Чечни, принес извинения за свою мать, опубликовавшую в социальных сетях видеоролик, в котором обвинила газовиков в незаконном отключении газоснабжения в доме, где проживают пятеро детей.

11 января 2020 года
23:20

Житель Чечни обнародовал видео, в котором попросил прощения за публикацию видеозаписи со съехавшей в канаву машиной ГИБДД.

23:20

МВД Дагестана по примеру чеченских коллег опубликовало видео с извинениями жителя Хасавюрта за нарушение правил дорожного движения, объявив административный штраф недостаточной воспитательной мерой.

23:20

Молодой человек из Гудермесского района, представившийся перед камерой Хизиром Алмаскаевым, попросил прощения за снятое и опубликованное им ранее видео со словами «Да осудит вас Всевышний» в адрес проезжающей мимо машины ГИБДД.

2019 год
29 декабря 2019 года

Уроженец Чечни Турпал-Али Джабраилов, жаловавшийся ранее Рамзану Кадырову на необоснованное уголовное преследование земляков в Волгоградской области, после приговора опубликовал извиняющееся видеообращение, где оправдывался, что взывал к главе Чечни «на эмоциях» и был «неправильно понят».

24 декабря 2019 года

В интервью юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал, что от гастролей в Чечне его удерживает практика извинений перед Рамзаном Кадыровым за неосторожные высказывания. Галкин пояснил, что не хочет извиняться за шутки и не умеет «царедворствовать», как другие артисты.

23 декабря 2019 года

Жительница Гудермеса Ровзан Юсупова в эфире республиканского телевидения извинилась за то, что занималась гаданием и колдовством.

20 декабря 2019 года

В видео, опубликованном на Youtube-канале «Чечня Сегодня» молодой человек, представившийся как Майрбек Амаев, приносит извинения на чеченском языке, что уехал с друзьями отдыхать в Пятигорск никому об этом не сообщив. «Я там немного задержался. Домашние очень строгие, [поэтому] не посмел им сказать. Я потом узнал, что дома случилось большое движение по моему поиску. Меня никто не задерживал, ничего [плохого] не делал. Был с друзьями в Пятигорске. <...> Простите меня за то, что вас мучил. Больше такого не будет», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова Амаева.

10 декабря 2019 года

В эфире ЧГТРК «Грозный» три человека извинились за кражи. Грозненец, чье имя было упомянуто в сюжете, сознался в краже со взломом и попытке ограбить женщину в лифте. Еще трое задержанных, один мужчина и две женщины, за воровство не были названы.

09 декабря 2019 года

Житель Чечни Адам Яхъяев публично извинился за лихачество на дороге. В видеосюжете, показанном в эфире ЧГТРК «Грозный», героя видеоролика и его приятеля отчитал замначальника УГИБДД по Чечне Адам Шатаев.

03 декабря 2019 года

Несколько молодых людей в Урус-Мартановском районе покаялись в употреблении психотропных веществ. Об этом отчитался муфтият Чечни, опубликовав фото "воспитательной беседы" силовиков с задержанными.

28 ноября 2019 года

Уроженка Карачаево-Черкесии москвичка Иман Курбанова опубликовала на своей странице видеообращение, в котором выразила раскаяние в критических публикациях о главе Чечни и муфтии республики. Недопустимость таких высказываний, по словам девушки, ей разъяснили родители.

Скриншот публикации с видеообращением Иман Курбановой, https://www.instagram.com/p/B5bDda3oPQX/

04 ноября 2019 года

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании в правительстве республики потребовал «убивать, сажать и запугивать» авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что угрозы побить и убить соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально.

03 ноября 2019 года

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в своем интервью принес извинения Рамзану Кадырову и своим товарищам за издевательства над грозненцами, объяснив свои действия последствиями тяжелых травм.

29 октября 2019 года

YouTube по требованию чеченского ТВ удалил сюжет «Кавказского узла» «Как выбивают извинения в Чечне». «Кавказский узел» в своем сюжете использовал кадры ЧГТРК, на которых бывший мэр Грозного Ислам Кадыров и другие чиновники унижают и запугивают местных жителей. Компания заявила права на видео, в котором этих самых налогоплательщиков пытают и унижают.

18 октября 2019 года

Рэпер Уретра Батя записал видеообращение с извинениями за песню «Девочка-чеченочка». Другой исполнитель – Гангвест - официально опроверг свою причастность к этой песне и заверил в уважении ко всему чеченскому народу.

04 октября 2019 года

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) записал извинения перед чеченским народом, которые объяснил «большой волной негодования во многих пабликах в интернете и просто у физических лиц» после интервью в программе «Осторожно, Собчак!».

02 октября 2019 года

В группе "ЧП/Чечня" в соцсети Instagram опубликован ролик с извинениями очередного жителя Чечни перед Кадыровым за то, что заплакал на свадьбе сестры. На видео молодой человек, опустив глаза, говорит на чеченском языке. Его слова чередуются с архивным видео, на котором мужчина стоит рядом с девушкой, одетой в свадебное платье. Оба плачут. «Не хочет отпускать сестру», - написано над видео, а в описании ролика говорится: «Нарушил традиции чеченской свадьбы».

26 сентября 2019 года

В группе "ЧП Грозный" в соцсети Instagram было опубликовано еще одно видео с извинениями за нарушение чеченских свадебных обычаев: житель Чечни извинился за визит на свадьбу к племяннице.

25 сентября 2019 года
21:20

Житель Чечни, снявшийся на свадьбе на видео вместе с невестой, опубликовал видеозапись со своими извинениями. На видео с извинениями показан также фрагмент видео, где молодой человек шутит с одетой в свадебное платье девушкой и угощает ее с ложки. Его обращение размещено, в частности, на странице «ЧП/Чечня» в Instagram.

17:20

На видео в соцсетях говорящий по-чеченски мужчина просит прощения «у всего чеченского народа» за свое поведение отца и за поведение его дочери. На фрагменте записи видно, что происходило в день свадьбы - девушка плакала, прощаясь с отцом, и обнимала его. Ранее Рамзан Кадыров раскритиковал мужчину за нарушение чеченского обычая, который предписывает отцу не показываться на людях и не находиться с дочерью в день ее свадьбы.

На совещании Кадырова с подчиненными. Кадр видео со страницы Рамзана Кадырова "ВКонтакте". https://vk.com/wall279938622_441540

24 сентября 2019 года

Рамзан Кадыров раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. Он осудил жителя Чечни, который снялся на видео вместе с дочерью в день ее свадьбы.

11 сентября 2019 года

Полиция Чечни задержала местную жительницу Секинат Ибрагимову, обвинив ее в оказании магических услуг. Задержанная, которая, по данным силовиков, занималась этим с 2013 года, раскаялась в содеянном в эфире ЧГТРК «Грозный».

12 августа 2019 года

Известный журналист Максим Шевченко после звонка Магомеда Даудова сдержанно извинился за свои слова о том, что Рамзан Кадыров «дал заднего» в дискуссии об имаме Шамиле.

11 августа 2019 года

Сотрудник пресс-службы спорткомплекса "Ахмат Арена" Ризван Эдильсултанов, уволенный за оскорбление арбитра на матче в Грозном, оправдал свой поступок эмоциями и извинился перед судьей. При этом местные жители не поверили, что оскорбить судью по громкой связи мог рядовой сотрудник.

26 июля 2019 года

16-летний студент колледжа в Грозном в беседе с муфтием Чечни Салахом Межиевым просит прощения "у всего чеченского народа" за свои критические комментарии в адрес властей в соцсетях. 

21 июля 2019 года

Жительница Чечни Тамила Сулейманова и ее отец извинились в эфире ЧГТРК «Грозный» за то, что девушка организовала в соцсетях сбор денег на лечение несуществующего ребенка.

09 июля 2019 года

Инвалид-колясочник из Аргуна Шамхан Автаев  принес в эфире телекомпании извинения за комментарий в интернете с жалобой на недостаточную помощь властей инвалидам.

14 июня 2019 года

Телекомпания «Грозный» показала сюжет о трех жителях республики, извинявшихся за покупку спиртного во время мусульманского праздника.

29 марта 2019 года

В ночных новостях государственного телеканала «Грозный» был показан сюжет с участием Муслима Джамбекова, который извинился перед Кадыровым после ДТП в Москве. «Узнал, что глава республики обратился в мой адрес, чтобы я пришел, достойно, как полагается. Принял. Я приношу свои извинения всему чеченскому народу и главе Чеченской республики Рамзану Ахматовичу Кадырову», - сказал Джамбеков. Затем в отделе полиции было записано новое обращение с извинениями Джамбекова. 

16 марта 2019 года

Редакция анонимного Telegram-канала «338» принесла извинения мэру Магаса Беслану Цечоеву за опубликованные обвинения. Это случилось вскоре после того, как Цечоев пообещал найти автора поста и пригрозил ему «жесткой расплатой» в рамках закона. 

07 марта 2019 года

Депутат волгоградской облдумы от «Единой России» Гасан Набиев попросил прощения за слова о том, что маленькие пенсии получают только «тунеядцы и алкаши». Высказывание Набиева оценит комиссия по этике «Единой России», пообещали представители правящей партии.

11 февраля 2019 года

Жительница Чечни Малида Магерамова в эфире чеченского телеканала попросила прощения за видеообращение к властям с жалобой на выселение из общежития.

01 февраля 2019 года

В WhatsApp появилось аудиосообщение и видеоролик, где житель Урус-Мартановского района, называя себя по имени, приносит извинения за критику контролеров. «Я - Сусаев Муса из Гойты. Ругая контролеров, я в WhatsApp сделал рассылку. <...> Мне бы самому такое не понравилось. <...> я у контролеров прошу меня простить. У своих соотечественников и односельчан тоже прошу прощения», - заявил мужчина.

21 января 2019 года

Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров предложил завести в республиканских СМИ отдельные рубрики для извинений и покаяний, чтобы жители Чечни отвечали «за свои слова» в соцсетях и поступки. При этом представители властей и чеченского телевидения, заявили, что слова министра Джамбулата Умарова были неверно интерпретированы.

20 января 2019 года

Ночью на мемориальном комплексе «Память» в центральном в парке Кизляра была повреждена Звезда Вечного Огня на Аллее Славы. По делу были задержаны трое местных жителей 16-17 лет. По данным мэрии, они признали вину и через соцсети извинились перед горожанами, а также вместе с родителями привели в порядок территорию парка, памятник и плиты с надписями. Видео, запечатлевшее этот процесс, вызвало бурное обсуждение пользователей соцсети, но большинство из них поддержали практику публичного наказания.

15 января 2019 года

Жительница Ачхой-Мартана Кхокха Вадаева и ее родственники в эфире ЧГТРК «Грозный» принесли извинения властям республики за то, что она пыталась передать сыну справку об избиении чеченскими силовиками для получения статуса беженца во Франции.

2018 год
25 ноября 2018 года

Житель села Автуры Адам Селимсултанов в эфире чеченского телеканала назвал ошибкой публикацию своего видеоролика с критикой работников местного медучреждения.

16 ноября 2018 года

Вице-президент по развитию бизнеса в Paradox Interactive и временный менеджер издательства White Wolf Шамс Джорджани извинился за сюжет новой части популярной игры Vampire: The Masquerade, согласно которому Чечней на самом деле управляет древний клан вампиров, члены которого пьют кровь местного населения.

20 октября 2018 года

В YouTube было опубликовано видео, на котором ингушский активист Даут Яндиев на ингушском языке объяснил Рамзану Кадырову свои слова (в адрес Рамзана Кадырова, а также заявление, что не считает чеченцев и ингушей братьями) «поспешностью». На вопрос главы Чечни о том, раскаивается ли он в своих словах, Яндиев ответил утвердительно, после чего Рамзан Кадыров сообщил активисту, что прощает его. Также глава Чечни попросил Яндиева извиниться и перед чеченским народом. Яндиев попросил у чеченского народа прощения и признал, что считает чеченцев и ингушей братьями, после чего они с Кадыровым пожали друг другу руки.

10 октября 2018 года

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой чеченец Турпал Хасиев кидает банку в сидящих напротив пассажиров московского метро со словами: «Ахмат - сила». Это возмутило главу Чечни Рамзана Кадырова и он потребовал от героя видео публично извиниться и явиться к нему с родителями «первым же самолетом». Примерно через 2,5 часа после этого было опубликовано видеообращение, в котором молодой человек извиняется за свой поступок. «Меня очень сильно поругали руководство республики и мои родители», - заявил автор видеообращения, на веке левого глаза которого виден кровоподтек.

14 сентября 2018 года

Жительница села Джалка Гудермесского района педагог Ровзат Докудаева, разославшая сообщение об исчезновении малолетнего племянника, принесла публичные извинения в эфире чеченского телеканала.

05 августа 2018 года

Марина Умалатова, завуч 1-й общеобразовательной школы станицы Червленая в сюжете ЧГТРК «Грозный» дезавуирует, сделанное ею ранее, сообщение в WhatsApp о том, что в населенном пункте Виноградное Грозненского района похищен ребенок. «Я действительно была на эмоциях в этот момент, может быть, поэтому, это заставило меня так вот предупредить своих родителей. Ничего другого не хотела», - сказала она перед телекамерой.

2017 год
27 декабря 2017 года

Чеченские силовики принудили подростков из станицы Старогладовской извиниться на камеру перед жителями села Иласхан-Юрт, с которыми у молодых людей была ссора. На видео, снятом предположительно внутри ведомственного здания, человек в камуфляжной форме с погонами майора оскорбляет и унижает сидящего на диване подростка, а затем избивает его.

11 декабря 2017 года

Генеральный директор компании Comedy Club Production, выпускающей шоу Comedy Woman, Андрей Левин приехал в Москве в постоянное представительство Ингушетии, чтобы «выразить публичные извинения за выход в эфире шоу Comedy Woman на телеканале ТНТ номера, в котором некорректно отзывались о девушках из Ингушетии». Текст с извинениями был также опубликован на сайте компании.

10 декабря 2017 года

В сети опубликован видео, на котором студента Алексея Князева заставляют приносить извинения перед мусульманами, христианами, всем Российской академией народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и всеми девушками кавказской национальности. Позднее извинились публично и сами обидчики Алексея. А 21 декабря они были отчислены из вуза.

13 ноября 2017 года

Мовсар Эскерханов, пытающийся получить статус беженца в Германии, в эфире чеченского телеканала в эфире чеченского телеканала попросил прощения у руководства Чечни, объяснив, что публично признаться в гомосексуальности его вынудили западные журналисты, преследовавшие цель «опозорить чеченцев». Однако через месяц он заявил, что просить прощения его заставили угрозами.

28 октября 2017 года

Милана Нуралиева, супруга одного из задержанных по подозрению в употреблении наркотиков, после жалобы Рамзану Кадырову на вымогательства силовиков публично принесла извинения.

17 октября 2017 года

Члены семьи Тазуркаевых из Ачхой-Мартановского района Чечни опровергли распространенную ранее ими информацию, что сотрудники одной из силовых структур угрожали убить их родственницу, попросив прощения в эфире ЧГТРК «Грозный».

10 октября 2017 года

Жительница Сержень-Юрта в эфире ЧГТРК «Грозный» принесла извинения за распространение ложных сведений в WhatsApp о том, что родителей школьников принуждают заплатить деньги за поход школьников в цирк.

07 июля 2017 года

Житель Ногайского района Дагестана Равиль Тангатаров опубликовал обращение с извинениями за вышедшее ранее его видео с оскорблениями в адрес главы республики Рамазана Абдулатипова. Позднее в соцсетях появился еще один ролик, где избитые в кровь Тангатаров и его знакомый просят прощения у главы Дагестана.

19 мая 2017 года

Яха Бексултанова приносит публичные извинения за свою жалобу на бездействие властей после пожара в Грозном, в результате которого без жилья остались 95 человек. В репортаже ЧГТРК «Грозный» рассказывается, что с Бексултановой встретились мэр Грозного, министр здравоохранения Чечни и другие чиновники, давшие ей разъяснения относительно оказания помощи погорельцам.

16 мая 2017 года

Главный редактор «Петербургской газеты» Сергей Плотников извинился перед ингушским народом за опубликованное ранее интервью, в котором, в частности, говорилось, что ингуши должны «благодарить Сталина» за депортацию 1944 года.

01 мая 2017 года

Жительница Чечни извинилась за свой призыв к Кадырову вмешаться в дело о задержании ее мужа, обвиненного в попытке примкнуть к боевикам в Сирии. 

05 апреля 2017 года

Перед Кадыровым на встрече в его резиденции принесли публичные извинения научному сообществу и духовенству Чечни ранее задержанные публицисты Ризван Ибрагимов и Асламбек Дидиев, чьи книги были подвергнуты критике со стороны богословов. 

29 марта 2017 года

Жительница Чечни Марет Занзулаева, выступившая ранее на сходе сельчан в селении Давыденко, извинилась за свои высказывания относительно земельного конфликта и опровергла информацию об избиении людей силовиками.

13 февраля 2017 года

На своей странице в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с извинениями Пинхаса Гольдшмидта, ошибочно назвал его главным раввином России, в то время как Гольдшмидт является главным раввином Москвы. В опубликованном ранее 8 февраля интервью раввин Пинхас Гольдшмидт заявил, что "действительно, сегодня 99 процентов террористов являются мусульманами".

Пинхас Гольдшмидт (слева) и Рамзан Кадыров. Коллаж "Кавказского узла" Фото: https://chechen.er.ru, Конференция раввинов Европы

25 января 2017 года

Публичное покаяние медсестры республиканского клинического центра инфекционных болезней Каметы Джаутхановой, которая в январе текущего года сообщила о случаях осложнений после прививок от полиомиелита, но затем отказалась от своих слов на встрече с главой Чечни.

2016 год
08 ноября 2016 года

В социальных сетях появляются видео с избитыми «обидчиками главы Дагестана Рамазана Абдулатипова», которых заставляют извиняться перед ним на камеру. На одном из видео видно парню, стоящему в окружении группы лиц, наносится удар в лицо, на другом - молодой человек, весь в крови, тоже находится в окружении группы лиц, оскорбляющих его и угрожающих физическим насилием. Свои действия нападающие сопровождают требованиями извиниться за некие слова, сказанные в адрес главы Дагестана.

04 ноября 2016 года

Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный или Слава КПСС, опубликовал на канале в YouTube видео с извинениями в адрес чеченских девушек после того, как в октябре 2016 года в сообществе «Крепость Грозная» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись с отрывком рэп-баттла Гнойного и исполнителя Nongratta на SlovoFest в октябре 2014 года. 

10 августа 2016 года

Проповедник Шоип Тутаев, уехавший из Чечни за рубеж и активно критиковавший Рамзана Кадырова, вернулся на родину и на встрече с главой республики публично отказался от своих воззрений. Местные жители назвали случай Тутаева очередным примером публичного унижения.

30 мая 2016 года

Рамазан Джалалдинов - житель села Кенхи в Шаройском районе Чечни, который подвергся гонениям за то, что пожаловался Путину и Кадырову на тяжелую ситуацию в селе и чиновничий произвол - принес извинения, показанные в эфире ЧГТРК "Грозный". На записи Джалалдинов говорит, что по собственному желанию извиняется перед Кадыровым. Рядом с ним в этот момент находится известный в Дагестане религиозный деятель Хасмагомед Абубакаров. После принесения извинений Джалалдинову позволили вернуться в родное село и пообещали помочь ему с восстановлением сгоревшего дома.

14 января 2016 года

На сайте телеканала «Грозный» появилась аудиозапись с извинениями красноярского депутата Константина Сенченко за резкую эмоциональную критику Рамзана Кадырова. Также депутат признался, что свое мнение он поменял после разговора с «известным человеком».

2015 год
23 декабря 2015 года

Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что использование метода унижения жителей Чечни за негативную оценку деятельности Рамзана Кадырова набирает обороты и приобретает систематический характер.

20 декабря 2015 года

На видео, распространенное в соцсетях житель Чечни из села Автуры Адам Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте за критику Кадырова в Instagram и выражает поддержку действующей власти.

18 декабря 2015 года

Айшат Инаева, пожаловавшаяся на тяжелое положение жителей Чечни в своем аудиообращении, на записи ЧГТРК "Грозный" отказывается от своих слов и просит прощения у Кадырова.

Айшат Инаева на встрече с Рамзаном Кадыровым. Фото: ЧГТРК "Грозный", YouTube.com

2010 год
19 апреля 2010 года

Чеченские телеканалы демонстрируют, как 28-летнего хакера Альберта Сааева, осужденного московским судом к двум годам лишения свободы за взлом правительственных сайтов Чечни, Дагестана и Ингушетии, выводят в Грозном из самолета, сажают в машину, и как он «униженно вымаливает прощение у Рамзана Кадырова за свои действия и призывает других не следовать своему примеру».

2008 год
25 марта 2008 года

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов попросил прощения за инцидент, связанный с выдачей журналистского удостоверения президенту Чечни.

2006 год
28 февраля 2006 года

Директор отделения Датского совета по беженцам в России Пьер Альберт Ильсаас «принес извинения всем мусульманам Чеченской Республики за своих соотечественников» в связи с публикацией карикатуры на пророка Мухаммеда в одной из частных датских газет.

2005 год
18 октября 2005 года

Чеченские коммунисты извинились перед чеченским народом за сталинскую депортацию.

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