05 февраля 2020, 10:03
Хроника публичных извинений на Кавказе
На Кавказе, особенно в Чечне, больше десяти лет распространена практика принуждения к публичным извинениям, причем она затрагивает не столько оппозиционеров, сколько всех, чье поведение тем или иным образом раздражает власти, или в пропагандистских целях, чтобы показать «кто здесь власть». При этом извиняются не только местные жители, но и политики, религиозные деятели и деятели культуры, жители других регионов. «Кавказский узел» ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе.
О других аспектах темы «Кавказский узел» рассказывает в справке «Мода на извинения: от Чечни до самых окраин» и на тематической странице «Кого Кавказ извиняться заставляет».
Житель Челябинской области Дмитрий Куприн в беседе с уроженцами Чечни попросил прощения за публикацию своего видео с оскорбительными выпадами в адрес чеченского народа. 13-минутный видеоролик «Росгвардеец Куприн извинился перед чеченским народом», смонтированный из нескольких видеозаписей опубликован на YouTube-канале «Зелимхан».
Студент Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) и ученица лицея №4 во Владикавказе публично попросили прощения за танец во Владикавказе, который местные жители сочли неприличным. Позднее сотрудники МВД Северной Осетии провели профилактическую беседу с тремя молодыми людьми, которые записали на видео извинения девушки. Проверка их действий продолжается, отчиталась полиция.
Несмотря на публичное раскаяние житель Грозного Алаудин Хангошвили стал подозреваемым по уголовному делу о краже серебряных украшений на сумму 7,5 тысяч рублей.
Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов призвал пресс-службу ведомства уважать права нарушителей правил дорожного движения и не снимать постановочные ролики с извинениями.
Жительница Урус-Мартановского района Роза Мурдалова после беседы с богословом раскаялась в оказании оккультных услуг, следует из телесюжета ЧГТРК «Грозный». В разговоре с главврачом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым женщина призналась, что оказывала оккультные услуги «2-3 года».
Сын жительницы селения Хамби-Ирзе, расположенного в Ачхой-Мартановском районе Чечни, принес извинения за свою мать, опубликовавшую в социальных сетях видеоролик, в котором обвинила газовиков в незаконном отключении газоснабжения в доме, где проживают пятеро детей.
Житель Чечни обнародовал видео, в котором попросил прощения за публикацию видеозаписи со съехавшей в канаву машиной ГИБДД.
МВД Дагестана по примеру чеченских коллег опубликовало видео с извинениями жителя Хасавюрта за нарушение правил дорожного движения, объявив административный штраф недостаточной воспитательной мерой.
Молодой человек из Гудермесского района, представившийся перед камерой Хизиром Алмаскаевым, попросил прощения за снятое и опубликованное им ранее видео со словами «Да осудит вас Всевышний» в адрес проезжающей мимо машины ГИБДД.
Уроженец Чечни Турпал-Али Джабраилов, жаловавшийся ранее Рамзану Кадырову на необоснованное уголовное преследование земляков в Волгоградской области, после приговора опубликовал извиняющееся видеообращение, где оправдывался, что взывал к главе Чечни «на эмоциях» и был «неправильно понят».
В интервью юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал, что от гастролей в Чечне его удерживает практика извинений перед Рамзаном Кадыровым за неосторожные высказывания. Галкин пояснил, что не хочет извиняться за шутки и не умеет «царедворствовать», как другие артисты.
Жительница Гудермеса Ровзан Юсупова в эфире республиканского телевидения извинилась за то, что занималась гаданием и колдовством.
В видео, опубликованном на Youtube-канале «Чечня Сегодня» молодой человек, представившийся как Майрбек Амаев, приносит извинения на чеченском языке, что уехал с друзьями отдыхать в Пятигорск никому об этом не сообщив. «Я там немного задержался. Домашние очень строгие, [поэтому] не посмел им сказать. Я потом узнал, что дома случилось большое движение по моему поиску. Меня никто не задерживал, ничего [плохого] не делал. Был с друзьями в Пятигорске. <...> Простите меня за то, что вас мучил. Больше такого не будет», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова Амаева.
В эфире ЧГТРК «Грозный» три человека извинились за кражи. Грозненец, чье имя было упомянуто в сюжете, сознался в краже со взломом и попытке ограбить женщину в лифте. Еще трое задержанных, один мужчина и две женщины, за воровство не были названы.
Житель Чечни Адам Яхъяев публично извинился за лихачество на дороге. В видеосюжете, показанном в эфире ЧГТРК «Грозный», героя видеоролика и его приятеля отчитал замначальника УГИБДД по Чечне Адам Шатаев.
Несколько молодых людей в Урус-Мартановском районе покаялись в употреблении психотропных веществ. Об этом отчитался муфтият Чечни, опубликовав фото "воспитательной беседы" силовиков с задержанными.
Уроженка Карачаево-Черкесии москвичка Иман Курбанова опубликовала на своей странице видеообращение, в котором выразила раскаяние в критических публикациях о главе Чечни и муфтии республики. Недопустимость таких высказываний, по словам девушки, ей разъяснили родители.
Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании в правительстве республики потребовал «убивать, сажать и запугивать» авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что угрозы побить и убить соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально.
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в своем интервью принес извинения Рамзану Кадырову и своим товарищам за издевательства над грозненцами, объяснив свои действия последствиями тяжелых травм.
YouTube по требованию чеченского ТВ удалил сюжет «Кавказского узла» «Как выбивают извинения в Чечне». «Кавказский узел» в своем сюжете использовал кадры ЧГТРК, на которых бывший мэр Грозного Ислам Кадыров и другие чиновники унижают и запугивают местных жителей. Компания заявила права на видео, в котором этих самых налогоплательщиков пытают и унижают.
Рэпер Уретра Батя записал видеообращение с извинениями за песню «Девочка-чеченочка». Другой исполнитель – Гангвест - официально опроверг свою причастность к этой песне и заверил в уважении ко всему чеченскому народу.
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) записал извинения перед чеченским народом, которые объяснил «большой волной негодования во многих пабликах в интернете и просто у физических лиц» после интервью в программе «Осторожно, Собчак!».
В группе "ЧП/Чечня" в соцсети Instagram опубликован ролик с извинениями очередного жителя Чечни перед Кадыровым за то, что заплакал на свадьбе сестры. На видео молодой человек, опустив глаза, говорит на чеченском языке. Его слова чередуются с архивным видео, на котором мужчина стоит рядом с девушкой, одетой в свадебное платье. Оба плачут. «Не хочет отпускать сестру», - написано над видео, а в описании ролика говорится: «Нарушил традиции чеченской свадьбы».
В группе "ЧП Грозный" в соцсети Instagram было опубликовано еще одно видео с извинениями за нарушение чеченских свадебных обычаев: житель Чечни извинился за визит на свадьбу к племяннице.
Житель Чечни, снявшийся на свадьбе на видео вместе с невестой, опубликовал видеозапись со своими извинениями. На видео с извинениями показан также фрагмент видео, где молодой человек шутит с одетой в свадебное платье девушкой и угощает ее с ложки. Его обращение размещено, в частности, на странице «ЧП/Чечня» в Instagram.
На видео в соцсетях говорящий по-чеченски мужчина просит прощения «у всего чеченского народа» за свое поведение отца и за поведение его дочери. На фрагменте записи видно, что происходило в день свадьбы - девушка плакала, прощаясь с отцом, и обнимала его. Ранее Рамзан Кадыров раскритиковал мужчину за нарушение чеченского обычая, который предписывает отцу не показываться на людях и не находиться с дочерью в день ее свадьбы.
Рамзан Кадыров раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. Он осудил жителя Чечни, который снялся на видео вместе с дочерью в день ее свадьбы.
Полиция Чечни задержала местную жительницу Секинат Ибрагимову, обвинив ее в оказании магических услуг. Задержанная, которая, по данным силовиков, занималась этим с 2013 года, раскаялась в содеянном в эфире ЧГТРК «Грозный».
Сотрудник пресс-службы спорткомплекса "Ахмат Арена" Ризван Эдильсултанов, уволенный за оскорбление арбитра на матче в Грозном, оправдал свой поступок эмоциями и извинился перед судьей. При этом местные жители не поверили, что оскорбить судью по громкой связи мог рядовой сотрудник.
16-летний студент колледжа в Грозном в беседе с муфтием Чечни Салахом Межиевым просит прощения "у всего чеченского народа" за свои критические комментарии в адрес властей в соцсетях.
Жительница Чечни Тамила Сулейманова и ее отец извинились в эфире ЧГТРК «Грозный» за то, что девушка организовала в соцсетях сбор денег на лечение несуществующего ребенка.
Инвалид-колясочник из Аргуна Шамхан Автаев принес в эфире телекомпании извинения за комментарий в интернете с жалобой на недостаточную помощь властей инвалидам.
Телекомпания «Грозный» показала сюжет о трех жителях республики, извинявшихся за покупку спиртного во время мусульманского праздника.
В ночных новостях государственного телеканала «Грозный» был показан сюжет с участием Муслима Джамбекова, который извинился перед Кадыровым после ДТП в Москве. «Узнал, что глава республики обратился в мой адрес, чтобы я пришел, достойно, как полагается. Принял. Я приношу свои извинения всему чеченскому народу и главе Чеченской республики Рамзану Ахматовичу Кадырову», - сказал Джамбеков. Затем в отделе полиции было записано новое обращение с извинениями Джамбекова.
Редакция анонимного Telegram-канала «338» принесла извинения мэру Магаса Беслану Цечоеву за опубликованные обвинения. Это случилось вскоре после того, как Цечоев пообещал найти автора поста и пригрозил ему «жесткой расплатой» в рамках закона.
Депутат волгоградской облдумы от «Единой России» Гасан Набиев попросил прощения за слова о том, что маленькие пенсии получают только «тунеядцы и алкаши». Высказывание Набиева оценит комиссия по этике «Единой России», пообещали представители правящей партии.
Жительница Чечни Малида Магерамова в эфире чеченского телеканала попросила прощения за видеообращение к властям с жалобой на выселение из общежития.
В WhatsApp появилось аудиосообщение и видеоролик, где житель Урус-Мартановского района, называя себя по имени, приносит извинения за критику контролеров. «Я - Сусаев Муса из Гойты. Ругая контролеров, я в WhatsApp сделал рассылку. <...> Мне бы самому такое не понравилось. <...> я у контролеров прошу меня простить. У своих соотечественников и односельчан тоже прошу прощения», - заявил мужчина.
Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров предложил завести в республиканских СМИ отдельные рубрики для извинений и покаяний, чтобы жители Чечни отвечали «за свои слова» в соцсетях и поступки. При этом представители властей и чеченского телевидения, заявили, что слова министра Джамбулата Умарова были неверно интерпретированы.
Ночью на мемориальном комплексе «Память» в центральном в парке Кизляра была повреждена Звезда Вечного Огня на Аллее Славы. По делу были задержаны трое местных жителей 16-17 лет. По данным мэрии, они признали вину и через соцсети извинились перед горожанами, а также вместе с родителями привели в порядок территорию парка, памятник и плиты с надписями. Видео, запечатлевшее этот процесс, вызвало бурное обсуждение пользователей соцсети, но большинство из них поддержали практику публичного наказания.
Жительница Ачхой-Мартана Кхокха Вадаева и ее родственники в эфире ЧГТРК «Грозный» принесли извинения властям республики за то, что она пыталась передать сыну справку об избиении чеченскими силовиками для получения статуса беженца во Франции.
Житель села Автуры Адам Селимсултанов в эфире чеченского телеканала назвал ошибкой публикацию своего видеоролика с критикой работников местного медучреждения.
Вице-президент по развитию бизнеса в Paradox Interactive и временный менеджер издательства White Wolf Шамс Джорджани извинился за сюжет новой части популярной игры Vampire: The Masquerade, согласно которому Чечней на самом деле управляет древний клан вампиров, члены которого пьют кровь местного населения.
В YouTube было опубликовано видео, на котором ингушский активист Даут Яндиев на ингушском языке объяснил Рамзану Кадырову свои слова (в адрес Рамзана Кадырова, а также заявление, что не считает чеченцев и ингушей братьями) «поспешностью». На вопрос главы Чечни о том, раскаивается ли он в своих словах, Яндиев ответил утвердительно, после чего Рамзан Кадыров сообщил активисту, что прощает его. Также глава Чечни попросил Яндиева извиниться и перед чеченским народом. Яндиев попросил у чеченского народа прощения и признал, что считает чеченцев и ингушей братьями, после чего они с Кадыровым пожали друг другу руки.
В социальных сетях появилось видео, на котором молодой чеченец Турпал Хасиев кидает банку в сидящих напротив пассажиров московского метро со словами: «Ахмат - сила». Это возмутило главу Чечни Рамзана Кадырова и он потребовал от героя видео публично извиниться и явиться к нему с родителями «первым же самолетом». Примерно через 2,5 часа после этого было опубликовано видеообращение, в котором молодой человек извиняется за свой поступок. «Меня очень сильно поругали руководство республики и мои родители», - заявил автор видеообращения, на веке левого глаза которого виден кровоподтек.
Жительница села Джалка Гудермесского района педагог Ровзат Докудаева, разославшая сообщение об исчезновении малолетнего племянника, принесла публичные извинения в эфире чеченского телеканала.
Марина Умалатова, завуч 1-й общеобразовательной школы станицы Червленая в сюжете ЧГТРК «Грозный» дезавуирует, сделанное ею ранее, сообщение в WhatsApp о том, что в населенном пункте Виноградное Грозненского района похищен ребенок. «Я действительно была на эмоциях в этот момент, может быть, поэтому, это заставило меня так вот предупредить своих родителей. Ничего другого не хотела», - сказала она перед телекамерой.
Чеченские силовики принудили подростков из станицы Старогладовской извиниться на камеру перед жителями села Иласхан-Юрт, с которыми у молодых людей была ссора. На видео, снятом предположительно внутри ведомственного здания, человек в камуфляжной форме с погонами майора оскорбляет и унижает сидящего на диване подростка, а затем избивает его.
Генеральный директор компании Comedy Club Production, выпускающей шоу Comedy Woman, Андрей Левин приехал в Москве в постоянное представительство Ингушетии, чтобы «выразить публичные извинения за выход в эфире шоу Comedy Woman на телеканале ТНТ номера, в котором некорректно отзывались о девушках из Ингушетии». Текст с извинениями был также опубликован на сайте компании.
В сети опубликован видео, на котором студента Алексея Князева заставляют приносить извинения перед мусульманами, христианами, всем Российской академией народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и всеми девушками кавказской национальности. Позднее извинились публично и сами обидчики Алексея. А 21 декабря они были отчислены из вуза.
Мовсар Эскерханов, пытающийся получить статус беженца в Германии, в эфире чеченского телеканала в эфире чеченского телеканала попросил прощения у руководства Чечни, объяснив, что публично признаться в гомосексуальности его вынудили западные журналисты, преследовавшие цель «опозорить чеченцев». Однако через месяц он заявил, что просить прощения его заставили угрозами.
Милана Нуралиева, супруга одного из задержанных по подозрению в употреблении наркотиков, после жалобы Рамзану Кадырову на вымогательства силовиков публично принесла извинения.
Члены семьи Тазуркаевых из Ачхой-Мартановского района Чечни опровергли распространенную ранее ими информацию, что сотрудники одной из силовых структур угрожали убить их родственницу, попросив прощения в эфире ЧГТРК «Грозный».
Жительница Сержень-Юрта в эфире ЧГТРК «Грозный» принесла извинения за распространение ложных сведений в WhatsApp о том, что родителей школьников принуждают заплатить деньги за поход школьников в цирк.
Житель Ногайского района Дагестана Равиль Тангатаров опубликовал обращение с извинениями за вышедшее ранее его видео с оскорблениями в адрес главы республики Рамазана Абдулатипова. Позднее в соцсетях появился еще один ролик, где избитые в кровь Тангатаров и его знакомый просят прощения у главы Дагестана.
Яха Бексултанова приносит публичные извинения за свою жалобу на бездействие властей после пожара в Грозном, в результате которого без жилья остались 95 человек. В репортаже ЧГТРК «Грозный» рассказывается, что с Бексултановой встретились мэр Грозного, министр здравоохранения Чечни и другие чиновники, давшие ей разъяснения относительно оказания помощи погорельцам.
Главный редактор «Петербургской газеты» Сергей Плотников извинился перед ингушским народом за опубликованное ранее интервью, в котором, в частности, говорилось, что ингуши должны «благодарить Сталина» за депортацию 1944 года.
Жительница Чечни извинилась за свой призыв к Кадырову вмешаться в дело о задержании ее мужа, обвиненного в попытке примкнуть к боевикам в Сирии.
Перед Кадыровым на встрече в его резиденции принесли публичные извинения научному сообществу и духовенству Чечни ранее задержанные публицисты Ризван Ибрагимов и Асламбек Дидиев, чьи книги были подвергнуты критике со стороны богословов.
Жительница Чечни Марет Занзулаева, выступившая ранее на сходе сельчан в селении Давыденко, извинилась за свои высказывания относительно земельного конфликта и опровергла информацию об избиении людей силовиками.
На своей странице в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с извинениями Пинхаса Гольдшмидта, ошибочно назвал его главным раввином России, в то время как Гольдшмидт является главным раввином Москвы. В опубликованном ранее 8 февраля интервью раввин Пинхас Гольдшмидт заявил, что "действительно, сегодня 99 процентов террористов являются мусульманами".
Публичное покаяние медсестры республиканского клинического центра инфекционных болезней Каметы Джаутхановой, которая в январе текущего года сообщила о случаях осложнений после прививок от полиомиелита, но затем отказалась от своих слов на встрече с главой Чечни.
В социальных сетях появляются видео с избитыми «обидчиками главы Дагестана Рамазана Абдулатипова», которых заставляют извиняться перед ним на камеру. На одном из видео видно парню, стоящему в окружении группы лиц, наносится удар в лицо, на другом - молодой человек, весь в крови, тоже находится в окружении группы лиц, оскорбляющих его и угрожающих физическим насилием. Свои действия нападающие сопровождают требованиями извиниться за некие слова, сказанные в адрес главы Дагестана.
Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный или Слава КПСС, опубликовал на канале в YouTube видео с извинениями в адрес чеченских девушек после того, как в октябре 2016 года в сообществе «Крепость Грозная» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись с отрывком рэп-баттла Гнойного и исполнителя Nongratta на SlovoFest в октябре 2014 года.
Проповедник Шоип Тутаев, уехавший из Чечни за рубеж и активно критиковавший Рамзана Кадырова, вернулся на родину и на встрече с главой республики публично отказался от своих воззрений. Местные жители назвали случай Тутаева очередным примером публичного унижения.
Рамазан Джалалдинов - житель села Кенхи в Шаройском районе Чечни, который подвергся гонениям за то, что пожаловался Путину и Кадырову на тяжелую ситуацию в селе и чиновничий произвол - принес извинения, показанные в эфире ЧГТРК "Грозный". На записи Джалалдинов говорит, что по собственному желанию извиняется перед Кадыровым. Рядом с ним в этот момент находится известный в Дагестане религиозный деятель Хасмагомед Абубакаров. После принесения извинений Джалалдинову позволили вернуться в родное село и пообещали помочь ему с восстановлением сгоревшего дома.
На сайте телеканала «Грозный» появилась аудиозапись с извинениями красноярского депутата Константина Сенченко за резкую эмоциональную критику Рамзана Кадырова. Также депутат признался, что свое мнение он поменял после разговора с «известным человеком».
Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что использование метода унижения жителей Чечни за негативную оценку деятельности Рамзана Кадырова набирает обороты и приобретает систематический характер.
На видео, распространенное в соцсетях житель Чечни из села Автуры Адам Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте за критику Кадырова в Instagram и выражает поддержку действующей власти.
Айшат Инаева, пожаловавшаяся на тяжелое положение жителей Чечни в своем аудиообращении, на записи ЧГТРК "Грозный" отказывается от своих слов и просит прощения у Кадырова.
Чеченские телеканалы демонстрируют, как 28-летнего хакера Альберта Сааева, осужденного московским судом к двум годам лишения свободы за взлом правительственных сайтов Чечни, Дагестана и Ингушетии, выводят в Грозном из самолета, сажают в машину, и как он «униженно вымаливает прощение у Рамзана Кадырова за свои действия и призывает других не следовать своему примеру».
Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов попросил прощения за инцидент, связанный с выдачей журналистского удостоверения президенту Чечни.
Директор отделения Датского совета по беженцам в России Пьер Альберт Ильсаас «принес извинения всем мусульманам Чеченской Республики за своих соотечественников» в связи с публикацией карикатуры на пророка Мухаммеда в одной из частных датских газет.
Чеченские коммунисты извинились перед чеченским народом за сталинскую депортацию.