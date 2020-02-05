Хроника публичных извинений на Кавказе

В видео, опубликованном на Youtube-канале «Чечня Сегодня» молодой человек, представившийся как Майрбек Амаев, приносит извинения на чеченском языке, что уехал с друзьями отдыхать в Пятигорск никому об этом не сообщив. «Я там немного задержался. Домашние очень строгие, [поэтому] не посмел им сказать. Я потом узнал, что дома случилось большое движение по моему поиску. Меня никто не задерживал, ничего [плохого] не делал. Был с друзьями в Пятигорске. <...> Простите меня за то, что вас мучил. Больше такого не будет», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова Амаева.