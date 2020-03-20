Грозненка публично извинилась за паническое сообщение о коронавирусе

20 марта 2020, 12:33

Сообщение о том, что больница в селе Серноводском закрыта из-за случая коронавируса, было продиктовано беспокойством за родственников, покаялась 19 марта жительница Грозного Залина Джабаева в эфире республиканского телеканала. Местные жители сочли публичное извинение женщины вынужденным и подтвердили, что ситуация в селе спокойная.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля грозненец Рустам Амаев опубликовал извинение за свои аудиосообщения о захлестнувшей Чечню эпидемии коронавируса. Жители Чечни тогда признались, что поддались панике, услышав о тысячах заразившихся. 6 марта житель Урус-Мартановского района Аслан Садалиев публично покаялся за свои сообщения об эпидемии коронавируса в Чечне. Пользователи Instagram после этого призвали ужесточить закон о распространении ложной информации в соцсетях. Фейки о коронавирусе следует наказывать общественными работами, заявил Рамзан Кадыров.

К 19 марта режим повышенной готовности введен во всех регионах юга России. Первый на юге страны случай заражения коронавирусом был выявлен 12 марта на Кубани. 19 марта оказался положительным тест на коронавирус у пациента в Ставропольском крае, а в Краснодарском крае число случаев заражения возросло до трех, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

19 марта ЧГТРК "Грозный" показала репортаж с публичном покаянием бывшей жительницы села Серноводского Залины Джабаевой, проживающей в Грозном. Телесюжет предварен аудиосообщением, записанным Залиной Джабаевой. "Коронавирус, говорят, дошел [до нас]. В нашу Серноводскую больницу, говорят, сегодня привезли женщину, говорят, коронавирус у нее… Эта женщина, говорят, из-за границы приехала, из Германии, и сразу из аэропорта на тезет (поминки) пришла. Говорят, Серноводскую больницу закрыли", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В эфире телеканала Залина Джабаева рассказала, что о больной коронавирусом услышала из разговора неизвестных ей женщин в общественном транспорте, после чего обеспокоилась и отправила аудиосообщение своей дочери, а затем ее сообщение получило огласку. "Здесь (в Серноводском), когда я приехала и посмотрела, никакого коронавируса нет. Больница работает, как обычно. То, что я слышала, оказалось неправдой…. Я сожалею о том, что отправила голосовое сообщение, вызвала беспокойство у людей. Прошу меня простить. Не говорите людям того, чего нет", - покаялась Залина Джабаева, слова которой перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Брат женщины Хамзат Гансуев, как подчеркнули авторы репортажа, обещал впредь "тщательней следить за поступками сестры". "Это наше упущение, из-за нас это беспокойство людям. Прошу прощения у людей", - сказал Гансуев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Главврач Серноводской больницы Роза Асаева в телесюжете, размещенном также на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный", заверила, что больница не прекращала работу. Слова главврача подтвердили в репортаже телекомпании и пациенты больницы, а также жители Серноводского.

Панические слухи о появлении в республике коронавируса вызваны недоверием к властям, убежден сотрудник одной из общественных организаций Чечни Адлан. "Утверждениям властей о том, что ситуация под контролем, что вирус до нас не дойдет, что дефицита не будет и так далее, многие не доверяют. Людей можно понять, потому что их постоянно обманывали", - сказал Адлан корреспонденту "Кавказского узла".

"Коронавирус уже выявлен на Ставрополье и в других местах, и особых надежд на то, что эпидемия обойдет нас стороной, нет. Власти могут сколь угодно успокаивать народ, но это сейчас не поможет. Паника на рынке продовольствия это показала. Мы практически каждый день узнаем, что на карантин из-за коронавируса у нас помещают новых людей, а значит, среди них может оказаться зараженный", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница местной НПО Милана.

К 13 марта семь жителей Чечни были помещены в карантин с подозрением на коронавирус. 16 марта стало известно, что число отправленных на карантин в республике возросло до 25. В репортаже ЧГТРК о Залине Джабаевой руководитель управления Роспотребнадзора по Чечне Рита Термулаева сообщила, что в республике находятся на карантине 110 человек, у 55 из них тест на коронавирус оказался отрицательным, лабораторные анализы остальных "находятся в работе". На сайте управления по состоянию на 12.20 мск не опубликована актуальная информация о числе людей, находящихся на карантине.

Житель Чечни Хамзат выразил уверенность, что Залину Джабаеву вынудили извиниться. "Этой женщине можно только посочувствовать. Она сама объяснила, что в Серноводском живут ее мать и брат, и это (информация о случае коронавируса) ее напугало. Сообщение было адресовано дочери, но потом распространилось по республике. Теперь властям понадобилось заставлять извиняться не только ее, но и ее брата. Обязательно было их публично выставлять и заставлять каяться?" – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Чечни регулярно приносят публичные извинения, в том числе в эфире ЧГТРК "Грозный", за жалобы на чиновников и критику властей, за неподобающее поведение и за сообщения в соцсетях. Люди вынуждены каяться после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в обновляемой "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Житель Серноводского Адам подтвердил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что ситуация в селе спокойная. "Все работает в обычном режиме, включая больницу. Паника была, как и везде, из-за продуктов питания, люди больше по этому поводу переживают, чем из-за коронавируса", - сказал Адам, добавив, что ничего не слышал об аудиосообщении Залины Джабаевой.

О паническом сообщении не слышала и местная жительница Хеда. "О том, что у нас якобы выявили зараженную коронавирусом женщину, приехавшую из Германии, услышала только вчера в новостях. Даже если бы и выявили такое, то, думаю, [...] ее поместили бы в больницу Грозного, а не у нас, ведь зараженные коронавирусом должны находиться в специальных боксах", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Хеда.

Напомним, после информации о мерах профилактики коронавируса в Чечне начался ажиотаж, жители республики стали массово скупать продукты питания. Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Межиев призвали население не поддаваться панике. Жители Чечни проигнорировали эти призывы из-за недоверия властям, констатировали аналитики.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Материалы о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет", а новости о событиях, связанных с угрозой распространения коронавируса на юге России и Южном Кавказе, - на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".