Врачи про коронавирус: что делать?

15 марта 2020, 11:56

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса является не эпидемией с многочисленными очагами, а пандемией. Страны Южного Кавказа уже столкнулись с этой угрозой. Самую большую группу риска составляют пожилые люди. О том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, не заразить других и легче перенести заболевание, «Кавказский узел» публикует справку, в которой собраны только прямые цитаты из официальных источников, в том числе и большого количества международных изданий.

Как распространяется коронавирус COVID-19

Коронавирус передается от человека к человеку так же, как грипп или ОРВИ:

воздушно-капельным путем в результате кашля или чихания;

при телесном контакте в виде прикосновений или рукопожатия;

при тактильном контакте с предметом или поверхностью - носителем вируса;

в редких случаях - через фекалии.

Личная гигиена

Держите дистанцию

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра , особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура. Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете заразиться при вдыхании воздуха .

Соблюдайте чистоту

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками .

Регулярно протирайте поверхности, в том числе столы, выключатели, мобильные телефоны, пульты дистанционного управления и другие часто используемые предметы .

Стирайте вещи по возможности при самой высокой температуре и полностью их высушивайте.

Надевайте одноразовые перчатки при прикосновении к грязному постельному белью больного человека и выбрасывайте их после каждого использования. При отсутствии перчаток обязательно мойте руки после контакта с грязным бельем. Старайтесь его не трясти, чтобы сократить риск распространения вируса по воздуху .

Используйте маску

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса .

Если вы здоровы, использовать маски в качестве меры профилактики не рекомендуется. Маска может дать ложное чувство безопасности, к тому же существует потенциальный риск заражения при ее неправильном использовании. Кроме того, их необходимо часто менять .



Тем не менее, ваш лечащий врач может порекомендовать вам носить маску, если у вас появились симптомы COVID-19. В этом случае маска полезна как средство барьера и позволит предотвратить попадание вируса в воздух при кашле или чихании .

По поводу функции медицинских масок существует противоречивая информация. Одни источники, например Роспотребнадзор , утверждают, что использование одноразовой медицинской маски снижает риск заболевания вирусными инфекциями. В других источниках утверждается, обратное. Такая маска – лишь средство защиты окружающих от заболевшего, приводит мнение инфекциониста Николая Малышева РИА «Новости».

Как правильно носить маску

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально .

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

не используйте вторично одноразовую маску;

использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы .

Общественная гигиена

Избегайте мест скопления людей

Избегая излишних поездок и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания .

Как вести себя на людях

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом .

Если вы заболели

В большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением, хотя встречаются осложнения , последние данные указывают на то, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска .

В настоящее время не существует вакцины для COVID-19 или каких-либо препаратов природного происхождения, способных от него защитить .

Симптомы

Наиболее распространенные симптомы коронавируса:

лихорадка, высокая температура (38°С и выше)

затрудненное дыхание, одышка

кашель

боль в горле

чувство усталости, быстрая утомляемость .

Симптомы могут появиться спустя 2-14 дней после заражения. У людей, заболевших коронавирусом, эти симптомы могут проявиться в легкой форме или вовсе отсутствовать, однако возможны и случаи тяжелого течения болезни и смерти .

Осложнения

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни .

Не выходите из дома

Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома до выздоровления, даже если у вас легкие симптомы заболевания, например, головная боль или небольшой насморк. Если у вас повышенная температура тела, кашель и затруднение дыхания, не откладывайте обращение за медицинской помощью, так как эти симптомы могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Сначала позвоните в медицинское учреждение и сообщите обо всех последних поездках или контактах с путешествующими людьми .

Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми, и с людьми с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание .

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости .

Где можно сдать анализы на коронавирус?

Обследование на COVID-19 назначается медицинскими работниками в случае:

прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов;

наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели;

наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

Пробы для анализа берет медицинский работник. В России исследование образцов проводится в Центрах гигиены и эпидемиологии, которые работают в субъектах Федерации .

В регионах России и странах Южного Кавказа работают "горячие линии", по которым можно получить консультации по коронавирусу. Список телефонов приведен в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии".

Адреса сайтов профильных ведомств в России и на Южном Кавказе:

Примечания