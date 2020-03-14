Коронавирус. Горячие линии

14 марта 2020, 18:40

На Кавказе действуют горячие телефонные линии, по которым можно получить необходимую консультационную помощь о коронавирусе. Эта информация пригодится тем, кто заболел или подозревает у себя или своих родственников вирусную инфекцию, а также тем, кто готовится отправиться в путешествие и хочет максимально снизить риски заражения.

Зарегистрированный 31 декабря 2019 года бетакоронавирус COVID-2019 заразил по данным на 14 марта более 147 000 человек во всем мире. Больные этой опасной инфекцией есть в России и странах Южного Кавказа. При этом ситуация в разных регионах и странах Кавказа разная. На нее влияет соседство с Ираном, где к 14 марта число инфицированных коронавирусом превысило 12 тысяч человек (Иран граничит с Азербайджаном, Арменией, Турцией и Нагорным Карабахом, а также с Ираком, Туркменией, Афганистаном и Пакистаном). Что из себя представляет новый вирус, как он распространяется на Южном и Северном Кавказе, какие необходимы меры профилактики рассказывается в обновляемой справке «Кавказского узла» «Коронавирус добрался до Кавказа».

Россия

Для всей России у Роспотребнадзора есть Единый консультационный центр по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Ингушетия

О симптомах и профилактике коронавирусной инфекции, действиях при первых признаках недомогания в Ингушетии можно узнать, позвонив на специальную круглосуточную горячую линию по телефону: 8 928 099 05 45.

8 8734 55 03 21 – телефон отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора.

8 8732 22 74 55, 8 8732 22 91 76 - Центр гигиены и эпидемиологии; 8 8732 22 20 90 и 8 8732 22 10 66 – телефоны Министерства здравоохранения республики Ингушетия.

Кабардино-Балкария

Номер горячей линии Роспотребнадзора в Кабардино-Балкарии: 8 8662 40 54 85.

Дагестан

Управление Роспотребнадзора Дагестана открыло горячую линию для приема обращений граждан по вопросам, связанным с новым коронавирусом. На горячую линию можно позвонить по номеру +7 8722 69 19 52 с 10:00 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 13:45).

Северная Осетия – Алания

В Северной Осетии работает круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия завозу и распространению новой коронавирусной инфекции: 8 800 301 20 68.

Чечня

Телефон общей горячей линии Минздрава Чечни: +7 963 597 62 48. Местное управление Роспотребнадзора открыло горячую линию по телефону: 8 8712 29 41 88.

Карачаево-Черкесия

Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии: +7 800 200 03 09.

Ставропольский край

Минздрав Ставрополья открыл горячую линию для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции: 8 8652 36 78 74, 8 962 448 59 80. Общая горячая линия Министерства: 8 800 200 26 03. Единый консультационный центр Роспотребнадзора доступен по номеру телефона 8 800 555 49 43.

Волгоградская область

По сообщению пресс-службы Волгоградского областного управления Роспотребнадзора, при региональном комитете здравоохранения на базе отдела медицины катастроф создана консультационная служба по вопросам, связанным с коронавирусом COVID-19. Телефон горячей линии: 8 442 36 24 34.

Астраханская область

Управление Роспотребнадзора по Астраханской области публикует телефон «специальной» горячей линии по коронавирусу: 800 555 49 43. Есть также несколько общих горячих линий организации: 8 512 33 18 18, 8 512 33 07 81, 8 512 33 64 66.

Краснодарский край

В Краснодарском краевом управлении Роспотребнадзора по будням работает горячая линия по телефону: 8 861 255-11-72, позвонив на которую можно получить различную информацию о коронавирусе. Единая горячая линия местного Минздрава: 8 800 200-03-66.

Калмыкия

В Калмыкии телефон горячей линии Минздрава 8 847 22 4 10 75, также можно звонить на другой телефон местного Минздрава: +7 84722 3 55 48. Центр гигиены и эпидемиологии: +7 84722 3 86 29.

Ростовская область

Ростовские Минздрав и Роспотребнадзор запустили горячие телефонные линии по коронавирусу, куда вы можете позвонить. 8 928 767 38 91 и 8 928 169-96-18 – телефоны Минздрава, 8 800 100 74 17 – Роспотребнадзора.

Адыгея

Общая горячая линия Министерства здравоохранения Адыгеи: 8 8772 53 49 97. Горячая линия республиканского Роспотребнадзора: 8 8772 52 66 15.

Южный Кавказ

Армения

Номер круглосуточной горячей линии Минздрава Армении: 8003.

Номер Центра оперативных звонков: +3 746 0838300.

Грузия

Горячая линия Министерства здравоохранения Грузии: 1505. Телефон Минздрава: (+99532) 251-00-12. Языки общения – русский, грузинский, английский. Сайт: https://www.moh.gov.ge/en/

Азербайджан

Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса при Кабинете министров, телефоны горячей линии: +994 12 492 41 61, +994 12 492 75 54, +994 12 505 03 30, +994 12 505 13 33. Горячая линия 1542 для звонков по короткому номеру. Горячая линия Минздрава: +994 12 565 12 64; +994 12 595 40 15; +994 12 595 35 39.

Абхазия

В Абхазии, на базе Сухумской городской инфекционной больницы, работает телефон горячей линии по коронавирусу. Любой желающий может позвонить круглосуточно по телефонам +7 840 226 44 52 и +7 840 226 49 55 и получить консультацию специалиста по любым вопросам, связанным с инфекцией.



Нагорный Карабах

«Кавказский узел» не располагает информацией о телефонах в Нагорном Карабахе, куда можно позвонить по вопросам нового инфекционного заболевания.

Южная Осетия

«Кавказский узел» не располагает информацией о телефонах в Южной Осетии, куда можно позвонить по вопросам нового инфекционного заболевания.

Несмотря на серьезную угрозу, которую представляет коронавирус, необходимо отметить, что число выздоровевших от этой болезни растет. Поэтому в любой ситуации главное - не теряйте самообладания. И будьте здоровы!

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".