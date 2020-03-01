Коронавирус добрался до Кавказа

01 марта 2020, 22:24

Зарегистрированный 31 декабря 2019 года бетакоронавирус COVID-2019 заразил по данным на 1 марта более 88 000 человек во всем мире. Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности эпидемии до «очень высокого», некоторые специалисты и медицинские чиновники заговорили о пандемии. Что из себя представляет новый вирус, как он распространяется на Южном и Северном Кавказе, какие необходимы меры профилактики рассказывается в справке «Кавказского узла»

Ситуация на Кавказе

29 февраля в больницах Азербайджана с подозрением на коронавирус находились 224 человека. Все они прибыли из Ирана, подавляющее большинство из них - граждане Азербайджана. В тот же день в стране был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у посетившего Иран гражданина России.

На 1 марта уже три подтвержденных случая заражения. Это граждане Азербайджана, вернувшиеся из Ирана, в связи с чем с 29 февраля на две недели границы с Ираном были закрыты. Жители приграничных азербайджанских районов обеспокоены тем, что лишатся на это время заработка.

Массовый выезд азербайджанских граждан из Ирана, который стал одним из очагов распространения инфекции, прекратился, отчитались 29 февраля в созданном при правительстве Азербайджана оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса.

Днем ранее, 28 января, Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана ввело запрет на импорт животных и мяса, а также морепродуктов из Китая. Ведомство призвало таможенную службу усилить контроль за продукцией, импортируемой или перевозимой транзитом из КНР. Кроме того, Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от заказа онлайн-товаров из Китая.

В сухопутной блокаде оказалась Нахичеванская автономная республика, так как Турция и Иран закрыли с ней границу. Из-за блокады автодорог в республике увеличились цены на продовольственные товары, и местные жители закупают продукты в больших объемах.

В Грузии зафиксировано 3 случая заражения, а с подозрением госпитализированы 87 человек. «Почта Грузии» объявила о запрете на пересылку из страны медицинских масок. После того как в Грузии выявили первого заболевшего, Абхазия и Южная Осетия полностью закрыли границы с ней. При этом власти Армении заявили, что не видят причин для прекращения сообщения с Грузией.

В связи с угрозой распространения вируса 28 января власти Грузии временно отменили прямые авиарейсы из Китая, а 23 февраля по решению правительства были приостановлены перелеты пассажиров из Ирана в Грузию и обратно.

23 февраля Армения на две недели закрыла границу с Ираном. После сообщений об эпидемии в большинстве аптек Армении раскупили все медицинские маски. МИД Армении распространил в Facebook призыв воздержаться от поездок в Китай, Иран, Южную Корею, Японию и Италию. На 29 февраля проведено 95 исследований по подозрению на наличие коронавируса, но все они дали отрицательный результат.

Совет безопасности Южной Осетии принял решение о бессрочном закрытии единственного действующего пункта пропуска на границе с Грузией 27 февраля. В Цхинвале нет повышенного спроса на лекарства и медицинские маски. При этом министр здравоохранения сообщил, что вопрос о закупке тест-систем для выявления у пациентов коронавируса еще не решен.

27 февраля Абхазия ужесточила пропуск на пограничных пунктах «Ингури» и «Псоу». При наличии спецпропуска Службы госбезопасности и Минздрава переходить границу с Грузией в пункте «Ингури» смогут жители Гальского района. Гражданам других государств (кроме России) пересечение обеих границ запрещено. Для граждан России въезд в Абхазию не закрыт. При этом жители приграничных районов Абхазии пожаловались, что это лишает их заработка.

57 школ Нагорного Карабаха и все дошкольные учреждения 25 февраля были закрыты на карантин в связи с сезонным ростом числа инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей. 28 февраля отменили занятия в еще 36 школах. Случаи подозрения на заболевание и заболевания коронавирусом на 29 февраля не зарегистрированы.

Северный Кавказ

На Северном Кавказе и Юге России на 29 февраля случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. 26 января врачи в Краснодаре заподозрили коронавирус у пассажира из Китая, госпитализировав его и еще 30 человек, прибывших тем же самолетом. Позднее, 11 февраля, врачи исключили возможность заражения коронавирусом у всех госпитализированных. В тот же день по приезде из Китая были изолированы 13 человек в Ростове-на-Дону.

На фоне сообщений о распространении вируса в мире в регионах Северного Кавказа выросли цены на медицинские маски. Рекордный рост цен показали Адыгея, где маски подорожали более чем в 15 раз, и Дагестан, где они стали стоить дороже в шесть с половиной раз.

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что коронавирус и другие подобные заболевания никогда не приживутся в республике. «Здесь не приживается ни один вирус. Если здесь чихает человек, говорят, что он чихает на счастье», - заявил он

Меры профилактики

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мылом, так как такая обработка убивает вирус. При кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя, соблюдать дистанцию в общественных местах, как минимум 1 метр.

По возможности, не стоит трогать руками глаза, нос и рот. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее следует обратиться за медицинской помощью. В качестве общей меры предосторожности соблюдайте обычные правила гигиены при посещении продуктовых рынков, где продаются живые животные, мясо и птица или другие продукты животного происхождения. Последние также не следует употреблять в пищу без надлежащей термической обработки .

Что такое коронавирус

Коронавирусы — семейство, включающее на январь 2020 года 40 видов РНК-содержащих вирусов, объединенных в два подсемейства , которые поражают человека и животных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают корону.

Наличие «короны» из S-белков обуславливает сравнительно низкую живучесть вируса в открытом пространстве, но она же облегчает им попадание в клетки, так как S-белки важны для жизнедеятельности клеток. Что также усложняет и распознание самого вируса системой иммунитета организма .

Открыто до шести коронавирусов, поражающих человека, среди них бетакоронавирусы:

SARS-CoV, возбудитель атипичной пневмонии, первый случай заболевания которой был зарегистрирован в 2002 году;

MERS-CoV, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого произошла в 2015 году;

SARS-CoV-2 (COVID-2019), ответственный за вспышку пневмонии нового типа в 2019—2020 годах .

COVID-2019

По основным признакам заболевание мало чем отличается от других респираторных инфекций. Особенно тяжело отличить его в период сезонного распространения гриппа. Основные симптомы: температура 38–39°, кашель, рвота, затрудненное дыхание. Инкубационный период составляет 1–14 дней, но бывает и до 20 дней в некоторых случаях , что может свидетельствовать о вторичном заражении . Первый случай зафиксирован в Китае (Ухань) и сообщен в ВОЗ 31 декабря 2019 года .

Положение в мире

ВОЗ подняла уровень опасности эпидемии коронавируса до «очень высокого», что считается наивысшим уровнем риска в градации организации. Пандемия не объявлена, но различные официальные лица (заместитель главы Центров по контролю и профилактике заболеваний США Энн Шухат) и публичные фигуры (Билл Гейтс) либо считают ее неизбежной, либо предлагают к ней готовиться .

Всего на вечер 1 марта в мире зарегистрировано более 88 000 случаев заболевания (из них в Китае около 80 тысяч), более 3 000 смертельных исходов (в Китае 2 870) и почти 43 000 выздоровевших. Эпидемия охватила 67 стран .

В Южной Корее 3 736 зараженных, в Италии – 1 694, в Иране – 978. Смертей, после Китая, больше всего – в Иране – 54. В Италии скончалось 34 человек, в Южной Корее – 21. Первый смертельный случай зафиксирован в США 29 февраля . В России – 5 заболевших коронавирусом: 2 гражданина Китая уже выздоровели, а трое заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess россиян были эвакуированы из Японии в Казань .

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. С материалом о «Пятидневной войне» 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе «Справочник» на «Кавказском узле».

Нагорный Карабах не признан ни Арменией, ни Азербайджаном, который считает его своей территорией, о том, какие страны признали независимость Нагорного Карабаха можно ознакомиться в справке «Кавказского узла» «Кто же все-таки признал Карабах?».

Примечания