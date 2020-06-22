22 июня 2020, 09:21
Два зараженных коронавирусом умерли за сутки на Ставрополье
Общее количество смертей от COVID-19 в Ставропольском крае достигло 85, за сутки заражение подтверждено у 102 пациентов.
Как писал "Кавказский узел", к 21 июня в Ставропольском крае число умерших составляло 83, зараженных - 4349.
На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".
За прошедшие сутки скончалось два пациента с коронавирусом, общее число смертей зараженных COVID-19 возросло до 85, сообщил сегодня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
С начала эпидемии заражение коронавирусом в крае выявлено у 4451 пациента, из них 102 случая подтверждены за последние сутки. Число выздоровевших достигло 2409, сообщил оперативный штаб Ставропольского края на своей странице "ВКонтакте".
Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".
Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".