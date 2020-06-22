Лабораторные анализы. Фото Елены Синеок, Юга.ру

22 июня 2020, 09:21

Два зараженных коронавирусом умерли за сутки на Ставрополье

Общее количество смертей от COVID-19 в Ставропольском крае достигло 85, за сутки заражение подтверждено у 102 пациентов.

Как писал "Кавказский узел", к 21 июня в Ставропольском крае число умерших составляло 83, зараженных - 4349.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За прошедшие сутки скончалось два пациента с коронавирусом, общее число смертей зараженных COVID-19  возросло до 85, сообщил сегодня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

С начала эпидемии заражение коронавирусом в крае выявлено у 4451 пациента, из них 102 случая подтверждены за последние сутки. Число выздоровевших достигло 2409, сообщил оперативный штаб Ставропольского края на своей странице "ВКонтакте".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Губернатор Ставрополья объявил о смягчении карантинных мер", "Два пациента с COVID-19 умерли на Ставрополье за сутки", "Ставрополье стало лидером по числу новых смертей от коронавируса в СКФО".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 июня 2020, 11:08

22 июня 2020, 10:14

22 июня 2020, 08:30

22 июня 2020, 07:27

22 июня 2020, 06:35

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи