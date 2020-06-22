Два зараженных коронавирусом умерли за сутки на Ставрополье

22 июня 2020, 09:21

Общее количество смертей от COVID-19 в Ставропольском крае достигло 85, за сутки заражение подтверждено у 102 пациентов.

Как писал "Кавказский узел", к 21 июня в Ставропольском крае число умерших составляло 83, зараженных - 4349.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За прошедшие сутки скончалось два пациента с коронавирусом, общее число смертей зараженных COVID-19 возросло до 85, сообщил сегодня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

С начала эпидемии заражение коронавирусом в крае выявлено у 4451 пациента, из них 102 случая подтверждены за последние сутки. Число выздоровевших достигло 2409, сообщил оперативный штаб Ставропольского края на своей странице "ВКонтакте".